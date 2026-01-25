Iva Zanicchi spiazza lo studio con una confessione esilarante sulla voce che nessuno avrebbe mai osato pronunciare

Iva Zanicchi spiazza lo studio con una confessione esilarante sulla voce che nessuno avrebbe mai osato pronunciare

Iva Zanicchi e la frase inaspettata: “Posso cantarla sotto la tonalità del rutto”

La gag in diretta che conquista il pubblico

Durante l’ultima puntata di Domenica In, la presenza di Iva Zanicchi è diventata subito uno dei momenti più commentati della diretta. La trasmissione di Rai1, condotta da Mara Venier, ha dedicato l’apertura al percorso verso il Festival di Sanremo, trasformando lo studio in un salotto della memoria della musica italiana.

La cantante emiliana, tra i big attesi alla 76esima edizione del Festival, ha ammesso davanti alle telecamere di non essere al top della forma fisica. Nonostante ciò, ha scelto di non rinunciare alla performance, accettando il compromesso di adattare le tonalità per evitare sforzi eccessivi sulla voce.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Proprio questa scelta è diventata spunto per una battuta fulminante, che ha immediatamente acceso social e pubblico in studio. Con il suo stile diretto e autoironico, l’artista ha trasformato una difficoltà tecnica in un momento di puro spettacolo televisivo.

La frase che diventa tormentone

Terminato il primo brano, l’interprete ha commentato con disarmante sincerità la differenza rispetto all’originale, preparando l’esecuzione di “Non pensare a me”. Ha spiegato che il pezzo era stato portato in passato tre toni sopra, per poi rilanciare con una formula destinata a restare nella memoria degli spettatori.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Con assoluta naturalezza, ha dichiarato di voler dimostrare che si può cantare anche in una tonalità “leggermente al di sotto del rutto”, definizione paradossale e comica per indicare un registro più basso e meno brillante. La frase è rimbalzata immediatamente online, trasformandosi in citazione virale e alimentando clip e replay sui social.

La stessa Zanicchi ha poi aggiunto un’altra frecciata, rivelando il consiglio ricevuto dalla figlia: andare da Mara a raccontare barzellette ma evitare di cantare se non in perfette condizioni. La risposta, “io me ne frego e canto”, ha chiuso la gag con un mix di orgoglio e leggerezza.

Tradizione sanremese e autoironia

La puntata di Domenica In ha ripercorso alcune edizioni storiche del Festival di Sanremo, ospitando nomi simbolo come Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik e Mal. In questo contesto, la presenza di Iva Zanicchi ha rappresentato il ponte ideale tra passato glorioso e nuova partecipazione in gara.

L’episodio sulla tonalità “più bassa del rutto” sintetizza il modo in cui l’artista vive oggi il palco: consapevolezza dei propri limiti, ma zero rinunce alla scena e al contatto diretto con il pubblico. Un approccio che parla a generazioni diverse, tra chi la ricorda icona sanremese e chi la scopre oggi in tv generalista.

La scelta di scherzare sulle proprie difficoltà vocali, anziché nasconderle, rafforza un’immagine di autenticità rara in prime time. E alimenta l’attesa per la sua esibizione al prossimo Festival, dove l’attenzione sarà rivolta non solo alla canzone, ma anche alla capacità di trasformare ogni imprevisto in spettacolo.

FAQ

D: Chi è l’artista protagonista dell’episodio raccontato?
R: Si tratta della cantante e personaggio televisivo Iva Zanicchi.

D: In quale programma è stata pronunciata la frase sulla tonalità “del rutto”?
R: La frase è stata pronunciata in diretta a Domenica In su Rai1.

D: In quale contesto televisivo è avvenuto il siparietto?
R: Nel segmento dedicato al percorso di avvicinamento al Festival di Sanremo e al ricordo di vecchie edizioni.

D: Perché la cantante ha abbassato la tonalità dei brani?
R: Perché non era in perfetta forma fisica e ha adattato le canzoni a un registro più basso.

D: Quale canzone è stata introdotta con la battuta sulla tonalità?
R: Il brano eseguito dopo la gag è stato “Non pensare a me”.

D: Quale consiglio le avrebbe dato la figlia prima della diretta?
R: Le avrebbe suggerito di raccontare barzellette da Mara Venier, evitando di cantare se non stava bene.

D: L’artista parteciperà alla prossima edizione di Sanremo?
R: Sì, è annunciata tra i big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria che ha riportato l’episodio?
R: L’episodio è stato ripreso da cronache televisive pubblicate da testate online specializzate in spettacolo e TV, come l’articolo originario citato nelle rassegne dedicate a Domenica In.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com