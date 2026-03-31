Affari Tuoi salta stasera, cambio programmazione e stop per De Martino

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Affari Tuoi non va in onda il 31 marzo 2026: cosa succede

Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda stasera, martedì 31 marzo 2026, su Rai 1. Al suo posto verrà trasmessa in diretta la partita della Nazionale italiana di calcio, valida per l’accesso ai Mondiali 2026 in America, Canada e Messico. La decisione, presa dalla Rai, riguarda esclusivamente la fascia dell’access prime time e ha carattere temporaneo.

Il programma tornerà regolarmente in palinsesto da domani, mercoledì 1 aprile 2026.

L’interruzione, la seconda in pochi giorni, conferma la strategia editoriale della tv pubblica: dare massima visibilità agli incontri chiave della Nazionale, anche a costo di sospendere uno dei format più seguiti dal pubblico generalista.

In sintesi:

Affari Tuoi non va in onda martedì 31 marzo 2026 su Rai 1.

non va in onda martedì 31 marzo 2026 su Rai 1. Al suo posto, in prima serata, la partita decisiva della Nazionale italiana .

. Il game show di Stefano De Martino torna mercoledì 1 aprile 2026.

torna mercoledì 1 aprile 2026. L’incontro per i Mondiali 2026 sarà visibile anche su RaiPlay.

Perché Affari Tuoi viene sostituito dal match della Nazionale

Affari Tuoi è uno dei programmi più forti dell’access prime time di Rai 1, stabile negli ascolti anche dopo il passaggio di testimone da Amadeus a Stefano De Martino.

Nonostante la concorrenza di volti storici come Gerry Scotti sulle reti commerciali, il “gioco dei pacchi” continua a presidiare la fascia oraria con share elevati e una fedeltà di pubblico consolidata.

Proprio per questo la scelta di sospenderlo, seppur per una sola serata, ha colpito molti telespettatori.

La ragione è però identica a quella di pochi giorni fa: la Nazionale di calcio gioca una partita ad altissima tensione per assicurarsi il pass ai Mondiali 2026.

La Rai, in qualità di broadcaster di servizio pubblico, ha deciso di convogliare l’evento sulla rete ammiraglia, puntando su un’audience potenzialmente da record: la combinazione tra valore sportivo dell’incontro e fascia oraria tradizionalmente forte lascia prevedere numeri molto alti per la serata.

Palinsesto, Pasqua e prospettive di ascolto per Affari Tuoi

Stefano De Martino tornerà regolarmente alla guida di Affari Tuoi già da mercoledì 1 aprile 2026, limitando l’assenza a un solo appuntamento.

Le festività di Pasqua potrebbero però portare ulteriori micro-aggiustamenti di palinsesto, come da prassi, tra speciali, eventi religiosi e appuntamenti sportivi.

Per il game show, tuttavia, non si prospettano stravolgimenti strutturali: la collocazione in access prime time resta centrale nella strategia di Rai 1.

L’evento calcistico odierno, con l’Italia di nuovo in corsa dopo due Mondiali mancati, potrebbe trasformarsi in un traino positivo per la rete, consolidando il rapporto tra Rai e grande pubblico generalista.

La partita sarà visibile in chiaro dalle 20:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, anche in modalità on demand su smartphone, tablet, computer e smart TV, ampliando la platea rispetto alla tradizionale fruizione televisiva lineare.

FAQ

Perché Affari Tuoi non va in onda il 31 marzo 2026?

Affari Tuoi viene sospeso per lasciare spazio alla diretta della partita della Nazionale italiana, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Quando torna in onda Affari Tuoi su Rai 1?

Affermativamente, Affari Tuoi torna regolarmente in palinsesto mercoledì 1 aprile 2026, nella consueta fascia dell’access prime time di Rai 1.

Su quale canale e a che ora viene trasmessa la partita dell’Italia?

Affermativamente, il match della Nazionale andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:30, con ampio prepartita dedicato.

Posso vedere la partita dell’Italia in streaming o on demand?

Affermativamente, la gara sarà disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, accessibile da app e browser su tutti i dispositivi compatibili.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Affermativamente, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.