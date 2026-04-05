Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sanremo sceglie due co-conduttrici per affiancare Stefano De Martino

Sanremo 2027, primi nomi per affiancare Stefano De Martino all’Ariston

Roma, primavera 2026. Mentre la macchina del Festival di Sanremo 2027 non è ancora ufficialmente partita, nel mondo televisivo circolano già indiscrezioni su chi affiancherà Stefano De Martino, designato successore di Carlo Conti alla conduzione della 77esima edizione.

Il passaggio di testimone è avvenuto in diretta durante l’ultima serata di Sanremo 2026, ma l’attenzione ora si concentra sulle possibili co-conduttrici che saliranno sul palco del Teatro Ariston nei cinque giorni della kermesse.

Tra i nomi più accreditati emergono figure di forte peso televisivo come Maria De Filippi, Antonella Clerici e Francesca Fagnani, creando un dibattito su equilibrio dei ruoli, narrazione editoriale e strategia di ascolti Rai.

In sintesi:

Stefano De Martino è stato ufficialmente confermato conduttore del Festival di Sanremo 2027 .

è stato ufficialmente confermato conduttore del . I nomi più caldi per la co-conduzione sono Maria De Filippi , Antonella Clerici e Francesca Fagnani .

, e . Uno scatto a Villa Ada rilancia l’ipotesi di un trio De Martino–De Filippi–Fagnani.

rilancia l’ipotesi di un trio De Martino–De Filippi–Fagnani. Le scelte Rai influenzeranno immagine, ascolti e posizionamento del Festival nel 2027.

I profili in corsa e il significato strategico delle possibili scelte Rai

La presenza di Maria De Filippi sul palco dell’Ariston avrebbe un forte valore simbolico ed editoriale.

La conduttrice di Canale 5 ha infatti lanciato Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi, trasformandolo da ballerino in volto televisivo nazionale: un ritorno a Sanremo al suo fianco rappresenterebbe il compimento di un percorso professionale.

Per la Rai, una figura Mediaset di questo livello significherebbe anche consolidare l’appeal trasversale del Festival, intercettando pubblici e target differenti.

Altro nome di peso è quello di Antonella Clerici, storica conduttrice Rai e unica donna ad aver guidato in solitaria Sanremo negli ultimi anni.

Volto di programmi come La Prova del Cuoco, The Voice ed È sempre Mezzogiorno, è già tornata sul palco dell’Ariston affiancando Carlo Conti nella prima serata di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti.

La sua presenza rassicurerebbe chi considera De Martino ancora “in rodaggio” su un evento così impegnativo, ma il rischio, dal punto di vista editoriale, è che personalità troppo forti finiscano per oscurare il nuovo conduttore anziché sostenerlo.

Foto a Villa Ada e ipotesi trio De Martino–De Filippi–Fagnani

Negli ultimi giorni il quadro si è arricchito di un dettaglio rilevante: lo scatto pubblicato dal settimanale Gente, che ritrae insieme Stefano De Martino, Maria De Filippi e Francesca Fagnani durante una passeggiata a Villa Ada, nella zona nord di Roma.

La didascalia dell’immagine parla di *“trio delle meraviglie dal successo assicurato”*, alimentando l’ipotesi di una co-conduzione a tre voci, strutturata per alternare leggerezza, interviste verticali e momenti di racconto più taglienti.

Francesca Fagnani, volto di Belve, porterebbe infatti a Sanremo il linguaggio dell’intervista contemporanea, più diretta e psicologica, in grado di valorizzare sia gli ospiti sia lo stesso conduttore.

Se il cast fosse confermato, la 77esima edizione del Festival diventerebbe un banco di prova decisivo per la strategia Rai: da un lato il lancio definitivo di De Martino come grande showman di servizio pubblico, dall’altro un uso mirato di volti “forti” per garantire ascolti e centralità culturale.

In attesa delle decisioni ufficiali, la foto a Villa Ada conferma che i contatti sono già operativi e che il lavoro sul progetto editoriale di Sanremo 2027 è partito sotto traccia, con un equilibrio delicato tra continuità e rinnovamento.

FAQ

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2027?

È stato ufficialmente confermato che il Festival di Sanremo 2027 sarà condotto da Stefano De Martino, scelto come successore diretto di Carlo Conti.

Maria De Filippi salirà davvero sul palco di Sanremo 2027?

Al momento la presenza di Maria De Filippi è un’ipotesi autorevole ma non confermata, sostenuta da indiscrezioni e dall’incontro a Villa Ada.

Perché si parla di Antonella Clerici come possibile co-conduttrice?

Si parla di Antonella Clerici perché è un volto forte Rai, ha già condotto Sanremo e garantirebbe esperienza e affidabilità alla conduzione.

Che ruolo avrebbe Francesca Fagnani in un eventuale trio?

Francesca Fagnani porterebbe il suo stile di intervista diretto e contemporaneo, arricchendo il racconto del Festival con momenti di approfondimento e dialoghi serrati.

Quali sono le fonti delle informazioni su Sanremo 2027?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.