Home / SPETTACOLI & CINEMA / Michelle Hunziker domina ascolti tv, Eleonora Abbagnato insegue distante

Ascolti tv del 29 aprile: sfida tra Rai e Mediaset in prima serata

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 29 aprile 2026? Mediaset e Rai si sono confrontate soprattutto in prima e access prime time, con show musicali e d’intrattenimento di forte richiamo. Michelle Hunziker ha debuttato su Canale 5 con TIM Battiti Live Spring 2026, mentre su Rai 1 l’étoile Eleonora Abbagnato ha guidato lo speciale di danza Siamo Danza, legato alla Giornata internazionale della danza.

La serata ha visto anche l’esordio di Mare Fuori 6 su Rai 2 e il ritorno dei grandi classici dell’informazione e del cinema sugli altri canali generalisti.

Gli ascolti certificano un netto successo per Canale 5 in prime time, ma mostrano anche una competizione serrata nell’access tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

In sintesi:

TIM Battiti Live Spring 2026 di Michelle Hunziker domina la prima serata di Canale 5.

di Michelle Hunziker domina la prima serata di Canale 5. Eleonora Abbagnato guida Siamo Danza su Rai 1 per la Giornata della danza.

guida su Rai 1 per la Giornata della danza. Mare Fuori 6 parte su Rai 2 con risultati sotto le attese della fiction.

parte su Rai 2 con risultati sotto le attese della fiction. Access prime time: testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Primi dati Auditel: Battiti Live vince, Rai regge su talk e speciali

Su Canale 5, il debutto di TIM Battiti Live Spring 2026 con Michelle Hunziker e Alvin conquista 2.247.000 spettatori con uno share del 19,5%, imponendosi come proposta leader della serata musicale generalista.

La formula collaudata del live show, sostenuta da ospiti come Fedez, Sal Da Vinci, Marco Masini ed Emma, conferma l’appeal del brand Battiti Live sul pubblico di Canale 5.

Su Rai 1, lo speciale Siamo Danza curato da Eleonora Abbagnato, con la partecipazione di volti come Giuseppe Fiorello, Anna Ferzetti, Claudio Baglioni e Raf, punta su qualità artistica e celebrazione della danza, posizionando il servizio pubblico su un terreno più culturale.

Su Rai 2, la prima di Mare Fuori 6 si ferma a 737.000 spettatori con il 4,9%, dato significativo ma lontano dai picchi delle stagioni precedenti, complice la frammentazione dell’offerta e il consumo su piattaforme on demand.

Bene Chi l’ha visto? su Rai 3 con 1.417.000 spettatori e il 10% di share, a conferma della fedeltà del pubblico al programma di inchiesta. Una Giornata Particolare con Gino Paoli su La7 raggiunge 1.107.000 spettatori (7,1%), dato robusto per un racconto d’autore centrato sull’ultima intervista al cantautore.

Più defilati, ma coerenti con il target, Operazione Kandahar su Italia 1, Realpolitik su Rete 4, 4 Ristoranti su Tv8 e Ma… Diamoci del Tour! In Europa sul Nove.

Access, preserale e prospettive: equilibrio tra Rai e Mediaset

In access prime time il quadro è di sostanziale equilibrio. Rai 1 con Cinque Minuti (3.750.000 spettatori, 20,6%) e Affari Tuoi di Stefano De Martino (4.511.000 spettatori, 23,4%) mantiene una posizione di forza.

Su Canale 5, il traino di Gira La Ruota della Fortuna (3.410.000 spettatori, 18,5%) e soprattutto de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti (4.535.000 spettatori, 23,7%) crea un testa a testa numerico con l’ammiraglia Rai, segnale di una concorrenza serrata sul pubblico familiare.

Gli altri access confermano i presidii di genere: Otto e Mezzo su La7 raggiunge 1.465.000 spettatori (7,6%), mentre Un Posto al Sole su Rai 3 rimane stabile a 1.521.000 spettatori (7,9%).

Nel preserale, dominio netto di Rai 1 con L’Eredità – La sfida dei 7 (2.794.000 spettatori, 24,8%) e L’Eredità (3.999.000 spettatori, 27,9%). Canale 5 risponde con Avanti il Primo (1.572.000 spettatori, 15,7%) e Avanti un Altro (2.349.000 spettatori, 18%), mantenendo comunque un bacino rilevante.

Questi equilibri suggeriscono, per le prossime settimane, una crescente polarizzazione tra grandi eventi musicali e fiction di richiamo, con un ruolo sempre più strategico dell’access come “porta d’ingresso” per fidelizzare il pubblico alle prime serate.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata del 29 aprile 2026?

Ha prevalso Canale 5 con TIM Battiti Live Spring 2026, seguito da 2.247.000 spettatori per uno share del 19,5%.

Come è andata la prima puntata di Mare Fuori 6 su Rai 2?

È partita in modo contenuto: Mare Fuori 6 ha ottenuto 737.000 spettatori con uno share del 4,9% su Rai 2.

Chi ha dominato l’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota?

Il confronto è stato equilibrato: Affari Tuoi ha segnato il 23,4% e La Ruota della Fortuna il 23,7%.

Quale programma di informazione ha ottenuto i risultati migliori?

Chi l’ha visto? su Rai 3 ha raggiunto 1.417.000 spettatori con il 10% di share, confermandosi punto di riferimento.

Da quali fonti provengono i dati sugli ascolti tv citati?

Provengono da una elaborazione editoriale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.