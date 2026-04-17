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Donald Trump attacca l’Italia e minaccia lo stop alle basi militari dopo tensioni su Sigonella

Donald Trump attacca l’Italia e minaccia lo stop alle basi militari dopo tensioni su Sigonella

Trump attacca l’Italia dopo il no alla base di Sigonella

Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un nuovo duro attacco all’Italia, scrivendo su Truth Social: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non lo saremo per lei». Il riferimento è al rifiuto del governo italiano di autorizzare l’uso della base di Sigonella, in Sicilia, per le operazioni militari statunitensi legate al conflitto in Iran. Il messaggio è stato pubblicato nelle ultime ore e corredato da un articolo del Guardian che ricostruisce il diniego italiano. La presa di posizione di Trump apre un nuovo fronte di frizione nei rapporti tra Roma e Washington, mentre in Italia le forze politiche si dividono su come rispondere alle pressioni americane e alla linea della Casa Bianca in Medio Oriente.

In sintesi:

  • Trump attacca l’Italia sui social per il no all’uso di Sigonella.
  • Roma nega il via libera alla base per le operazioni Usa in Iran.
  • Matteo Salvini difende la strategia Usa ma rileva divergenze con l’interesse italiano.
  • Le tensioni rischiano di pesare sui futuri rapporti bilaterali Roma-Washington.

Il no dell’Italia su Sigonella e il nuovo strappo con Washington

Nel suo post su Truth Social, Donald Trump ha esplicitamente collegato il giudizio sull’Italia alla vicenda della base di Sigonella, pubblicando un articolo del Guardian che ricostruisce il rifiuto italiano di consentire il decollo di aerei statunitensi diretti a operazioni militari connesse al conflitto in Iran. Secondo la ricostruzione, Roma avrebbe valutato il rischio di un coinvolgimento diretto nelle ostilità e le ricadute sulla propria sicurezza e stabilità mediterranea.

L’uscita di Trump arriva in una fase delicata dei rapporti transatlantici, tra pressioni per un maggiore allineamento europeo alla strategia americana in Medio Oriente e la necessità, da parte italiana, di bilanciare obblighi Nato, interessi energetici e sensibilità dell’opinione pubblica. Il messaggio, dal tono ultimativo, sembra voler lanciare un avvertimento politico: chi non sostiene operativamente Washington nei teatri di crisi potrebbe veder ridimensionato il supporto statunitense in altri dossier, dalla sicurezza alla cooperazione economica.

La lettura politica di Salvini e i possibili scenari futuri

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato a Mattino 5 le parole di Donald Trump: «Donald Trump non è matto, ha una sua chiara strategia che è l’interesse americano e spesso, purtroppo, in questi ultimi mesi non coincide con l’interesse italiano».

Pur ribadendo che «i rapporti con l’America e con le democrazie occidentali sono e rimarranno buoni», Salvini riconosce un momento di frizione, citando anche gli attacchi di Trump al Papa: «quando qualcuno, seppur potente, attacca il Papa ripetutamente e si mette sui social come da Gesù Cristo… è un momento complicato».

Lo scontro su Sigonella potrebbe trasformarsi in un test della capacità italiana di difendere la propria autonomia strategica senza incrinare in modo strutturale il rapporto con Washington, in un contesto segnato da guerre regionali, energia cara e crescente pressione sugli alleati europei perché assumano maggiori responsabilità militari.

FAQ

Cosa ha scritto esattamente Donald Trump contro l’Italia?

Trump ha scritto su Truth Social: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non lo saremo per lei», collegando il messaggio al caso Sigonella.

Perché l’Italia ha negato l’uso della base di Sigonella?

L’Italia avrebbe negato l’uso di Sigonella per evitare un coinvolgimento diretto nelle operazioni Usa legate al conflitto in Iran e possibili ritorsioni.

Come ha reagito Matteo Salvini all’attacco di Trump?

Matteo Salvini ha definito Trump strategico, non folle, riconoscendo però che l’interesse americano spesso non coincide con quello italiano negli ultimi mesi.

Che impatto può avere il caso Sigonella sui rapporti Italia-Usa?

È probabile un irrigidimento negoziale Usa su dossier militari ed energetici, anche se entrambi i governi hanno interesse a mantenere saldo il legame atlantico.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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