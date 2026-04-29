Salvo Sottile critica Roberta Bruzzone sul caso Garlasco e gli audio

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Scontro Sottile‑Bruzzone sul delitto di Garlasco e sugli audio in procura

Lo scontro pubblico tra il giornalista Salvo Sottile e la criminologa Roberta Bruzzone esplode sullo sfondo del delitto di Garlasco e dei presunti audio depositati in Procura a Milano dalla giornalista Chiara Ingrosso. Al centro del contendere, accuse reciproche sulla gestione mediatica del caso e sul ruolo della criminologa rispetto alla collega che ha presentato l’esposto. Il contrasto si consuma tra social network e televisione nella serata di martedì 28 aprile, quando Sottile replica in diretta alle parole pubblicate da Bruzzone. Il confronto, dai toni sempre più aspri, solleva interrogativi su deontologia, diffamazione e responsabilità professionali nella narrazione dei grandi casi giudiziari italiani.

In sintesi:

Scontro pubblico tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone sul caso giudiziario di Garlasco.

e sul caso giudiziario di Garlasco. Al centro gli audio depositati in Procura da Chiara Ingrosso e un esposto formale.

depositati in Procura da e un esposto formale. Bruzzone annuncia azioni legali per diffamazione aggravata contro il conduttore di FarWest .

contro il conduttore di . Sottile rivendica la correttezza professionale sua e della redazione del programma.

Nel suo lungo messaggio social, Roberta Bruzzone contesta duramente l’interpretazione data da Salvo Sottile al proprio ruolo nel rapporto con la giornalista Chiara Ingrosso, che ha depositato in Procura un esposto corredato da audio ritenuti “significativi” sul delitto di Garlasco.

Bruzzone scrive che sostenere, come a suo dire avrebbe fatto Sottile, che lei sarebbe la persona che “manipola” Ingrosso non è solo falso, ma *«gravissimo, altamente diffamatorio, e documentabile come tale»*.

La criminologa aggiunge che il conduttore “risponderà nelle sedi opportune” e annuncia di aver già dato mandato al suo studio legale di procedere per diffamazione aggravata. Precisa inoltre che, qualora nella trasmissione venissero diffusi ulteriori contenuti falsi, distorti o diffamatori, questi andranno ad “arricchire il materiale” destinato alle autorità competenti. Bruzzone puntualizza infine: *«Io non ho mai accusato Salvo Sottile di aver censurato Chiara Ingrosso»*, rivendicando la correttezza delle proprie precedenti dichiarazioni.

Le repliche di Salvo Sottile e il nodo della deontologia televisiva

Poche ore dopo il post di Roberta Bruzzone, nella puntata di martedì 28 aprile di FarWest, il conduttore Salvo Sottile sceglie di rispondere in diretta. Ricorda come la criminologa sia stata spesso ospite del programma, salvo poi – una volta terminata la collaborazione – assumere, a suo dire, una posizione di giudizio verso la trasmissione.

Sottile afferma che Bruzzone “si erge un po’ a giudice morale della nostra professionalità” e respinge qualunque messa in discussione della linea editoriale. Il giornalista sottolinea di non consentire “né a lei né a nessuno” di mettere in dubbio la correttezza professionale degli autori e dei giornalisti di FarWest.

Ribadisce inoltre che la squadra del programma lavora “seguendo la correttezza e la deontologia professionale”, richiamando implicitamente il ruolo dei media nella trattazione di casi giudiziari non ancora del tutto pacificati nell’opinione pubblica. Il confronto con Bruzzone si inserisce così in un dibattito più ampio su limiti, responsabilità e rischi della spettacolarizzazione del crimine in televisione.

Possibili sviluppi legali e impatto sulla narrazione del caso Garlasco

L’annuncio di Roberta Bruzzone di procedere per diffamazione aggravata contro Salvo Sottile apre uno scenario potenzialmente destinato a spostarsi dalle aule televisive a quelle giudiziarie.

L’eventuale contenzioso legale potrà chiarire, anche sul piano giuridico, i confini tra critica, valutazione professionale e attacco personale nel racconto mediatico del delitto di Garlasco. Parallelamente, l’esposto presentato dalla giornalista Chiara Ingrosso alla Procura di Milano, corredato di audio, mantiene alta l’attenzione su un caso già fortemente mediatizzato, con possibili nuove ricadute sull’opinione pubblica.

L’intreccio fra indagini, talk show e social network conferma come i grandi processi italiani restino terreno sensibile, dove reputazione professionale, diritto di cronaca e diritto di difesa rischiano costantemente di collidere.

FAQ

Chi sono i protagonisti dello scontro sul caso Garlasco?

Sono coinvolti il giornalista televisivo Salvo Sottile, la criminologa Roberta Bruzzone e la giornalista Chiara Ingrosso, autrice dell’esposto con audio depositato in Procura.

Perché Roberta Bruzzone minaccia una denuncia per diffamazione aggravata?

Lo fa perché ritiene falsa e “altamente diffamatoria” l’attribuzione, da parte di Sottile, di un ruolo di “manipolatrice” di Chiara Ingrosso.

Cosa ha detto Salvo Sottile in tv sulla professionalità di FarWest?

Ha affermato che FarWest e la sua redazione lavorano nel rispetto della correttezza e della deontologia, respingendo qualsiasi dubbio sulla loro professionalità.

Che ruolo hanno gli audio depositati da Chiara Ingrosso?

Gli audio, definiti “significativi”, sono stati allegati all’esposto alla Procura di Milano e rappresentano un nuovo tassello sul caso Garlasco.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo scontro mediatico?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.