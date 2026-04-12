michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cristiano Malgioglio a Verissimo rivela il dramma del tentato suicidio

Cristiano Malgioglio a Verissimo rivela il dramma del tentato suicidio

Cristiano Malgioglio racconta il lutto per la madre e la fede nei miracoli

Il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio ha rivelato a Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di “Verissimo”, il drammatico periodo vissuto dopo la morte della madre.
In studio, a Milano, Malgioglio ha spiegato come il lutto lo abbia condotto a una profonda depressione, fino al tentato suicidio e a cinque anni di blocco creativo.

Le confessioni, andate in onda di recente, chiariscono il ruolo centrale della madre nella sua vita e il legame con la fede cattolica, che l’artista considera determinante nella propria rinascita personale e professionale, tra presunti miracoli, pellegrinaggi e nuovi progetti.

In sintesi:

  • Lutto per la madre: depressione, tentato suicidio e cinque anni senza scrivere.
  • La fede cattolica e il pellegrinaggio a Fatima come svolta nella malattia.
  • Un ricordo intimo: il bagno alla madre negli ultimi mesi di vita.
  • Replica a Amanda Lear: “Non sono invadente, ma solo molto generoso”.

Il dolore per la madre, il tentato suicidio e la rinascita spirituale

Nel racconto a “Verissimo”, Cristiano Malgioglio ha ricostruito con precisione il crollo emotivo seguito alla scomparsa della madre: *“Quando mia mamma è andata via, sono caduto in depressione: per cinque anni non sono riuscito a scrivere”*.
La perdita del suo “pilastro” lo ha spinto al gesto estremo: *“Avevo tentato il suicidio perché non riuscivo a vivere senza mia madre”*, ha ammesso, ricordando il desiderio di fuggire, lasciare tutto e andare in India.

Malgioglio ha però collegato la propria sopravvivenza alla fede cattolica: *“La vita è bella. Forse è stato un miracolo”*. Ha ricordato il melanoma per cui gli erano stati prospettati *“cinque mesi di vita”*, e il pellegrinaggio a Fatima, da cui è tornato con una semplice medaglietta: per lui, simbolo di una guarigione inspiegabile.

Oggi l’artista racconta un rapporto quotidiano con la spiritualità: entra in chiesa, saluta la Madonna, recita una breve preghiera e va via, ribadendo: *“Credo ai miracoli”*.

Il ricordo più intimo e la risposta alle parole di Amanda Lear

Tra i momenti più toccanti, Cristiano Malgioglio ha descritto l’episodio in cui, negli ultimi mesi di vita, fece il bagno alla madre che rifiutava di alzarsi: *“Le dico: ‘Alzati che ti lavo io’. Lei mi fa: ‘No, no’. E ho lavato mia madre, è stata la cosa più bella”*.

Una scena domestica e silenziosa che, nel suo racconto, diventa la massima espressione di rispetto e gratitudine filiale, ribaltando l’immagine pubblica spesso solo ironica e sopra le righe del personaggio televisivo.

In chiusura, Malgioglio ha risposto anche alle dichiarazioni di Amanda Lear a “Belve”. Senza alzare i toni, ha precisato: *“Io non sono invadente, è orribile essere invadenti: io sono cento passi indietro rispetto all’invadenza. Lei magari avrebbe voluto dire molto generoso”*. Una rivendicazione di misura e discrezione, in contrasto con il cliché del “trash”, già da lui ironicamente rivendicato in altre interviste.

FAQ

Chi è stata la figura centrale nella vita di Cristiano Malgioglio?

La figura centrale è stata la madre, descritta come il “pilastro” della sua esistenza, confidente silenziosa e riferimento emotivo assoluto.

Perché Cristiano Malgioglio parla di miracolo legato al melanoma?

Malgioglio afferma che i medici gli avevano prospettato cinque mesi di vita, ma dopo il pellegrinaggio a Fatima la malattia non ha avuto l’esito temuto.

Come la fede cattolica ha influenzato la rinascita di Malgioglio?

La fede, i pellegrinaggi e la devozione mariana hanno offerto a Malgioglio un appiglio psicologico decisivo per superare depressione, malattia e pensieri suicidari.

Cosa risponde Malgioglio alle critiche di Amanda Lear?

Malgioglio risponde affermando di non essere invadente, ma semplicemente molto generoso, prendendo le distanze da ogni eccesso di protagonismo.

Quali sono le fonti originali di questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache