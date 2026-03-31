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Samira Lui debutta nel canto alla Ruota della Fortuna, Scotti ironizza

Samira Lui debutta nel canto alla Ruota della Fortuna, Scotti ironizza

La Ruota della Fortuna del 30 marzo 2026: svolta nel finale

Nella puntata del 30 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con l’assistente Samira Lui dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, la Campionessa Chiara da Milano ha difeso il titolo contro gli sfidanti Roberta da Mugnano di Napoli e Stefano da Desio. Dopo una gara molto combattuta, segnata da bancarotte e colpi di scena nelle manche musicali, culturali e di abilità, la partita si è decisa solo all’ultimo round. Proprio nel momento in cui Chiara sembrava ormai tagliata fuori, è arrivata una rimonta spettacolare che le ha permesso di confermarsi Campionessa e chiudere la serata con un montepremi complessivo di 34mila euro, tra l’entusiasmo del pubblico in studio.

In sintesi:

  • Chiara da Milano si conferma Campionessa dopo una rimonta all’ultimo round.
  • Stefano e Roberta protagonisti nelle manche Jackpot, libri e Round Express.
  • Samira Lui lancia il “rossetto sulle mani” e cita Sal Da Vinci.
  • La puntata alterna bancarotte, colpi di scena e una chiusura da 34mila euro.

La gara: tendenze, colpi di scena e momenti chiave

Dopo l’ingresso tra gli applausi e l’annuncio dei Fortuna Five, Gerry Scotti ha presentato Samira Lui, protagonista di un look studiato per il piccolo schermo: stacchetto su Lipstick e due vistose bocche rosse dipinte sulle mani. *“Domani mattina tutti con il rossetto sulle mani”*, ha ironizzato Scotti, rilanciando una possibile tendenza social, seppure decisamente poco pratica per chi deve battere le mani in studio.

La partita è entrata subito nel vivo con la manche Giramondo e poi con Il Regno degli Animali, dedicata al ragno pavone. In questa fase la Campionessa Chiara ha imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà Roberta e Stefano.

Nel round musicale, incentrato su Elodie e Marco Mengoni, Chiara ha risolto il tabellone “Pazza musica per il piacere di lasciarsi andare”, confermando grande familiarità con i successi pop italiani contemporanei.

La situazione si è ribaltata con il Jackpot, tema “questioni di chimica”: tra giri sfortunati e bancarotte inattese, Stefano ha colto l’occasione e chiuso una manche “davvero intensa”, accolta dal boato del pubblico. Scotti ha scherzato sulla sua sfortuna iniziale: *“Vuole venire il sabato”*, alludendo alla puntata dedicata ai concorrenti meno fortunati.

La manche Se la lasci raddoppi, dedicata ai libri, ha messo al centro il romanzo I Tre Moschettieri: ancora una volta è stato Stefano a trovare la soluzione, consolidando il vantaggio. Nel Round Express è arrivato il riscatto di Roberta, che ha approfittato di un piccolo errore di Chiara e ha chiuso il tabellone. A quel punto, prima dell’ultimo round, Stefano e Roberta erano in testa mentre la Campionessa era ferma a 0 euro nonostante una performance tecnica superiore.

La rimonta di Chiara e l’effetto Sanremo 2026

Nell’ultimo round si è consumato il ribaltone: sfruttando al meglio le consonanti e una lettura rapida del tabellone, Chiara ha rimontato sugli sfidanti e si è confermata Campionessa. Scotti ha sottolineato la tenacia della concorrente: *“Se l’è giocata bene e ci ha creduto fino alla fine”*. Una tipica chiusura “alla Ruota”, con equilibrio rotto solo all’ultimo giro.

Durante la Ruota delle Meraviglie, Samira Lui ha canticchiato Per sempre sì, brano di Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026. Scotti ha scherzato: *“Posseduta da Sal Da Vinci, ma cantala a Luigi, che vuoi da noi? Io vi dico una cosa: da quando Sal Da Vinci ha vinto Sanremo e lei canta questa canzone, non ho avuto più il piacere di vedere il fidanzato di Samira, che si è fatto ricoverare. Questa canta tutto il giorno”*.

La serata si è chiusa con un montepremi complessivo di 34mila euro per Chiara, che torna a casa rafforzata da una vittoria costruita più sulla lucidità nei momenti decisivi che sulla semplice fortuna ai giri di ruota.

FAQ

Chi è la Campionessa della puntata del 30 marzo 2026?

La Campionessa è stata confermata Chiara, concorrente di Milano, che ha difeso il titolo dopo una rimonta nell’ultimo round decisivo.

Quanto ha vinto Chiara nella puntata del 30 marzo 2026?

Chiara ha chiuso la serata con un montepremi complessivo di 34mila euro, frutto delle vittorie accumulate nelle varie manche.

Chi erano gli sfidanti di Chiara a La Ruota della Fortuna?

Gli sfidanti erano Roberta da Mugnano di Napoli e Stefano da Desio, entrambi protagonisti nelle manche centrali.

Qual era il tema librario della manche Se la lasci raddoppi?

La manche libraria “Se la lasci raddoppi” del 30 marzo 2026 era dedicata al classico I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas.

Qual è la fonte delle informazioni su questa puntata del programma?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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