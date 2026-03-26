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Grande Fratello Vip a rischio stop Mediaset valuta chiusura anticipata

Grande Fratello Vip a rischio stop Mediaset valuta chiusura anticipata

Grande Fratello Vip 2026 verso la chiusura anticipata su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, rischia la chiusura anticipata dopo ascolti sotto le attese.
Secondo indiscrezioni riportate da Grazia Sambruna su MowMag, Mediaset avrebbe dato un ultimatum: una sola settimana per invertire la tendenza Auditel.
La valutazione decisiva è attesa a Milano mercoledì 25 marzo, quando la dirigenza del gruppo analizzerà la media ponderata degli ascolti e deciderà se proseguire o sospendere il reality, nonostante il ritorno di volti forti come Ilary Blasi e l’ingresso di Selvaggia Lucarelli.

In sintesi:

  • Ascolti del Grande Fratello Vip 2026 inferiori alle aspettative su Canale 5.
  • Mediaset valuta una chiusura anticipata del reality di prima serata.
  • Ultimatum di una settimana: decisive le prossime puntate per l’Auditel.
  • Decisione finale attesa dopo riunione su media ponderata degli ascolti.

La prospettiva di chiusura anticipata arriva dopo tre puntate caratterizzate da dati Auditel deludenti.
Nonostante l’effetto curiosità per il ritorno di Ilary Blasi alla guida del format e l’ingresso in studio di Selvaggia Lucarelli, le performance del Grande Fratello Vip 2026 non avrebbero convinto i vertici del Biscione.
L’ipotesi sul tavolo, secondo MowMag, è quella di abbandonare anzitempo la fascia di prima serata di Canale 5, liberando spazio per proposte ritenute più competitive, soprattutto in un contesto di forte pressione pubblicitaria e concorrenza crescente sulle generaliste.

Ascolti in calo e confronto con le edizioni precedenti

Le prime tre puntate del Grande Fratello Vip 2026 hanno registrato una media di circa 1,8 milioni di telespettatori, pari al 16% di share, numeri lontani dagli standard storici del brand.
Nel dettaglio, il debutto ha raccolto 2.146.000 spettatori con il 18,4% di share, seguito da un netto calo in seconda serata: 1.672.000 spettatori e il 14,3%.
La terza puntata ha segnato una lieve ripresa, con 1.813.000 telespettatori e il 15,3% di share, ancora però insufficiente rispetto alle aspettative di Mediaset per una prima serata strategica.

Il raffronto con le gestioni precedenti è penalizzante.
L’ultima edizione guidata da Alfonso Signorini – poi autosospeso da Mediaset – aveva esordito a 2.510.000 spettatori con il 21,28% di share, mostrando una tenuta superiore già dalla prima puntata.
Il rallentamento attuale indica un evidente affaticamento del format, nonostante l’innesto di nuove dinamiche e la scelta di un cast pensato per riaccendere l’interesse sul reality di Canale 5.

Scenari futuri per il prime time Mediaset e per il brand GF

Le puntate di venerdì 27 marzo e martedì 31 marzo saranno determinanti: solo un recupero “più che convincente” potrebbe garantire una prosecuzione regolare del GF Vip 2026.
In caso contrario, la chiusura anticipata aprirebbe il dossier sulla rifondazione del brand Grande Fratello, mettendo in discussione format, durata, collocazione e linguaggio editoriale.
Per Mediaset, la gestione del caso sarà un test cruciale sulla capacità di reagire rapidamente ai segnali del mercato, riallineando l’offerta alle aspettative del pubblico generalista e agli obiettivi di raccolta pubblicitaria.

FAQ

Perché il Grande Fratello Vip 2026 rischia la chiusura anticipata?

Il rischio nasce da ascolti inferiori alle previsioni: circa 1,8 milioni di spettatori medi e 16% di share sulle prime tre puntate.

Quando sarà presa la decisione definitiva su Grande Fratello Vip 2026?

La decisione verrà presa mercoledì 25 marzo, durante una riunione interna Mediaset basata sulla media ponderata degli ascolti.

Quali puntate del Grande Fratello Vip 2026 saranno decisive?

Saranno determinanti le puntate di venerdì 27 marzo e martedì 31 marzo, considerate ultimo banco di prova Auditel.

Come vanno gli ascolti rispetto all’era Alfonso Signorini?

Vanno peggio: l’ultima prima puntata con Alfonso Signorini segnò 2.510.000 spettatori e il 21,28% di share, dati oggi lontani.

Qual è la fonte delle informazioni sugli ascolti del Grande Fratello Vip 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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