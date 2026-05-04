michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Mortal Kombat II svela il cast completo dei personaggi del film

Mortal Kombat II svela il cast completo dei personaggi del film

Mortal Kombat II, data di uscita, cast e perché il sequel è cruciale

Mortal Kombat II, diretto da Simon McQuoid e scritto da Jeremy Slater, arriverà nelle sale italiane il 6 maggio 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il sequel espande in modo radicale il reboot del 2021, riportando al centro la difesa del Regno della Terra contro l’ascesa dell’imperatore di Outworld, Shao Kahn. A guidare il nuovo corso saranno l’ingresso di Johnny Cage, interpretato da Karl Urban, e un roster di personaggi molto più vicino alla mitologia dei videogiochi storici. Il film ambisce così a parlare ai fan di lunga data e, insieme, a consolidare il pubblico cinematografico che ha scoperto il franchise con il precedente capitolo.

In sintesi:

  • Uscita italiana di Mortal Kombat II fissata al 6 maggio 2026.
  • Arrivano Johnny Cage, Kitana, Jade, Sindel, Baraka, Quan Chi e Shao Kahn.
  • Il film unisce continuity del reboot e fedeltà alla lore videoludica classica.
  • Centrale lo scontro tra Regno della Terra, Outworld e Netherrealm.

Cast, personaggi e come il sequel riallinea cinema e videogiochi

La vera svolta di Mortal Kombat II è la costruzione di un universo coerente con la saga videoludica. L’ingresso di Johnny Cage (Karl Urban) introduce la star hollywoodiana delle arti marziali, eroe vanitoso ma decisivo, pensato per rompere gli equilibri narrativi e dare al film una forte identità pop.
Accanto a lui emergono le trame di Edenia e Outworld: la principessa Kitana (Adeline Rudolph), la guerriera Jade (Tati Gabrielle), la regina Sindel (Ana Thu Nguyen) e King Jerrod (Desmond Chiam) spostano l’asse verso una saga dinastica fatta di regni conquistati, memorie cancellate e resistenze interne al dominio di Shao Kahn (Martyn Ford).

Sul fronte della Terra ritroviamo il monaco Liu Kang (Ludi Lin), il Lord Raiden (Tadanobu Asano), i militari delle Forze Speciali Sonya Blade (Jessica McNamee) e Jax (Mehcad Brooks), oltre al mercenario Kano (Josh Lawson). A collegare il reboot alla lore classica restano Cole Young (Lewis Tan), gli spettri rivali Scorpion / Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) e Bi-Han / Noob Saibot (Joe Taslim).

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

L’altra grande direttrice è il soprannaturale oscuro: lo stregone Shang Tsung (Chin Han) e Quan Chi (Damon Herriman) aprono stabilmente il fronte del Netherrealm, con resurrezioni e revenant come il possibile ritorno di Kung Lao (Max Huang). Figure mostruose come Baraka (CJ Bloomfield) incarnano invece la brutalità tattica dell’esercito di Outworld, promettendo scontri visivamente fedeli alle “fatalities” dei videogiochi.

Perché Mortal Kombat II può cambiare il futuro del franchise

Con un’uscita fissata e un cast così aderente alla lore, Mortal Kombat II è progettato come tassello fondativo di un universo cinematografico seriale. L’intreccio tra Earthrealm, Edenia, Outworld e Netherrealm lascia spazio a sequel, spin-off e possibili serie streaming, soprattutto attorno a figure come Scorpion, Noob Saibot, Johnny Cage e Kitana.
La gestione di elementi chiave – revenant, guerre tra regni, manipolazioni di Shang Tsung e Quan Chi – sarà decisiva per consolidare fiducia dei fan storici e curiosità del pubblico generalista, fattore centrale per la visibilità su Google News e Discover nel medio periodo.

FAQ

Quando esce Mortal Kombat II nei cinema italiani?

L’uscita italiana di Mortal Kombat II è programmata per il 6 maggio 2026, distribuzione a cura di Warner Bros. Pictures.

Johnny Cage nel film seguirà la versione classica dei videogiochi?

Sì, Johnny Cage mantiene il profilo di star hollywoodiana delle arti marziali, con ironia marcata, ego esagerato e mosse iconiche come Shadow Kick e Shadow Uppercut.

Mortal Kombat II sarà comprensibile anche a chi non conosce i giochi?

Sì, il film prosegue la storia del reboot 2021, usando Cole Young e i difensori terrestri come guida narrativa per i nuovi spettatori.

Quale sarà il ruolo di Shao Kahn nel nuovo film?

Shao Kahn sarà l’antagonista principale, imperatore di Outworld, elevando il conflitto a guerra tra regni e non solo a singolo torneo.

Da quali fonti provengono le informazioni su Mortal Kombat II?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache