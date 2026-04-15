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Mattino Cinque cambia orario di messa in onda, cosa sapere

Mattino Cinque cambia orario di messa in onda, cosa sapere

Mattino Cinque anticipa il 16 aprile per lo sciopero dei giornalisti

Il 16 aprile su Canale 5 il programma Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, andrà eccezionalmente in onda dalle 8.15.
La variazione è legata allo sciopero nazionale dei giornalisti, proclamato per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo Fnsi-Fieg, scaduto da dieci anni.
Il Tg5 delle 8.00 potrebbe essere trasmesso in forma ridotta, rendendo necessario l’anticipo della trasmissione mattutina di punta di Mediaset.

Secondo quanto annunciato in chiusura della puntata del 15 aprile, si tratta di un cambiamento limitato a una sola giornata, con ritorno alla normale programmazione dal 17 aprile.

In sintesi:

  • Il 16 aprile Mattino Cinque anticipa l’inizio alle 8.15 su Canale 5.
  • La variazione è causata dallo sciopero dei giornalisti per il contratto Fnsi-Fieg.
  • Il Tg5 del mattino potrebbe andare in onda in forma ridotta.
  • Dal 17 aprile palinsesto e orari tornano regolari su Canale 5.

Lo sciopero Fnsi-Fieg e gli effetti sulla programmazione Mediaset

Lo stop del 16 aprile rientra in un pacchetto di cinque giornate di sciopero proclamate dalla Fnsi contro il mancato rinnovo del contratto con la Fieg, fermo da un decennio.
I giornalisti chiedono un contratto aggiornato alle trasformazioni digitali dell’informazione e un sistema di compensi più equo, in particolare per i collaboratori autonomi.
In questo quadro, il Tg5 delle 8.00 potrebbe essere ridimensionato nei contenuti e nella durata, lasciando spazio anticipato a Mattino Cinque, che partirà alle 8.15 per assicurare continuità all’informazione mattutina di Canale 5.

Il cambiamento non rappresenta una modifica strutturale del palinsesto: dal 17 aprile il programma tornerà al consueto orario delle 8.40, mantenendo il format che integra cronaca, attualità e approfondimenti, consolidato negli anni dalla conduzione congiunta di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Impatto per il pubblico e scenari futuri per l’informazione TV

Per il pubblico abituale di Mattino Cinque l’anticipo di orario del 16 aprile richiede solo un piccolo adeguamento, ma evidenzia come scioperi e trattative contrattuali possano incidere direttamente sull’offerta informativa televisiva.
Se il negoziato tra Fnsi e Fieg dovesse protrarsi, non è escluso che ulteriori giornate di mobilitazione comportino nuove variazioni temporanee nei palinsesti dei principali telegiornali e programmi di approfondimento.

Per le emittenti, la sfida sarà garantire continuità editoriale, tutelando al tempo stesso diritti e condizioni di lavoro di una categoria centrale per la qualità dell’informazione.

FAQ

A che ora va in onda Mattino Cinque il 16 aprile?

Il 16 aprile Mattino Cinque andrà in onda in via eccezionale alle 8.15, anticipando di 25 minuti l’orario abituale.

Perché cambia l’orario di Mattino Cinque solo per un giorno?

Il cambio di orario è dovuto allo sciopero nazionale dei giornalisti, che potrebbe ridurre la durata del Tg5 del mattino.

Quando tornerà il normale palinsesto mattutino di Canale 5?

Dal 17 aprile Mattino Cinque tornerà al consueto orario delle 8.40 e il palinsesto riprenderà regolarmente.

Lo sciopero dei giornalisti può causare altre modifiche ai programmi TV?

Sì, ulteriori giornate di sciopero potrebbero comportare riduzioni o spostamenti di telegiornali e programmi di approfondimento informativo.

Da quali fonti provengono le informazioni su programmazione e sciopero?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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