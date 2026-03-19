Home / NEWS / Morto Umberto Bossi a 48 anni: il Senatur fondatore della Lega Nord

Morte di Umberto Bossi, il “Senatùr” che cambiò la politica italiana

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e simbolo dell’autonomismo del Nord, è morto a 84 anni. Nato a Cassano Magnago e politicamente cresciuto nel Varesotto, ha trasformato un movimento territoriale in forza nazionale tra anni Ottanta e Novanta.

Il decesso, avvenuto oggi in Lombardia, chiude la parabola di uno dei leader più controversi e riconoscibili della Seconda Repubblica, protagonista di una lunga stagione di scontro su fisco, federalismo e riforme istituzionali.

La sua figura, segnata da successi elettorali, incarichi di governo, malattia e inchieste giudiziarie, resta centrale per comprendere la frattura Nord‑Sud e la crisi del sistema dei partiti tradizionali.

In sintesi:

Morto a 84 anni Umberto Bossi , fondatore e storico leader della Lega Nord .

, fondatore e storico leader della . Dal Varesotto ai ministeri romani, ha imposto il tema del federalismo fiscale.

ai ministeri romani, ha imposto il tema del federalismo fiscale. Figura divisiva: linguaggio ruvido, forte radicamento territoriale, centralità nella Seconda Repubblica.

La sua eredità politica pesa ancora sulle strategie dell’attuale Lega e del centrodestra.

Dal Varesotto a Roma: l’ascesa del “Senatùr” leghista

Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, nel cuore industriale del Varesotto, Umberto Bossi costruisce la propria identità politica dentro il tessuto di piccola impresa, laboratori artigiani e municipalismo del Nord. Una breve militanza nel Pci di Verghera di Samarate precede la rottura con la sinistra tradizionale e l’avvio dell’esperienza autonomista.

Tra fine anni Settanta e Ottanta, nel corridoio tra Samarate, Malpensa e i comuni limitrofi, maturano i primi comitati autonomisti. Qui, Bossi canalizza il malcontento fiscale, la diffidenza verso Roma, la richiesta di maggiore autogoverno.

Nel 1984 nasce la Lega Lombarda, nel 1989 la federazione della Lega Nord, sigla che aggrega movimenti regionali come la Liga Veneta e il piemontese di Gipo Farassino. Il soprannome “Senatùr” arriva nel 1987, con l’elezione al Senato, e diventa brand identitario e mediatico.

Il vero quartier generale è a Gemonio, dove la casa di Bossi si trasforma negli anni in centro politico informale: vi transitano dirigenti, militanti, cronisti. Da lì prende forma un linguaggio diretto, spesso spigoloso, che parla a ceti produttivi e piccoli contribuenti, ponendo al centro federalismo, sicurezza, riforma dello Stato.

La presenza nelle istituzioni – Camera, Senato, Parlamento europeo, ministeri nei governi di centrodestra – consolida il radicamento della Lega nel Nord e poi oltre il Po.

La malattia del 2004 e le vicende giudiziarie successive ne riducono progressivamente l’influenza operativa, ma non cancellano il legame simbolico tra il suo nome, la Lega e la trasformazione della geografia politica italiana.

L’eredità politica di Bossi tra Nord produttivo e nuovi equilibri

Oggi, tra Cassano Magnago, Samarate e Gemonio, resta il lascito tangibile di una stagione in cui il Varesotto fu laboratorio di una nuova rappresentanza territoriale. Piazze, sezioni di partito, amministrazioni comunali leghiste hanno anticipato tendenze poi esplose a livello nazionale: personalizzazione della leadership, centralità dei territori, competizione interna al centrodestra per l’egemonia sul Nord produttivo.

L’evoluzione della Lega sotto la guida di Matteo Salvini – dal Nord al “partito nazionale” – ha progressivamente oscurato il mito di Gemonio, ma non ha cancellato l’impianto culturale costruito da Bossi: richiesta di autonomia fiscale, critica alla burocrazia statale, valorizzazione dei governi locali.

La sua morte apre ora la fase della definizione definitiva della memoria politica del “Senatùr”, tra celebrazione del fondatore e rilettura critica del suo impatto su istituzioni e coesione territoriale.

FAQ

Chi era Umberto Bossi nella storia politica italiana?

Era il fondatore della Lega Nord e uno dei principali protagonisti della Seconda Repubblica, centrale su federalismo e Nord‑Sud.

Quando è morto Umberto Bossi e quanti anni aveva?

È morto oggi, all’età di 84 anni, chiudendo una lunga stagione politica iniziata nel Varesotto negli anni Ottanta.

Perché Umberto Bossi era chiamato “Senatùr”?

Era chiamato “Senatùr” perché eletto al Senato nel 1987; il soprannome divenne marchio simbolico della sua leadership leghista.

Qual è l’eredità politica principale lasciata da Umberto Bossi?

Ha imposto nell’agenda nazionale federalismo fiscale, autonomia territoriale e centralità del Nord produttivo, ridefinendo rapporti tra centro e periferia.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Umberto Bossi?

L’articolo deriva da elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti ANSA, Adnkronos, Asca e Agi opportunamente rielaborati.