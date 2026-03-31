Home / EVENTI / Portofino Days cresce, terza edizione in forte espansione tra turismo esperienziale e investimenti di qualità

Portofino Days 2026 consolidano la Liguria hub internazionale dell’audiovisivo

I Portofino Days 2026 si sono conclusi tra Portofino e il Tigullio, rafforzando la strategia della Liguria come hub stabile per l’industria audiovisiva globale. L’evento, svoltosi nel 2026, ha coinvolto professionisti da 10 Paesi oltre all’Italia, con l’obiettivo di connettere contenuti, produzioni e investimenti.

Grazie a un forte orientamento B2B, la manifestazione ha puntato su numeri concreti, relazioni industriali e attrazione di grandi player internazionali.

La crescente apertura ai mercati esteri e l’utilizzo del territorio come “set a cielo aperto” motivano l’interesse delle major per nuove produzioni seriali e cinematografiche in Liguria.

In sintesi:

Oltre 350 professionisti, 16 panel, più di 50 incontri B2B ad alto valore industriale.

Partecipazione di Amazon MGM Studios, Rai Fiction, Sky Originals, The Walt Disney Company e Cinecittà .

e . Focus su fondi regionali, coproduzioni Italia–Iberoamerica e connessione con Blue Economy.

Premi ai talenti italiani e internazionali, tra cui Carla Signoris e Austin Stowell.

Dati, protagonisti e strategie dei Portofino Days 2026

I risultati quantitativi confermano la crescita dei Portofino Days: 350 presenze qualificate agli incontri professionali, 16 panel tematici e oltre 50 meeting B2B. Questi numeri certificano il ruolo della manifestazione come marketplace specializzato per fiction e grandi produzioni.

Tra i principali player presenti figurano Amazon MGM Studios, Cinecittà, Rai Fiction, Sky Originals e The Walt Disney Company, indicatori del posizionamento internazionale dell’iniziativa.

I fam trip per produttori hanno valorizzato il territorio ligure come location competitiva, con logistica e servizi già pronti ad accogliere set complessi.

Cristina Bolla, presidente di Film Commission Regione Liguria e direttrice dei Portofino Days, ha sottolineato: «Genova Liguria Film Commission conferma il grande slancio della nostra regione come protagonista dell’industria audiovisiva internazionale… continueremo a investire in azioni concrete per consolidare la nostra vocazione internazionale e attrarre produzioni di alta qualità».

Tra i momenti clou, l’anteprima europea di NCIS: Origins, presentata da Austin Stowell, ha rappresentato un segnale tangibile di fiducia delle major statunitensi verso l’evento.

La terza edizione dei Portofino Days Awards ha premiato Carla Signoris, Romano Reggiani, Beniamino Catena, Martina Colombari, lo stesso Austin Stowell, Michele Greco e Davide Nardini, Head of Scripted Originals Italia di Amazon MGM Studios, riconosciuto per il contributo alla serialità globale con titoli come The Bad Guy, Citadel: Diana e Vita da Carlo.

L’agenda ha incluso un focus operativo sui fondi per l’audiovisivo, in particolare sul bando della Regione Liguria, e sulle collaborazioni tra Italia e area iberamericana.

Il panel conclusivo “Cinematografia e Mare: storie filmate nella Blue Economy”, moderato da Angelo Scorza, ha coinvolto Costa Crociere, GNV, Cantiere T. Mariotti e CEMAR Agency Network, esplorando integrazioni tra produzioni audiovisive, turismo e filiera marittima.

Eventi collaterali a Rapallo, Santa Margherita Ligure e Genova – dalla mostra su Amadeo Peter Giannini alle visite al set di Sensualità a Corte al Videoporto di Genova – hanno ampliato il coinvolgimento del territorio.

Liguria laboratorio permanente per produzioni e innovazione audiovisiva

Il quadro emerso posiziona i Portofino Days come acceleratore stabile di progetti audiovisivi, dove creatività, industria e territorio convergono in un ecosistema integrato.

La combinazione di fondi regionali, networking internazionale e valorizzazione delle location indica una pipeline di produzioni destinate a crescere nei prossimi anni.

Per le major globali, la Liguria si candida a laboratorio permanente per serie e film ad alto valore produttivo, con un potenziale impatto strutturale su occupazione, turismo e brand territoriale.

FAQ

Cosa sono i Portofino Days e qual è il loro obiettivo principale?

I Portofino Days sono un evento B2B dedicato all’audiovisivo, nato per connettere produttori, broadcaster, investitori e territorio, favorendo nuove produzioni in Liguria.

Quanti professionisti e aziende hanno partecipato all’edizione 2026?

All’edizione 2026 hanno partecipato circa 350 professionisti qualificati, con oltre 50 incontri B2B e 16 panel tematici dedicati a industria, fondi e coproduzioni.

Perché la Liguria interessa alle grandi produzioni internazionali?

La Liguria interessa per varietà di location, infrastrutture di servizio, sostegni regionali mirati e presenza di una Film Commission attiva nel facilitare produzioni complesse.

Quali opportunità offre il bando audiovisivo della Regione Liguria?

Il bando regionale sostiene film, serie e documentari tramite contributi selettivi, con criteri su giorni di lavorazione, spesa sul territorio e ricadute occupazionali locali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui Portofino Days?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.