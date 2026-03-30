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Roberta Bruzzone avverte i genitori dopo l’aggressione alla prof: come riconoscere un io fragile e violento

Roberta Bruzzone avverte i genitori dopo l’aggressione alla prof: come riconoscere un io fragile e violento

Giovani e violenza a scuola, nuovo allarme dopo i casi di Bergamo e Umbertide

A Umbertide, un ragazzo di 17 anni è stato fermato perché progettava una “strage” a scuola, pochi giorni dopo l’accoltellamento della professoressa Chiara Mocchi a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da parte di un 13enne. Gli episodi, avvenuti in Italia nel marzo 2026, confermano un’escalation di violenza giovanile in ambito scolastico. La criminologa Roberta Bruzzone individua alla radice l’incapacità di molti adolescenti di gestire frustrazione, rabbia e vissuti di umiliazione. Gli insegnanti diventano così il bersaglio simbolico di un limite non accettato. L’esperta invita le famiglie a riconoscere precocemente segnali di isolamento, vittimismo e interessi disturbanti, per prevenire derive aggressive potenzialmente estreme.

In sintesi:

  • A Umbertide un 17enne progettava una “strage” a scuola, fermato prima di agire.
  • Il caso segue l’accoltellamento della professoressa Chiara Mocchi a Trescore Balneario.
  • Per Roberta Bruzzone molti giovani non tollerano frustrazione, limiti e correzioni scolastiche.
  • Genitori invitati a monitorare isolamento, vittimismo e interessi ossessivi dei figli.

Frustrazione narcisistica e ruolo simbolico dell’insegnante

Nel ragionamento di Roberta Bruzzone la figura del docente diventa un bersaglio privilegiato perché rappresenta il limite, la regola, la valutazione. Un semplice richiamo, una nota disciplinare o un brutto voto, che dovrebbero costituire uno stimolo evolutivo e un normale passaggio di crescita, vengono convertiti da alcuni adolescenti in una ferita narcisistica percepita come insanabile.
La criminologa spiega che questi ragazzi trasformano correzioni “banali” in un’onta intollerabile, da “lavare col sangue”. In essi la frustrazione non viene elaborata, ma amplificata fino a minare l’identità personale.

Per tornare a un equilibrio psicologico, tali personalità si rifugiano in fantasie distruttive, a volte dirette contro l’intera comunità scolastica. Anche il caso di Umbertide, sottolinea Bruzzone, si inscrive in questo schema: è probabile emerga una storia di umiliazione percepita, esclusione, rancore incubato nel tempo all’interno del contesto scolastico.

I segnali da non ignorare e il ruolo decisivo dei genitori

Bruzzone avverte che “di ragazzi così in giro ce ne sono parecchi” e chiama in causa direttamente le famiglie. I genitori devono osservare con attenzione gli interessi dei figli, le narrazioni ricorrenti di sé come vittime di “complotti” e l’assenza stabile di amicizie reali.
Un adolescente che non riesce a relazionarsi, resta isolato e si percepisce costantemente perseguitato mostra segnali di vulnerabilità di personalità.

Secondo la criminologa, un “io fragile è sempre un io aggressivo”: più l’identità è insicura, più può reagire con rabbia estrema a frustrazioni ordinarie. Intercettare precocemente questi pattern, anche alla luce dell’uso distorto dei social raccontato dalla stessa professoressa Chiara Mocchi, è oggi una priorità educativa e di prevenzione della violenza nelle scuole.

FAQ

Perché il caso di Umbertide preoccupa così tanto gli esperti?

Preoccupa perché mostra una pianificazione lucida di violenza di massa da parte di un minorenne, inserita in un quadro crescente di aggressioni scolastiche.

Che ruolo ha la scuola nel prevenire questi episodi violenti?

La scuola può intervenire precocemente segnalando isolamento, calo improvviso del rendimento, comportamenti oppositivi e minacce, attivando subito servizi psicologici e dialogo con le famiglie.

Quali segnali devono allarmare maggiormente i genitori a casa?

Devono allarmare isolamento marcato, assenza di amici, ossessione per armi o stragi, discorsi costanti di complotti e persecuzioni personali.

I social network possono alimentare la violenza tra adolescenti?

Sì, soprattutto se espongono continuamente a contenuti violenti, gruppi estremisti o modelli che glorificano vendetta, sopraffazione e disprezzo delle regole scolastiche.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi giornalistica?

È stata elaborata in modo autonomo sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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