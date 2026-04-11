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Charles Leclerc replica a Elettra Lamborghini e smentisce il presunto festino

Charles Leclerc replica a Elettra Lamborghini e smentisce il presunto festino

Leclerc replica a Elettra Lamborghini sul presunto addio al celibato

Charles Leclerc, pilota Ferrari, ha smentito pubblicamente le accuse di Elettra Lamborghini riguardo un presunto addio al celibato rumoroso avvenuto a Monte-Carlo.
La vicenda nasce dalle dichiarazioni dell’ereditiera dopo il Festival di Sanremo, quando aveva raccontato di essere stata disturbata in hotel da festeggiamenti attribuiti al pilota monegasco, fresco di nozze con Alexandra Mleux.
La precisazione di Leclerc è arrivata nel podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli, dove il pilota ha chiarito di non aver ancora organizzato alcun addio al celibato, sollevando dubbi sull’origine delle informazioni fornite alla cantante.

L’episodio intreccia mondo dello sport, spettacolo e gossip, alimentando l’attenzione mediatica attorno alla nuova vita privata del campione di Formula 1.

In sintesi:

  • Charles Leclerc nega di aver fatto l’addio al celibato a Monte-Carlo.
  • Elettra Lamborghini sosteneva di essere stata disturbata in hotel dagli stessi festeggiamenti.
  • La smentita è arrivata nel podcast di Gianluca Gazzoli, “Passa dal BSMT”.
  • Leclerc definisce il matrimonio uno dei due giorni più importanti della sua vita.

La ricostruzione del caso tra Leclerc ed Elettra Lamborghini

Dopo il Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini aveva raccontato di essere stata infastidita da festini notturni, da lei definiti *“bilaterali”*, sia durante le serate liguri sia, successivamente, a Monte-Carlo.
Trasferitasi nel Principato per cercare riposo, l’artista aveva spiegato di aver trovato lo stesso tipo di disturbo anche nella sua camera d’hotel. «Mi hanno detto che era l’addio al celibato di Charles Leclerc, ma li ho fatti smettere», aveva dichiarato pubblicamente.

La versione del pilota è però opposta. Intervistato da Gianluca Gazzoli, Leclerc ha risposto alla domanda sul presunto party: «Sì, ma non è vero… io non ho ancora fatto il mio celibato».
Resta quindi aperto l’interrogativo su chi abbia collegato, in modo infondato, i rumori dell’hotel al nome del campione Ferrari, trasformando un episodio privato in un caso mediatico.

La vicenda mostra come, nel contesto di popolarità estrema di personaggi sportivi e televisivi, un’informazione non verificata possa rapidamente consolidarsi come “verità” narrativa, imponendo successive smentite pubbliche.

Matrimonio Leclerc e gestione dell’immagine pubblica del pilota Ferrari

Nel corso del podcast, Charles Leclerc ha approfittato dell’occasione per delineare anche il quadro personale del suo recente matrimonio con Alexandra Mleux.
Il pilota ha spiegato: «È sicuramente uno dei due giorni più importanti della mia vita. L’altro è la vittoria al Gp di Monaco con la Ferrari», collegando dimensione privata e carriera sportiva.

Leclerc ha raccontato di aver vissuto il giorno delle nozze con forte ansia organizzativa, sottolineando che *«alla fine è stato perfetto»*. Come il fratello, ha scelto una celebrazione in due momenti: una prima cerimonia ristretta e un secondo evento dedicato agli amici.
La puntuale smentita sul presunto addio al celibato, unita al racconto misurato della vita privata, conferma l’attenzione del pilota Ferrari alla propria reputazione pubblica, in un equilibrio costante tra tutela della privacy e necessità di trasparenza verso tifosi e sponsor internazionali.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Charles Leclerc sull’addio al celibato?

Leclerc ha smentito chiaramente, dichiarando: «Io non ho ancora fatto il mio celibato», negando ogni coinvolgimento nei festeggiamenti citati.

Dove sarebbe avvenuto il presunto addio al celibato di Leclerc?

Secondo il racconto di Elettra Lamborghini, il presunto addio al celibato rumoroso sarebbe avvenuto in un hotel di Monte-Carlo.

Perché Elettra Lamborghini ha collegato i rumori a Charles Leclerc?

La cantante ha riferito che in hotel le avrebbero detto che i rumori dipendevano dall’addio al celibato di Charles Leclerc.

Quali sono i due giorni più importanti indicati da Charles Leclerc?

Leclerc ha indicato come giorni più importanti il suo matrimonio con Alexandra Mleux e la vittoria al Gran Premio di Monaco.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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