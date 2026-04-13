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Ruzza Orologi svela conti e utili record nel business digitale dell’influencer del lusso

Ruzza Orologi svela conti e utili record nel business digitale dell’influencer del lusso

Lorenzo Ruzza, numeri e strategia del nuovo volto degli orologi di lusso

Lorenzo Ruzza, imprenditore milanese e star di TikTok e Instagram, guida oggi una delle realtà più dinamiche dell’orologeria di lusso usata in Italia.
La sua società, Ruzza Orologi SRL, con sede in Via Cesare Battisti a Milano, ha chiuso il 2024 con ricavi per 35,95 milioni di euro, in crescita del 22,17% sul 2023.
Il successo arriva dall’integrazione tra negozio fisico e social, dove Ruzza propone Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet “pronta consegna”, trasformando un mercato percepito come elitario in un fenomeno pop.

La crescita costante dal 2022 al 2024 conferma un modello di business centrato su personal brand, velocità di rotazione dell’usato garantito e comunicazione diretta, ma apre interrogativi sulla sostenibilità dei margini in un contesto di costi operativi in rapido aumento.

In sintesi:

  • Ricavi 2024 di Ruzza Orologi SRL a 35,95 milioni di euro, +22,17% sul 2023.
  • Costi in crescita del 26,7% nel 2024, con pressione sulla redditività netta.
  • Struttura ultraleggera: media di 4 dipendenti per un business da quasi 36 milioni.
  • SRL unipersonale: capitale da 10.000 euro interamente nelle mani di Lorenzo Ruzza.

Numeri, modello di business e rischi della crescita di Ruzza Orologi

L’ascesa di Lorenzo Ruzza, passato da “commerciante di Milano” a riferimento nazionale, si fonda su un mix di esposizione social e specializzazione nell’usato di fascia alta e nei “pronta consegna”.
Lo slogan *“La vita è un soffio”* sintetizza una proposta che va oltre il prodotto: orologi come status symbol immediatamente disponibili, raccontati da una figura riconoscibile e spesso provocatoria.

I dati di bilancio confermano la scalata: ricavi da 23,4 milioni nel 2022, 29,4 milioni nel 2023 e 35,95 milioni nel 2024.
Il driver principale resta la capacità di trasformare l’attenzione social in traffico qualificato e vendite, sfruttando scarsità di prodotto e rapidità decisionale tipica del mercato secondario del lusso.

La controparte è l’esplosione dei costi: 32,12 milioni nel 2024, +26,7% sul 2023, crescita superiore a quella dei ricavi.
L’utile d’esercizio è in flessione del 7,07%, pur restando robusto in rapporto a una struttura con appena 4 dipendenti medi, dove il valore risiede quasi interamente nel brand personale del titolare e nella sua capacità di intermediazione.

Prospettive future e replicabilità del “metodo Ruzza”

Il caso Ruzza Orologi SRL apre una domanda chiave per il settore: il modello è replicabile o legato in modo inscindibile alla figura di Lorenzo Ruzza?
La dipendenza dal personal brand rende l’azienda estremamente competitiva sul breve periodo, ma espone a rischi reputazionali e di continuità gestionale.

La sfida per i prossimi anni sarà trasformare l’esposizione social in un marchio strutturato, meno legato al singolo volto e più a processi, servizi post-vendita e fidelizzazione.
Per i competitor, il messaggio è chiaro: senza credibilità tecnica, trasparenza sui prezzi e narrazione autentica, la sola imitazione del format social difficilmente genererà risultati paragonabili.

FAQ

Chi è Lorenzo Ruzza nel mercato degli orologi di lusso?

Lorenzo Ruzza è un imprenditore milanese specializzato in orologi di lusso usati e “pronta consegna”, diventato figura mediatica tramite TikTok e Instagram.

Quanto fattura oggi Ruzza Orologi SRL e come sta crescendo?

Nel 2024 Ruzza Orologi SRL ha registrato ricavi per 35,95 milioni di euro, con una crescita del 22,17% rispetto al 2023.

Quanti dipendenti ha Ruzza Orologi rispetto al fatturato generato?

La società opera con una media di 4 dipendenti, generando quasi 36 milioni di ricavi annui, evidenziando una struttura estremamente snella ed efficiente.

Il modello di business di Lorenzo Ruzza è facilmente replicabile?

Il modello appare difficilmente replicabile perché poggia su personal brand, credibilità individuale, rete relazionale e forte esposizione social diretta del titolare.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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