Belve torna su Rai 2 con Brigitte Nielsen Elettra Lamborghini e Shiva

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Belve 2026 stasera su Rai 2: ospiti, temi caldi e rivelazioni

Stasera, alle 21.20 su Rai 2, torna Belve 2026, il talk d’interviste condotto da Francesca Fagnani.

Al centro della puntata ci saranno tre protagonisti della cultura pop italiana e internazionale: l’attrice e modella Brigitte Nielsen, la cantante Elettra Lamborghini e il rapper Shiva.

L’appuntamento, registrato negli studi Rai di Roma, promette confessioni intime, momenti ironici e passaggi di forte impatto emotivo e giudiziario, tra passato glamour hollywoodiano, linguaggio esplicito sul corpo femminile e il racconto in prima persona di una condanna per tentato omicidio.

In sintesi:

Brigitte Nielsen rilegge il matrimonio con Sylvester Stallone e parla di violenza psicologica e fisica.

rilegge il matrimonio con e parla di violenza psicologica e fisica. Elettra Lamborghini scherza su corpo, sessualità e confusione sull’acronimo LGBTQ+ .

scherza su corpo, sessualità e confusione sull’acronimo . Shiva ricostruisce la sparatoria, la condanna per tentato omicidio e le indagini ancora controverse.

ricostruisce la sparatoria, la condanna per tentato omicidio e le indagini ancora controverse. Il rapper racconta la paternità vissuta dal carcere e attacca pubblicamente Fedez.

Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva: cosa vedremo a Belve 2026

Il segmento più atteso è quello con Brigitte Nielsen, icona degli anni ’80, che offre una testimonianza inedita sul matrimonio con Sylvester Stallone, durato dal 1985 al 1987.

L’attrice racconta che *«qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio»* e definisce quel periodo *«terribile»*, evocando un clima di forte violenza *«psicologica e fisica»* all’interno della relazione.

La Nielsen, oggi legata a un nuovo compagno, arriva a definirsi ironicamente *«maritosessuale»*: *«Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale»*.

Spazio poi a Elettra Lamborghini, che utilizza il registro comico per parlare di difetti e sessualità.

Alla domanda sul suo peggior difetto, risponde: *«Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti»*.

Incitata da Francesca Fagnani a chiarire, precisa: *«Gli uomini! La mia patonza ha qualche problema!»*.

La cantante mostra in diretta anche le proprie incertezze sul linguaggio inclusivo, inciampando sull’acronimo LGBTQ+.

*«Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno»* dice, con la giornalista che completa: *«bisessuale e poi manca la lettera Q»*.

Lei replica tra le risate: *«Queers fino a tre anni fa non c’era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più… LGPQ… BQ»*.

Il tono cambia radicalmente con l’intervista a Shiva, oggi ai vertici della classifica FIMI con l’album Vangelo, che affronta il tema della sparatoria per cui è stato condannato per tentato omicidio dopo aver ferito alle gambe due ragazzi.

Il rapper ripercorre l’agguato, la reazione armata, il successivo arresto e il patteggiamento, che gli ha garantito la riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma.

Quando Fagnani incalza sulla pistola mai ritrovata – *«La pistola non è mai stata trovata, che fine ha fatto?»* – Shiva replica: *«Non ne ho idea»*.

La giornalista insiste sulle circostanze: *«Perché farla sparire? Aveva la matricola abrasa, era stata usata per altre cose? In un cespuglio hanno trovato un silenziatore. Era suo?»*.

Lui risponde in modo esitante: *«No, era pulita. Il silenziatore mio? Sì, cioè… non lo so»*, lasciando aperte zone d’ombra rilevanti anche sul piano giudiziario.

Carcere, paternità e scontro con Fedez: le ombre sul rap italiano

Nella parte più emotiva dell’intervista, Shiva affronta il tema della paternità vissuta da detenuto.

Il rapper spiega di non aver ottenuto il permesso per assistere alla nascita del primo figlio: *«Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi»*.

Racconta poi il segnale arrivato dall’esterno con i fuochi d’artificio: *«Quando ho sentito i fuochi ho pianto tantissimo»*, evidenziando l’impatto psicologico del carcere sulle relazioni familiari.

Nel finale, il focus si sposta sui rapporti interni al rap italiano e sul caso Fedez.

Shiva ricorda come l’ex giudice di X Factor non abbia aderito alla campagna #freeshiva per la sua scarcerazione e anzi abbia letto alcuni suoi testi ritenuti misogini durante una puntata di Muschio Selvaggio.

*«Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio e il Gip donna che mi ha interrogato mi ha messo in condizioni difficili»* afferma.

Francesca Fagnani replica in modo secco: *«Non è mica colpa di Fedez che le ha lette, è lei che le ha scritte»*.

Ma Shiva insiste sulla responsabilità mediatica del collega: *«Fedez non si è mai esposto su di me e l’unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera. Mi ha danneggiato»*.

La puntata si configura così come un osservatorio privilegiato su come cronaca giudiziaria, spettacolo e polemiche social plasmano reputazioni e carriere nel sistema mediatico contemporaneo.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Belve 2026?

La puntata di Belve 2026 va in onda stasera alle 21.20 su Rai 2, in prima serata nazionale.

Chi sono gli ospiti di Belve 2026 del 21 aprile?

Gli ospiti annunciati sono l’attrice Brigitte Nielsen, la cantante Elettra Lamborghini e il rapper Shiva, protagonista dell’album Vangelo.

Di cosa parlerà Brigitte Nielsen nell’intervista a Belve?

Brigitte Nielsen affronterà il matrimonio con Sylvester Stallone, descrivendo cambiamenti dalla notte delle nozze e denunciando violenze psicologiche e fisiche.

Perché Shiva è stato condannato per tentato omicidio?

Shiva è stato condannato per una sparatoria in cui due ragazzi furono feriti alle gambe. Ha patteggiato ottenendo riduzione pena e obbligo di firma.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Belve 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.