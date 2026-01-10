Gmail in pericolo: potresti perdere tutto se ignori il nuovo sistema di sicurezza di Google

Rischi immediati per le email degli utenti

Google ha confermato la dismissione di “Gmailify” e “Controlla la posta da altri account”, con un impatto immediato su chi riceveva messaggi di Yahoo!, Outlook e altri provider dentro Gmail. Il rischio concreto è la mancata consegna in casella dei nuovi messaggi provenienti da account esterni precedentemente collegati via POP o tramite Gmailify. Le email già importate resteranno disponibili, ma i nuovi flussi potrebbero interrompersi senza azioni correttive dell’utente.

Secondo le pagine di supporto ufficiali di Google, la sincronizzazione automatica da account di terze parti non sarà più garantita: ciò può generare buchi di ricezione, disallineamenti e perdita di visibilità su comunicazioni fondamentali, specialmente per chi usa Gmail come hub unico. Gli utenti che contavano su recupero periodico via POP non vedranno più aggiornarsi la posta esterna in modo trasparente.

Resta possibile accedere alla casella Gmail tramite POP/IMAP da altre app, ma l’aggregazione in ingresso da provider terzi in Gmail non sarà più continua. Per i profili professionali e per chi gestisce più identità email, l’interruzione dell’import automatico comporta rischi operativi: ritardi, mancate risposte e smarrimento di thread critici. Fonti: pagine di supporto Google e copertura Macitynet.it.

Funzioni eliminate e cosa cambia in Gmail

Google ha annunciato la rimozione di Gmailify e dell’opzione “Controlla la posta da altri account”: non sarà più possibile sincronizzare automaticamente in Gmail i messaggi provenienti da caselle esterne via POP né collegare account di provider terzi per un recapito continuo. Questo interrompe l’hub unico di gestione che molti utenti usavano per centralizzare Yahoo!, Outlook e altri domini.

Le email già importate resteranno in archivio, ma i nuovi messaggi degli account collegati non verranno più recuperati in background. Resta invece attiva la lettura/invio multi-account tra caselle Gmail mediante IMAP nelle app Android e iOS, e l’aggiunta di account terzi direttamente nelle app mobili di Gmail, come chiarito nelle pagine di supporto ufficiali.

Si potrà continuare a consultare l’account Gmail da client esterni via POP/IMAP e a effettuare import manuali di messaggi e contatti, ma non ci sarà più la sincronizzazione istantanea. Google non ha indicato una data definitiva di dismissione, lasciando una finestra per adeguare le impostazioni e prevenire disservizi. Fonti: pagine di supporto Google; copertura Macitynet.it.

Azioni da fare subito per non perdere messaggi

Verificare se in Gmail sono attive le voci “Gmailify” o “Controlla la posta da altri account” e rimuovere la dipendenza: passare all’aggiunta diretta degli account Yahoo! e Outlook nell’app mobile di Gmail su Android e iPhone/iPad, come indicato dalle pagine di supporto di Google. Configurare l’accesso tramite IMAP per garantire lettura e invio da più caselle senza sincronizzazione automatica lato web.

Eseguire subito un’importazione manuale di messaggi e contatti dagli account esterni per consolidare lo storico, ricordando che “tutti i messaggi sincronizzati prima della disattivazione rimarranno in Gmail”. Impostare promemoria periodici per ripetere l’import, poiché l’aggiornamento non sarà più istantaneo come con POP/Gmailify.

Valutare l’uso di client terzi con IMAP per aggregare le caselle non Gmail o attivare inoltri server-side (se disponibili su Yahoo!/Outlook) verso l’indirizzo Gmail. Monitorare le comunicazioni ufficiali: Google non ha fornito una data definitiva, ma invita ad adeguarsi per evitare mancati recapiti. Fonti: pagine di supporto Google; copertura Macitynet.it.

FAQ