Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cristiano Malgioglio a Verissimo rivela il dramma del tentato suicidio

Cristiano Malgioglio racconta il lutto per la madre e la fede nei miracoli

Il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio ha rivelato a Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di “Verissimo”, il drammatico periodo vissuto dopo la morte della madre.

In studio, a Milano, Malgioglio ha spiegato come il lutto lo abbia condotto a una profonda depressione, fino al tentato suicidio e a cinque anni di blocco creativo.

Le confessioni, andate in onda di recente, chiariscono il ruolo centrale della madre nella sua vita e il legame con la fede cattolica, che l’artista considera determinante nella propria rinascita personale e professionale, tra presunti miracoli, pellegrinaggi e nuovi progetti.

In sintesi:

Lutto per la madre: depressione, tentato suicidio e cinque anni senza scrivere.

La fede cattolica e il pellegrinaggio a Fatima come svolta nella malattia.

Un ricordo intimo: il bagno alla madre negli ultimi mesi di vita.

Replica a Amanda Lear: “Non sono invadente, ma solo molto generoso”.

Il dolore per la madre, il tentato suicidio e la rinascita spirituale

Nel racconto a “Verissimo”, Cristiano Malgioglio ha ricostruito con precisione il crollo emotivo seguito alla scomparsa della madre: *“Quando mia mamma è andata via, sono caduto in depressione: per cinque anni non sono riuscito a scrivere”*.

La perdita del suo “pilastro” lo ha spinto al gesto estremo: *“Avevo tentato il suicidio perché non riuscivo a vivere senza mia madre”*, ha ammesso, ricordando il desiderio di fuggire, lasciare tutto e andare in India.

Malgioglio ha però collegato la propria sopravvivenza alla fede cattolica: *“La vita è bella. Forse è stato un miracolo”*. Ha ricordato il melanoma per cui gli erano stati prospettati *“cinque mesi di vita”*, e il pellegrinaggio a Fatima, da cui è tornato con una semplice medaglietta: per lui, simbolo di una guarigione inspiegabile.

Oggi l’artista racconta un rapporto quotidiano con la spiritualità: entra in chiesa, saluta la Madonna, recita una breve preghiera e va via, ribadendo: *“Credo ai miracoli”*.

Il ricordo più intimo e la risposta alle parole di Amanda Lear

Tra i momenti più toccanti, Cristiano Malgioglio ha descritto l’episodio in cui, negli ultimi mesi di vita, fece il bagno alla madre che rifiutava di alzarsi: *“Le dico: ‘Alzati che ti lavo io’. Lei mi fa: ‘No, no’. E ho lavato mia madre, è stata la cosa più bella”*.

Una scena domestica e silenziosa che, nel suo racconto, diventa la massima espressione di rispetto e gratitudine filiale, ribaltando l’immagine pubblica spesso solo ironica e sopra le righe del personaggio televisivo.

In chiusura, Malgioglio ha risposto anche alle dichiarazioni di Amanda Lear a “Belve”. Senza alzare i toni, ha precisato: *“Io non sono invadente, è orribile essere invadenti: io sono cento passi indietro rispetto all’invadenza. Lei magari avrebbe voluto dire molto generoso”*. Una rivendicazione di misura e discrezione, in contrasto con il cliché del “trash”, già da lui ironicamente rivendicato in altre interviste.

FAQ

Chi è stata la figura centrale nella vita di Cristiano Malgioglio?

La figura centrale è stata la madre, descritta come il “pilastro” della sua esistenza, confidente silenziosa e riferimento emotivo assoluto.

Perché Cristiano Malgioglio parla di miracolo legato al melanoma?

Malgioglio afferma che i medici gli avevano prospettato cinque mesi di vita, ma dopo il pellegrinaggio a Fatima la malattia non ha avuto l’esito temuto.

Come la fede cattolica ha influenzato la rinascita di Malgioglio?

La fede, i pellegrinaggi e la devozione mariana hanno offerto a Malgioglio un appiglio psicologico decisivo per superare depressione, malattia e pensieri suicidari.

Cosa risponde Malgioglio alle critiche di Amanda Lear?

Malgioglio risponde affermando di non essere invadente, ma semplicemente molto generoso, prendendo le distanze da ogni eccesso di protagonismo.

Quali sono le fonti originali di questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.