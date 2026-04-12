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Ben Affleck saluta Jennifer Lopez con una villa da 60 milioni

Ben Affleck saluta Jennifer Lopez con una villa da 60 milioni

Perché Ben Affleck ha ceduto a Jennifer Lopez la villa di Beverly Hills

La fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si chiude con una scelta patrimoniale netta: l’attore ha trasferito all’ex moglie l’intera quota della ex residenza coniugale di Beverly Hills.
L’operazione, formalizzata nei documenti di divorzio definiti a gennaio 2025 negli Stati Uniti, riguarda una proprietà acquistata nel 2023 per circa 60,85 milioni di dollari e oggi stimata attorno ai 60 milioni.
Il trasferimento è inquadrato, a fini fiscali federali, come passaggio di beni tra coniugi conseguente al divorzio, senza corrispettivo economico diretto per Affleck, ma con oneri fiscali autonomamente assunti da entrambe le parti.

In sintesi:

  • Ben Affleck trasferisce a titolo gratuito la villa di Beverly Hills a Jennifer Lopez.
  • L’immobile era stato acquistato nel 2023 per 60,85 milioni di dollari.
  • La cessione rientra negli accordi patrimoniali del divorzio, formalizzati nel 2025.
  • Lopez e Affleck scelgono una definizione amichevole, senza contenziosi giudiziari.

Come la villa simbolo del ritorno dei Bennifer è diventata un asset di divorzio

La residenza di Beverly Hills, acquistata nel maggio 2023, era stata pensata come quartier generale della nuova vita dei Bennifer.
Oltre 3.000 metri quadrati, piscina a sfioro con vista sulle colline, campi sportivi, palestra, ring da boxe, aree per eventi privati, dependance ospiti, casa per il personale e un sistema di parcheggi in grado di ospitare decine di auto: un microcosmo autosufficiente, perfettamente allineato allo stile di vita hollywoodiano di due superstar globali.
Con l’incrinarsi del rapporto, quella casa è diventata però il barometro della crisi. Messa in vendita nel luglio 2024 a 68 milioni di dollari, poche settimane prima della richiesta di divorzio, non ha mai trovato acquirenti, nonostante i ribassi successivi fino a 52 milioni.

Jennifer Lopez ha continuato a vivere nella proprietà, mentre seguiva la ristrutturazione di una nuova residenza a Hidden Hills, scelta per una dimensione più riservata ma comunque di alto profilo, tra scuderie, piscina, sala cinema e spazi benessere.
Ben Affleck ha invece optato per Pacific Palisades, acquistando una casa da 20,5 milioni di dollari, più contenuta ma focalizzata sulla vita familiare, con grandi ambienti aperti e cucina professionale.
Invece di aprire un contenzioso su un bene complesso da liquidare, Affleck ha scelto una soluzione amichevole: trasferire integralmente la propria quota, trasformando la villa in un asset esclusivo di Lopez e semplificando la chiusura patrimoniale del matrimonio.

Dal matrimonio lampo al nuovo equilibrio economico e di immagine

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornata al centro dell’attenzione globale nel 2022, aveva avuto il suo apice con il matrimonio a Las Vegas e la successiva cerimonia in Georgia, celebrata come il coronamento di un ritorno di fiamma a vent’anni distanza.
La separazione, ufficializzata nell’agosto 2024 e chiusa in pochi mesi, ha sancito la fine di un’unione durata circa due anni, ma con importanti implicazioni economiche e di immagine.
La scelta di Affleck di rinunciare alla propria quota della villa, senza contropartita apparente, suggerisce la volontà di proteggere la privacy familiare, evitare una lunga disputa su un bene immobiliare difficilmente valorizzabile nel breve periodo e consentire a Lopez di mantenere continuità abitativa e gestionale su una proprietà che, nonostante i tentativi falliti di vendita, resta un asset di grande rilevanza nel suo portafoglio patrimoniale.

FAQ

Quanto vale oggi la villa di Beverly Hills di Jennifer Lopez

La villa è stata acquistata per circa 60,85 milioni di dollari nel 2023 e le valutazioni attuali restano nell’ordine dei 60 milioni, nonostante i ribassi di prezzo tentati sul mercato.

Ben Affleck ha ricevuto denaro per la cessione della villa a Jennifer Lopez

No, la cessione risulta configurata come trasferimento tra ex coniugi nell’ambito del divorzio, senza corrispettivo diretto dichiarato, con oneri fiscali gestiti separatamente da ciascuna parte.

Perché la villa di Beverly Hills dei Bennifer non è stata venduta

La villa non ha trovato acquirenti nonostante vari ribassi, da 68 fino a 52 milioni di dollari, probabilmente per dimensioni, prezzo elevato e nicchia ristretta di potenziali compratori.

Dove vivono oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo il divorzio

Attualmente Jennifer Lopez risulta legata alla ex villa di Beverly Hills e a una nuova proprietà a Hidden Hills, mentre Ben Affleck si è trasferito in una casa acquistata a Pacific Palisades.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione sulla separazione

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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