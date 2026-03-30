Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Lapo Elkann sceglie Lucerna per vivere puntando su sicurezza e neutralità della Svizzera

Lapo Elkann, perché ha scelto Lucerna e una vita borghese in Svizzera

A 48 anni Lapo Elkann, nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli, ha lasciato le metropoli globali per trasferirsi a Lucerna, in Svizzera centrale. Vive sulle sponde del lago dei Quattro Cantoni con la moglie, l’ex pilota di rally portoghese Joana Lemos, e un San Bernardo di 85 chili, Everest.

La svolta, raccontata ai quotidiani elvetici Aargauer Zeitung e Schweiz am Wochenende, arriva oggi, in un contesto mondiale percepito come instabile.

Elkann parla di una scelta dettata da sicurezza, qualità della vita e desiderio di normalità, non da vantaggi fiscali, e segna una distanza netta dagli eccessi del passato e dalle tensioni familiari ancora aperte.

In sintesi:

Lapo Elkann si è trasferito a Lucerna con la moglie Joana Lemos e il cane Everest .

si è trasferito a Lucerna con la moglie e il cane . Indica sicurezza, neutralità e qualità della vita svizzera come motivi principali del trasferimento.

Rivendica una “vita borghese” fatta di supermercati, routine e relazioni più umane.

Il cambio di rotta coincide con distacco dagli eccessi e dalle controversie ereditarie familiari.

Perché Lucerna è diventata il nuovo baricentro della vita di Elkann

La casa di Lapo Elkann si affaccia sul lago dei Quattro Cantoni, in una Lucerna ordinata, compatta, lontana dalle notti di Milano, Parigi, New York e Lisbona dove aveva scandito le fasi precedenti della sua esistenza.

La scelta della Svizzera centrale, spiega, è legata all’“attuale situazione mondiale”: la Confederazione è vista come isola di neutralità, sicurezza, qualità della vita, nel cuore dell’Europa.

Elkann respinge il cliché del paradiso fiscale: *“Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici, dove tutto è vicino, tutto è più umano”*. Coop e Migros sono diventate tappe abituali, emblema di un radicamento quotidiano che sostituisce eventi, red carpet e party internazionali.

La nuova routine domestica, condivisa con Joana Lemos ed Everest – che, racconta, *“si gode il giardino”* – riflette un cambio di priorità: *“A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì”*.

Invecchiando, aggiunge, sono mutati prospettive, esigenze, stile di vita.

Il trasferimento risponde anche a un bisogno di protezione emotiva e identitaria dopo anni segnati da fragilità personali e da una visibilità mediatica spesso concentrata sugli eccessi più che sui progetti imprenditoriali e filantropici.

Memoria familiare, distanza dall’Italia e scenari futuri

Per Lapo Elkann la Svizzera è anche un ritorno simbolico all’infanzia: le vacanze a St. Moritz con la nonna Marella Agnelli sono ricordate come tempo di felicità condivisa con i fratelli John e Ginevra.

La nuova vita lucernese, tuttavia, rappresenta anche una presa di distanza dalle turbolenze italiane, a partire dalla complessa battaglia legale sull’eredità che lo contrappone, insieme ai fratelli, alla madre Margherita, oggi residente a Ginevra con il secondo marito Serge de Pahlen.

Questa “vita borghese” appare come un tentativo di ricomporre identità e reputazione: meno mondanità, più radici, più controllo sul proprio racconto pubblico.

FAQ

Perché Lapo Elkann ha scelto Lucerna per trasferirsi?

Lo ha fatto per motivi di sicurezza, neutralità e qualità della vita, in risposta a un contesto mondiale percepito instabile e stressante.

Lapo Elkann ha scelto la Svizzera per ragioni fiscali?

No, lo afferma esplicitamente: altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma ha privilegiato benessere personale, serenità quotidiana e felicità familiare.

Come si svolge oggi la vita quotidiana di Lapo Elkann a Lucerna?

Si svolge tra spesa in Coop e Migros, vita domestica con Joana Lemos e il cane Everest, e ritmi decisamente meno mondani.

Che ruolo hanno i ricordi familiari nella scelta della Svizzera?

Hanno un peso significativo: la Svizzera richiama le vacanze d’infanzia a St. Moritz con la nonna Marella Agnelli e momenti familiari sereni.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo trasferimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.