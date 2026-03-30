Scienza del caffè quante tazze al giorno migliorano davvero salute, energia e longevità secondo gli esperti

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Caffè e salute mentale: quante tazze al giorno riducono ansia e depressione

Un ampio studio osservazionale condotto dall’Università di Fudan su 461.586 adulti della banca dati UK Biobank, seguiti per oltre tredici anni nel Regno Unito, indica che il consumo moderato di caffè (2‑3 tazze al giorno) è associato a un rischio significativamente più basso di sviluppare ansia, depressione e disturbi legati allo stress.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Affective Disorders, mostra una relazione a forma di J: oltre una certa soglia l’effetto si inverte, con un aumento dei disturbi mentali nei grandi consumatori.

Il lavoro, tra i più estesi mai condotti sul legame tra caffè e salute mentale, apre interrogativi cruciali sulle dosi sicure di caffeina e sul ruolo dei composti bioattivi del caffè nella prevenzione dei disturbi dell’umore.

In sintesi:

2‑3 tazze di caffè al giorno associate al rischio più basso di ansia e depressione.

Oltre 5 tazze quotidiane il rischio di disturbi mentali aumenta sensibilmente.

Effetto protettivo osservato anche con caffè decaffeinato e istantaneo.

Studio osservazionale: associazione forte, ma non prova un nesso di causalità.

Come lo studio definisce la “dose giusta” di caffè quotidiano

I ricercatori dell’Università di Fudan hanno esaminato dati clinici e abitudini alimentari di oltre 461.000 individui senza diagnosi psichiatriche all’ingresso nello studio, registrando il consumo di caffè all’inizio del follow‑up.

L’analisi statistica ha identificato una curva a J tra tazze giornaliere e rischio di ansia, depressione e disturbi correlati allo stress: i non bevitori mostravano un rischio più alto rispetto ai bevitori moderati, mentre i grandi consumatori tornavano a presentare un rischio crescente.

Il nadir della curva, cioè il punto di rischio minimo, corrispondeva a 2‑3 tazze al giorno, indipendentemente dal tipo di caffè: macinato, istantaneo o decaffeinato.

Oltre le 5 tazze quotidiane, l’effetto si invertiva, con un incremento netto di diagnosi di ansia e depressione durante il periodo di osservazione.

Un’analisi genetica sui diversi profili di metabolizzazione della caffeina non ha modificato sostanzialmente i risultati, suggerendo che il potenziale beneficio non dipende solo dai livelli ematici di caffeina, ma dall’insieme dei composti bioattivi presenti nella bevanda.

Per questo gli autori insistono sul concetto di “finestra di sicurezza”: la stessa sostanza che a basse dosi può risultare protettiva, se assunta in eccesso diventa un fattore di rischio.

Implicazioni pratiche e prospettive future per chi consuma caffè

Dal punto di vista clinico, i dati suggeriscono che mantenersi intorno alle 2‑3 tazze di caffè al giorno possa essere compatibile con una migliore salute mentale, specie in assenza di disturbi d’ansia preesistenti o problemi di insonnia.

Chi supera abitualmente le 4‑5 tazze e lamenta tachicardia, agitazione o sonno frammentato ha elementi concreti per sperimentare una riduzione graduale e monitorare l’andamento dei sintomi, eventualmente con il supporto del medico curante o dello specialista.

Lo studio, pur non potendo dimostrare un rapporto causa‑effetto, fornisce una base solida per future ricerche interventistiche sul ruolo del caffè (anche decaffeinato) come possibile strumento di prevenzione non farmacologica dei disturbi dell’umore.

FAQ

Quante tazze di caffè al giorno sono considerate sicure per la mente?

Secondo lo studio, 2‑3 tazze al giorno risultano associate al rischio più basso di ansia e depressione, senza incremento significativo di effetti avversi.

Bere più di cinque tazze di caffè aumenta il rischio di ansia?

Sì, il consumo di 5 o più tazze quotidiane è associato a un aumento del rischio di ansia, depressione e disturbi legati allo stress.

Il caffè decaffeinato offre benefici simili per la salute mentale?

Sì, lo studio rileva un’associazione protettiva anche per il caffè decaffeinato, indicando un ruolo dei composti antiossidanti oltre la sola caffeina.

Chi soffre già di disturbi d’ansia dovrebbe eliminare completamente il caffè?

Non necessariamente: è prudente ridurre progressivamente il consumo, soprattutto oltre 3 tazze, valutando con lo specialista l’effetto su sonno e sintomi.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su caffè e salute mentale?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.