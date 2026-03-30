michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Lapo Elkann sceglie Lucerna per vivere puntando su sicurezza e neutralità della Svizzera

Lapo Elkann sceglie Lucerna per vivere puntando su sicurezza e neutralità della Svizzera

Lapo Elkann, perché ha scelto Lucerna e una vita borghese in Svizzera

A 48 anni Lapo Elkann, nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli, ha lasciato le metropoli globali per trasferirsi a Lucerna, in Svizzera centrale. Vive sulle sponde del lago dei Quattro Cantoni con la moglie, l’ex pilota di rally portoghese Joana Lemos, e un San Bernardo di 85 chili, Everest.
La svolta, raccontata ai quotidiani elvetici Aargauer Zeitung e Schweiz am Wochenende, arriva oggi, in un contesto mondiale percepito come instabile.
Elkann parla di una scelta dettata da sicurezza, qualità della vita e desiderio di normalità, non da vantaggi fiscali, e segna una distanza netta dagli eccessi del passato e dalle tensioni familiari ancora aperte.

In sintesi:

  • Lapo Elkann si è trasferito a Lucerna con la moglie Joana Lemos e il cane Everest.
  • Indica sicurezza, neutralità e qualità della vita svizzera come motivi principali del trasferimento.
  • Rivendica una “vita borghese” fatta di supermercati, routine e relazioni più umane.
  • Il cambio di rotta coincide con distacco dagli eccessi e dalle controversie ereditarie familiari.

Perché Lucerna è diventata il nuovo baricentro della vita di Elkann

La casa di Lapo Elkann si affaccia sul lago dei Quattro Cantoni, in una Lucerna ordinata, compatta, lontana dalle notti di Milano, Parigi, New York e Lisbona dove aveva scandito le fasi precedenti della sua esistenza.
La scelta della Svizzera centrale, spiega, è legata all’“attuale situazione mondiale”: la Confederazione è vista come isola di neutralità, sicurezza, qualità della vita, nel cuore dell’Europa.
Elkann respinge il cliché del paradiso fiscale: *“Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici, dove tutto è vicino, tutto è più umano”*. Coop e Migros sono diventate tappe abituali, emblema di un radicamento quotidiano che sostituisce eventi, red carpet e party internazionali.

La nuova routine domestica, condivisa con Joana Lemos ed Everest – che, racconta, *“si gode il giardino”* – riflette un cambio di priorità: *“A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì”*.
Invecchiando, aggiunge, sono mutati prospettive, esigenze, stile di vita.
Il trasferimento risponde anche a un bisogno di protezione emotiva e identitaria dopo anni segnati da fragilità personali e da una visibilità mediatica spesso concentrata sugli eccessi più che sui progetti imprenditoriali e filantropici.

Memoria familiare, distanza dall’Italia e scenari futuri

Per Lapo Elkann la Svizzera è anche un ritorno simbolico all’infanzia: le vacanze a St. Moritz con la nonna Marella Agnelli sono ricordate come tempo di felicità condivisa con i fratelli John e Ginevra.
La nuova vita lucernese, tuttavia, rappresenta anche una presa di distanza dalle turbolenze italiane, a partire dalla complessa battaglia legale sull’eredità che lo contrappone, insieme ai fratelli, alla madre Margherita, oggi residente a Ginevra con il secondo marito Serge de Pahlen.
Questa “vita borghese” appare come un tentativo di ricomporre identità e reputazione: meno mondanità, più radici, più controllo sul proprio racconto pubblico.

FAQ

Perché Lapo Elkann ha scelto Lucerna per trasferirsi?

Lo ha fatto per motivi di sicurezza, neutralità e qualità della vita, in risposta a un contesto mondiale percepito instabile e stressante.

Lapo Elkann ha scelto la Svizzera per ragioni fiscali?

No, lo afferma esplicitamente: altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma ha privilegiato benessere personale, serenità quotidiana e felicità familiare.

Come si svolge oggi la vita quotidiana di Lapo Elkann a Lucerna?

Si svolge tra spesa in Coop e Migros, vita domestica con Joana Lemos e il cane Everest, e ritmi decisamente meno mondani.

Che ruolo hanno i ricordi familiari nella scelta della Svizzera?

Hanno un peso significativo: la Svizzera richiama le vacanze d’infanzia a St. Moritz con la nonna Marella Agnelli e momenti familiari sereni.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo trasferimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache