Home / SPETTACOLI & CINEMA / Riccardo Scamarcio racconta a Domenica In come le relazioni lo hanno cambiato

Riccardo Scamarcio racconta amore, cinema e felicità condivisa

Durante un’intervista a Domenica In, l’attore Riccardo Scamarcio ha ripercorso la propria carriera e la vita privata.

Davanti a Mara Venier, ha spiegato perché il successo professionale, senza una relazione significativa, resti “felicità a metà”.

Al centro del racconto, il nuovo film Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari e il ruolo decisivo delle donne nella sua crescita personale.

In sintesi:

Riccardo Scamarcio collega la realizzazione professionale alla necessità di una felicità condivisa.

collega la realizzazione professionale alla necessità di una felicità condivisa. L’attore rivendica il ruolo formativo delle sue relazioni sentimentali nel percorso umano e artistico.

La storia con Benedetta Porcaroli nasce sul set dopo altre relazioni importanti e molto riservate.

nasce sul set dopo altre relazioni importanti e molto riservate. La differenza d’età e le storie precedenti hanno alimentato il dibattito mediatico sulla coppia.

Carriera, relazioni e il peso della condivisione nella vita di Scamarcio

Parlando a Domenica In, Riccardo Scamarcio ha ricordato una giovinezza segnata dal sogno del cinema, realizzato grazie a “tenacia e devozione al proprio lavoro”.

L’attore ha sottolineato di non essere “mai stato solo per più di sei mesi”, a conferma di una vita affettiva intensa, ma sempre difesa dalla sovraesposizione mediatica.

Ha dichiarato: “Amo le donne. Ho imparato tante cose dalle mie relazioni. Penso che siamo animali sociali, se uno riesce a ottenere tanti successi, a realizzare i propri sogni ma non ha accanto una persona con cui condividere, è felice a metà”.

Mantenendo il riserbo sul nome di Benedetta Porcaroli, ha comunque descritto il valore di avere “qualcuno di importante al proprio fianco”.

La conduttrice Mara Venier è apparsa colpita sia dalla riflessione, sia dal contrasto tra l’aplomb maturo dell’attore e quella che lei stessa ha definito una personalità quasi “fanciullesca”, che emerge dietro lo sguardo glaciale e controllato.

Dai grandi amori del passato al legame con Benedetta Porcaroli

Nel percorso privato di Riccardo Scamarcio spicca la lunga relazione con Valeria Golino, conosciuta sul set di Texas e durata circa dieci anni, fino al 2016.

Una storia importante, che ha rappresentato una fase centrale della sua maturazione artistica e personale.

Successivamente, l’attore ha vissuto una relazione molto riservata con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale nel 2020 è nata la figlia Emily, rendendolo papà per la prima volta.

Il legame è entrato in crisi dopo l’incontro con Benedetta Porcaroli sul set de La scuola cattolica, collaborazione poi proseguita in L’ombra del giorno.

La relazione, resa controversa da 19 anni di differenza e da storie precedenti ancora fresche, ha conosciuto anche una separazione temporanea.

La coppia è tornata insieme, scegliendo un profilo più misurato rispetto all’attenzione mediatica, in linea con l’idea di Scamarcio di una felicità da proteggere, oltre che da condividere.

FAQ

Chi è oggi la compagna di Riccardo Scamarcio?

Attualmente Riccardo Scamarcio è legato all’attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set de La scuola cattolica e poi ritrovata in L’ombra del giorno.

Quanti anni di differenza ci sono tra Scamarcio e Porcaroli?

La differenza d’età tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è di 19 anni, elemento che ha alimentato discussioni mediatiche.

Riccardo Scamarcio ha figli?

Sì, Riccardo Scamarcio ha una figlia, Emily, nata nel 2020 dalla relazione con la manager inglese Angharad Wood.

Con chi è stato insieme a lungo Riccardo Scamarcio in passato?

Riccardo Scamarcio è stato legato per circa dieci anni all’attrice e regista Valeria Golino, relazione iniziata dopo l’incontro sul set del film Texas.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione su Scamarcio?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.