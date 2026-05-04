Home / SPETTACOLI & CINEMA / Resident Evil svela dettaglio nascosto nel trailer che rivoluziona la saga

Nuovo film di Resident Evil, i fan contestano la linea temporale

Il nuovo film di Resident Evil diretto da Zach Cregger sta dividendo la community internazionale. Dopo il teaser diffuso online, gli appassionati hanno notato possibili incongruenze rispetto alla timeline ufficiale dei videogiochi.

Il progetto, annunciato come storia parallela a Resident Evil 2 e all’incidente di Raccoon City, mostra però elementi che sembrano modernizzare l’ambientazione, in teoria fissata tra settembre e ottobre 1998.

Le immagini di strade innevate e l’apparente presenza di uno smartphone moderno hanno acceso un acceso dibattito online sul rispetto del canone e sulle libertà creative concesse alle trasposizioni cinematografiche del franchise di Capcom.

In sintesi:

Il film di Zach Cregger è collocato narrativamente accanto agli eventi di Resident Evil 2.

Nel teaser compaiono neve e tecnologia che sembrano incompatibili con il 1998 dei videogiochi.

I fan discutono se si tratti di errori o scelta consapevole di aggiornare la timeline.

L’uscita in sala di Resident Evil è fissata per il 17 settembre.

Dettagli sul teaser e sul rapporto con il canone dei videogiochi

Zach Cregger ha chiarito che il film racconterà una storia originale ambientata nell’universo di Resident Evil, parallela agli eventi di Resident Evil 2 durante il disastro di Raccoon City.

Il teaser, però, suggerisce una cornice temporale diversa: le strade innevate contrastano con l’autunno 1998 fissato dal canone dei giochi, in cui non è previsto alcun contesto invernale.

Ancora più discussa è l’inquadratura in cui il protagonista sembra impugnare un dispositivo simile a uno smartphone moderno, difficilmente conciliabile con la tecnologia di fine anni Novanta. Alcuni fan ipotizzano invece che si tratti di una torcia o di un altro gadget, reso ambiguo dal montaggio rapido del filmato.

La produzione non ha ancora commentato le possibili discrepanze, ma l’impostazione dichiarata da Cregger lascia intendere un margine di libertà: l’obiettivo sarebbe creare un film fruibile anche da chi non conosce nel dettaglio la cronologia della saga.

In questa prospettiva, la scelta di aggiornare alcuni elementi – estetici e tecnologici – potrebbe essere deliberata, seguendo la prassi di molte trasposizioni che rielaborano date e contesti per parlare in modo più diretto al pubblico contemporaneo, pur mantenendo riferimenti riconoscibili ai fan storici.

Possibili sviluppi per la saga cinematografica di Resident Evil

Il dibattito su canone e libertà autoriale accompagnerà il film fino all’uscita del 17 settembre, quando i nodi sulla timeline saranno finalmente verificabili in sala.

Se la scommessa di Zach Cregger funzionerà al botteghino e presso la critica, questa rilettura potrà diventare modello per ulteriori capitoli cinematografici di Resident Evil, magari strutturati come storie autonome ma interconnesse.

In caso contrario, il confronto acceso di queste settimane offrirà comunque un indicatore chiaro su quanto il pubblico sia disposto ad accettare scarti rispetto alla fedeltà cronologica dei videogiochi, tema centrale per qualsiasi futura espansione del franchise sul grande schermo.

FAQ

Quando esce al cinema il nuovo film di Resident Evil?

Il film uscirà nelle sale il 17 settembre, con distribuzione internazionale prevista in contemporanea o in date molto ravvicinate.

Il film segue fedelmente la trama di Resident Evil 2?

No, il film racconta una storia originale parallela agli eventi di Resident Evil 2, ambientata nello stesso universo narrativo.

Il presunto smartphone nel teaser è confermato dalla produzione?

No, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale: potrebbe essere uno smartphone moderno oppure una torcia o altro dispositivo.

Le strade innevate rendono il film fuori continuità con i giochi?

Probabilmente sì: la neve contrasta con l’autunno 1998 dei giochi, ma potrebbe riflettere una scelta autoriale di ambientazione alternativa.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Resident Evil?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.