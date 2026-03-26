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Rosalia ferma il concerto a Milano per un improvviso malore sul palco

Rosalia ferma il concerto a Milano per un improvviso malore sul palco

Rosalia costretta a interrompere il concerto a Milano per malore improvviso

La cantante spagnola Rosalia ha interrotto il suo concerto al Forum di Assago a Milano la sera del 25 marzo 2026. Davanti a oltre 11.000 spettatori, dopo alcuni brani del Lux Tour, l’artista ha annunciato dal palco di sentirsi molto male, parlando di una grave intossicazione alimentare e di aver vomitato nel backstage. Nonostante un tentativo di proseguire lo show, ha comunicato di non riuscire fisicamente ad andare avanti. L’evento, attesissimo dal pubblico italiano dopo la data di Zurigo, è stato quindi interrotto a metà, lasciando aperti gli interrogativi su rimborsi e recupero. L’episodio riaccende il tema della gestione sanitaria e organizzativa dei grandi tour internazionali e delle tutele per pubblico e artisti quando un concerto viene sospeso per cause di forza maggiore.

In sintesi:

  • Rosalia interrompe il concerto al Forum di Assago per una grave intossicazione alimentare.
  • Show fermato a metà, oltre 11.000 fan presenti e diversi volti noti italiani in platea.
  • L’artista si scusa dal palco: *“Ho vomitato dietro le quinte, non ce la faccio”*.
  • Restano da chiarire rimborsi, eventuale recupero e impatti sul prosieguo del Lux Tour.

Come si è svolta la serata al Forum di Assago

Reduce dall’esibizione all’Hallenstadion di Zurigo, Rosalia è arrivata a Milano con un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto, salendo sul palco alle 21:22.
Ha aperto il concerto con Sexo Violencia y Llantas, Reliquia, Porcelana e Divinize, davanti a un pubblico che contava anche personaggi come Stefano De Martino, Elodie, Gaia, Levante e Brenda Lodigiani.

Prima di Mio Cristo Piange Diamanti, l’artista ha parlato in italiano, citando Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini come fonti d’ispirazione: *“Voi avete una tradizione musicale spettacolare, incredibile. Io sono una grande fan della vostra musica”*.
Dopo il singolo Berghain, al termine del secondo atto la situazione è precipitata. Rosalia è tornata in scena visibilmente provata, mano sullo stomaco, spiegando di avere una forte intossicazione alimentare: *“Ho vomitato dietro le quinte… non credo di poter continuare, ho fatto del mio meglio”*.

Uscita per tentare di riprendersi, è rientrata pochi minuti dopo solo per confermare l’interruzione definitiva per motivi di salute, ribadendo il rammarico verso il pubblico milanese.

Solidarietà dei fan e incognite su rimborsi e tour

La sospensione improvvisa ha lasciato aperte diverse questioni operative: al momento non sono stati comunicati ufficialmente rimborsi, voucher o una possibile data di recupero al Forum di Assago.

Sui social, però, il clima è stato in larga parte empatico. Molti presenti hanno raccontato un’artista “devastata” e sinceramente dispiaciuta, sottolineando come *“anche se ha chiuso a metà, è stata straordinaria”*. Per il pubblico, la priorità appare la pronta ripresa di Rosalia, più che l’aspetto economico del biglietto.

L’episodio richiama l’attenzione sulle policy di rimborsi nei grandi eventi live e sugli standard sanitari e di sicurezza nei tour globali, in un mercato in cui malori improvvisi possono incidere su intere tournée e sull’immagine di artisti e promoter. Le prossime comunicazioni ufficiali chiariranno impatti e soluzioni per le prossime tappe del Lux Tour.

FAQ

Perché Rosalia ha interrotto il concerto a Milano?

Rosalia ha interrotto il concerto per una grave intossicazione alimentare, dichiarando di aver vomitato nel backstage e di non riuscire fisicamente a proseguire.

I biglietti del concerto di Rosalia a Milano saranno rimborsati?

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su rimborsi o voucher. È consigliabile monitorare sito del promoter e canali del Forum di Assago.

Il concerto di Rosalia a Milano sarà recuperato in un’altra data?

Non è stato ancora annunciato un recupero. Eventuali nuove date o riprogrammazioni verranno comunicate dai canali ufficiali di Rosalia e organizzatori.

La salute di Rosalia mette a rischio le prossime date del Lux Tour?

Al momento il malore appare circoscritto a un episodio di intossicazione alimentare. L’impatto sulle prossime date sarà valutato dallo staff medico e dal management.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Rosalia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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