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Riccardo Scamarcio racconta a Domenica In come le relazioni lo hanno cambiato

Riccardo Scamarcio racconta a Domenica In come le relazioni lo hanno cambiato

Riccardo Scamarcio racconta amore, cinema e felicità condivisa

Durante un’intervista a Domenica In, l’attore Riccardo Scamarcio ha ripercorso la propria carriera e la vita privata.
Davanti a Mara Venier, ha spiegato perché il successo professionale, senza una relazione significativa, resti “felicità a metà”.
Al centro del racconto, il nuovo film Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari e il ruolo decisivo delle donne nella sua crescita personale.

In sintesi:

  • Riccardo Scamarcio collega la realizzazione professionale alla necessità di una felicità condivisa.
  • L’attore rivendica il ruolo formativo delle sue relazioni sentimentali nel percorso umano e artistico.
  • La storia con Benedetta Porcaroli nasce sul set dopo altre relazioni importanti e molto riservate.
  • La differenza d’età e le storie precedenti hanno alimentato il dibattito mediatico sulla coppia.

Carriera, relazioni e il peso della condivisione nella vita di Scamarcio

Parlando a Domenica In, Riccardo Scamarcio ha ricordato una giovinezza segnata dal sogno del cinema, realizzato grazie a “tenacia e devozione al proprio lavoro”.
L’attore ha sottolineato di non essere “mai stato solo per più di sei mesi”, a conferma di una vita affettiva intensa, ma sempre difesa dalla sovraesposizione mediatica.
Ha dichiarato: “Amo le donne. Ho imparato tante cose dalle mie relazioni. Penso che siamo animali sociali, se uno riesce a ottenere tanti successi, a realizzare i propri sogni ma non ha accanto una persona con cui condividere, è felice a metà”.

Mantenendo il riserbo sul nome di Benedetta Porcaroli, ha comunque descritto il valore di avere “qualcuno di importante al proprio fianco”.
La conduttrice Mara Venier è apparsa colpita sia dalla riflessione, sia dal contrasto tra l’aplomb maturo dell’attore e quella che lei stessa ha definito una personalità quasi “fanciullesca”, che emerge dietro lo sguardo glaciale e controllato.

Dai grandi amori del passato al legame con Benedetta Porcaroli

Nel percorso privato di Riccardo Scamarcio spicca la lunga relazione con Valeria Golino, conosciuta sul set di Texas e durata circa dieci anni, fino al 2016.
Una storia importante, che ha rappresentato una fase centrale della sua maturazione artistica e personale.
Successivamente, l’attore ha vissuto una relazione molto riservata con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale nel 2020 è nata la figlia Emily, rendendolo papà per la prima volta.

Il legame è entrato in crisi dopo l’incontro con Benedetta Porcaroli sul set de La scuola cattolica, collaborazione poi proseguita in L’ombra del giorno.
La relazione, resa controversa da 19 anni di differenza e da storie precedenti ancora fresche, ha conosciuto anche una separazione temporanea.
La coppia è tornata insieme, scegliendo un profilo più misurato rispetto all’attenzione mediatica, in linea con l’idea di Scamarcio di una felicità da proteggere, oltre che da condividere.

FAQ

Chi è oggi la compagna di Riccardo Scamarcio?

Attualmente Riccardo Scamarcio è legato all’attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set de La scuola cattolica e poi ritrovata in L’ombra del giorno.

Quanti anni di differenza ci sono tra Scamarcio e Porcaroli?

La differenza d’età tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è di 19 anni, elemento che ha alimentato discussioni mediatiche.

Riccardo Scamarcio ha figli?

Sì, Riccardo Scamarcio ha una figlia, Emily, nata nel 2020 dalla relazione con la manager inglese Angharad Wood.

Con chi è stato insieme a lungo Riccardo Scamarcio in passato?

Riccardo Scamarcio è stato legato per circa dieci anni all’attrice e regista Valeria Golino, relazione iniziata dopo l’incontro sul set del film Texas.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione su Scamarcio?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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