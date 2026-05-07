Home / NEWS / Garlasco caso Poggi, l’avvocato Angela Taccia smentisce i presunti video di Chiara attribuiti a Sempio

Delitto di Garlasco, l’avvocata Taccia smentisce i video intimi a Sempio

Nel nuovo fronte giudiziario sul delitto di Garlasco, l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, contesta le ricostruzioni diffuse dal Tg1 sui presunti video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Secondo il telegiornale sarebbero emerse intercettazioni inedite, in mano alla Procura di Pavia, in cui il 38enne parlerebbe di aver visto quei filmati e di aver tentato un approccio respinto dalla giovane.

L’avvocata, intervenuta a Vita in Diretta su Rai 1, nega con decisione: sostiene che al suo assistito non sia stato fatto ascoltare alcun audio in interrogatorio e che non abbia mai visto quei video, ponendo il tema dell’attendibilità delle anticipazioni mediatiche sulle indagini ancora in corso.

In sintesi:

Angela Taccia smentisce che Andrea Sempio abbia mai visto i video intimi di Poggi e Stasi .

smentisce che abbia mai visto i video intimi di e . In Procura a Pavia non sarebbero stati riprodotti audio durante l’interrogatorio di Sempio.

non sarebbero stati riprodotti audio durante l’interrogatorio di Sempio. La difesa sostiene che le intercettazioni in auto siano semplici commenti a programmi tv su Garlasco.

La Procura collega invece quelle frasi al possibile movente del delitto di Garlasco.

Nel servizio del Tg1 si parla di audio registrati nell’aprile 2025, mentre Andrea Sempio era in auto e parlava da solo, riferendo di telefonate a Chiara Poggi nei giorni precedenti all’omicidio.

Secondo tali ricostruzioni, l’uomo avrebbe anche raccontato di un tentativo di approccio respinto e della visione dei video intimi della coppia Poggi–Stasi.

In collegamento con Vita in Diretta, l’avvocata Angela Taccia è netta: “Non so questa notizia del Tg1 da dove venga fuori perché non ci è stato fatto ascoltare nessun audio e mai è stata detta questa cosa, assolutamente no”.

La legale insiste sul fatto che, allo stato degli atti conosciuti dalla difesa, non risultano prove che confermino una conoscenza diretta, da parte di Sempio, di quei video privati.

Interrogatorio, intercettazioni e scontro di ricostruzioni tra Procura e difesa

Nel corso dell’ultimo interrogatorio in Procura a Pavia, Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Come riferito da Angela Taccia, i magistrati avrebbero illustrato in forma riassuntiva gli elementi d’accusa raccolti finora, tra cui Dna, impronte e nuove intercettazioni.

La legale spiega che a Sempio non sono stati fatti ascoltare gli audio, ma letti soltanto dei “brogliacci”, ossia trascrizioni sintetiche delle captazioni.

Angela Taccia sottolinea inoltre che, in mattinata, Marco Poggi – fratello di Chiara – avrebbe invece ascoltato alcuni audio in Procura.

Riguardo alle intercettazioni in auto, la Procura le connette al possibile movente del delitto di Garlasco, interpretandole come sfogo di gelosia dopo un rifiuto sentimentale.

La difesa ribatte che si tratterebbe soltanto di commenti alle trasmissioni televisive sull’omicidio, con Sempio che simulava voci e ipotetici dialoghi, senza alcuna confessione occulta o ammissione di colpa.

Sulle telefonate a casa Poggi, la legale ricorda che le tre chiamate di Sempio – note “da un anno e mezzo” – erano finalizzate, a suo dire, a sapere se Marco Poggi fosse rientrato.

“Tanto è vero che quando Chiara disse ad Andrea Sempio la data di rientro di Marco, Andrea non chiamò più”, ribadisce Taccia, contestando che da questi contatti telefonici possa essere desunto un movente omicida.

Il nodo mediatico e le possibili conseguenze sulle nuove indagini

Lo scontro tra Procura e difesa sul significato delle intercettazioni e sull’esistenza dei presunti video intimi riapre il tema della gestione pubblica di un’inchiesta già segnata da forte esposizione mediatica.

La posizione di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso Garlasco, rischia di essere condizionata dall’anticipazione di atti non ancora valutati in dibattimento.

La netta smentita di Angela Taccia sui video e la sua ricostruzione delle telefonate a casa Poggi potrebbero imporre ulteriori approfondimenti tecnici su audio, trascrizioni e cronologia delle chiamate.

Le prossime mosse della Procura di Pavia – tra eventuali nuovi accertamenti e decisioni su rinvii a giudizio o archiviazioni – determineranno se gli elementi raccolti su Sempio avranno effettivo peso processuale o resteranno confinati nel perimetro delle ipotesi investigative.

FAQ

Cosa nega esattamente l’avvocata Angela Taccia sui video intimi?

La difesa afferma in modo netto che Andrea Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Durante l’interrogatorio a Pavia sono stati fatti ascoltare gli audio a Sempio?

No, secondo Angela Taccia a Sempio non è stato riprodotto alcun audio, ma solo letti brogliacci delle intercettazioni.

Perché le telefonate di Sempio a casa Poggi sono ritenute rilevanti?

Sono considerate rilevanti perché avvenute nei giorni precedenti all’omicidio, ma la difesa le giustifica come semplici richieste di notizie su Marco Poggi.

Cosa sostiene la Procura sul possibile movente del delitto di Garlasco?

La Procura ipotizza un movente legato a un rifiuto alle avance di Sempio, ricavato dall’interpretazione delle intercettazioni in auto.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.