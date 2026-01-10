Samsung Galaxy S26: trapelano vetri fotocamera e cover, indizi bomba sul design definitivo

Vetri fotocamera: dettagli confermati

Immagini inedite dei vetri protettivi destinati alla serie Galaxy S26 confermano il layout delle fotocamere posteriori dei nuovi modelli, secondo quanto condiviso dal leaker Ice Universe su X. Le protezioni per Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus indicano una configurazione fotografica allineata alla generazione precedente, senza cambiamenti evidenti nella disposizione dei sensori.

Per il Galaxy S26 Ultra, il modulo protettivo mostra cinque aperture: quattro dedicate ai sensori e una al sistema di messa a fuoco laser, confermando un setup avanzato e coerente con la tradizione della linea Ultra. Questi componenti riflettono il lavoro dei partner dell’ecosistema che si attivano in prossimità del lancio per garantire accessori pronti sin dal day-one.

La pubblicazione su X da parte di Ice Universe rafforza l’attendibilità delle anticipazioni sul comparto fotografico e sul posizionamento dei sensori, in attesa della data ufficiale di presentazione, ipotizzata per il 25 febbraio. Fonti: Ice Universe su X; ecosistema accessori in avvicinamento al lancio.

Cover e colori: le varianti mostrate

Le immagini condivise da Ice Universe su X mostrano una serie di cover per Galaxy S26 Ultra in sei colorazioni, tra cui spicca una tonalità arancione, indizio sulle possibili opzioni ufficiali per il 2026. Le custodie evidenziano un alloggiamento dei sensori immutato rispetto alla generazione precedente, suggerendo continuità nel design fotografico.

Le cover presentano angoli leggermente più smussati e arrotondati, soluzione che potrebbe migliorare la presa e l’ergonomia senza stravolgere l’identità estetica della linea Ultra. La varietà cromatica indica un focus su personalizzazione e disponibilità immediata in prossimità del lancio.

La comparsa simultanea di più varianti cromatiche conferma l’attivazione della filiera degli accessori a ridosso dell’evento, pratica tipica quando il debutto è vicino. Fonti: Ice Universe su X.

Design e modelli: differenze tra S26, Plus e Ultra

Le indiscrezioni mostrano una chiara continuità progettuale per Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus, con layout fotografico invariato rispetto alla generazione precedente e sensori allineati singolarmente sul retro. La scelta suggerisce un affinamento dell’esistente piuttosto che un cambio di rotta, puntando su coerenza e riconoscibilità del design.

Sul fronte Galaxy S26 Ultra, i componenti emersi indicano cinque aperture posteriori: quattro per i moduli fotografici e una per il laser AF, confermando un comparto più complesso e orientato alle prestazioni. Le cover associate mostrano bordi più morbidi e angoli smussati, con possibile miglioramento dell’ergonomia senza alterare l’impronta premium del modello di punta.

L’insieme dei leak suggerisce quindi tre livelli di prodotto: S26 e S26 Plus in continuità stilistica e funzionale, Ultra con identità distinta e soluzioni hardware dedicate agli utenti avanzati. Tempistiche e dettagli finali restano legati all’annuncio ufficiale, atteso a breve. Fonti: Ice Universe su X.

FAQ