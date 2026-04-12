Riccardo Scamarcio racconta a Domenica In come le relazioni lo hanno cambiato
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Riccardo Scamarcio racconta amore, cinema e felicità condivisa
Durante un’intervista a Domenica In, l’attore Riccardo Scamarcio ha ripercorso la propria carriera e la vita privata.
Davanti a Mara Venier, ha spiegato perché il successo professionale, senza una relazione significativa, resti “felicità a metà”.
Al centro del racconto, il nuovo film Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari e il ruolo decisivo delle donne nella sua crescita personale.
In sintesi:
- Riccardo Scamarcio collega la realizzazione professionale alla necessità di una felicità condivisa.
- L’attore rivendica il ruolo formativo delle sue relazioni sentimentali nel percorso umano e artistico.
- La storia con Benedetta Porcaroli nasce sul set dopo altre relazioni importanti e molto riservate.
- La differenza d’età e le storie precedenti hanno alimentato il dibattito mediatico sulla coppia.
Carriera, relazioni e il peso della condivisione nella vita di Scamarcio
Parlando a Domenica In, Riccardo Scamarcio ha ricordato una giovinezza segnata dal sogno del cinema, realizzato grazie a “tenacia e devozione al proprio lavoro”.
L’attore ha sottolineato di non essere “mai stato solo per più di sei mesi”, a conferma di una vita affettiva intensa, ma sempre difesa dalla sovraesposizione mediatica.
Ha dichiarato: “Amo le donne. Ho imparato tante cose dalle mie relazioni. Penso che siamo animali sociali, se uno riesce a ottenere tanti successi, a realizzare i propri sogni ma non ha accanto una persona con cui condividere, è felice a metà”.
Mantenendo il riserbo sul nome di Benedetta Porcaroli, ha comunque descritto il valore di avere “qualcuno di importante al proprio fianco”.
La conduttrice Mara Venier è apparsa colpita sia dalla riflessione, sia dal contrasto tra l’aplomb maturo dell’attore e quella che lei stessa ha definito una personalità quasi “fanciullesca”, che emerge dietro lo sguardo glaciale e controllato.
Dai grandi amori del passato al legame con Benedetta Porcaroli
Nel percorso privato di Riccardo Scamarcio spicca la lunga relazione con Valeria Golino, conosciuta sul set di Texas e durata circa dieci anni, fino al 2016.
Una storia importante, che ha rappresentato una fase centrale della sua maturazione artistica e personale.
Successivamente, l’attore ha vissuto una relazione molto riservata con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale nel 2020 è nata la figlia Emily, rendendolo papà per la prima volta.
Il legame è entrato in crisi dopo l’incontro con Benedetta Porcaroli sul set de La scuola cattolica, collaborazione poi proseguita in L’ombra del giorno.
La relazione, resa controversa da 19 anni di differenza e da storie precedenti ancora fresche, ha conosciuto anche una separazione temporanea.
La coppia è tornata insieme, scegliendo un profilo più misurato rispetto all’attenzione mediatica, in linea con l’idea di Scamarcio di una felicità da proteggere, oltre che da condividere.
FAQ
Chi è oggi la compagna di Riccardo Scamarcio?
Attualmente Riccardo Scamarcio è legato all’attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set de La scuola cattolica e poi ritrovata in L’ombra del giorno.
Quanti anni di differenza ci sono tra Scamarcio e Porcaroli?
La differenza d’età tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è di 19 anni, elemento che ha alimentato discussioni mediatiche.
Riccardo Scamarcio ha figli?
Sì, Riccardo Scamarcio ha una figlia, Emily, nata nel 2020 dalla relazione con la manager inglese Angharad Wood.
Con chi è stato insieme a lungo Riccardo Scamarcio in passato?
Riccardo Scamarcio è stato legato per circa dieci anni all’attrice e regista Valeria Golino, relazione iniziata dopo l’incontro sul set del film Texas.
Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione su Scamarcio?
Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.