Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta sviluppa agente IA interno per supportare i dipendenti, incluso Mark Zuckerberg nelle decisioni strategiche

Zuckerberg punta su agenti IA personali per rivoluzionare Meta

Mark Zuckerberg, numero uno di Meta, sta testando un proprio agente di intelligenza artificiale amministratore delegato per trasformare il modo in cui prende decisioni e gestisce l’azienda. L’iniziativa, rivelata dal Wall Street Journal, nasce a Menlo Park e si inserisce nella corsa globale all’IA generativa. Il progetto è oggi in fase sperimentale e mira a velocizzare l’accesso a informazioni complesse, riducendo passaggi intermedi e filtri organizzativi. L’obiettivo strategico è chiaro: rendere ogni dipendente – e in prospettiva ogni utente esterno – dotato di un “assistente digitale” personale, aumentando produttività e capacità decisionale, mentre Meta ridimensiona le ambizioni sul metaverso per concentrarsi su strumenti nativi di IA.

In sintesi:

Mark Zuckerberg sta testando un agente di IA personale con funzioni da amministratore delegato.

sta testando un agente di IA personale con funzioni da amministratore delegato. Il sistema accelera ricerca e sintesi di informazioni complesse per il top management.

Meta sviluppa anche Second Brain , motore IA per indicizzare e interrogare documenti interni.

, motore IA per indicizzare e interrogare documenti interni. Riallocazione sul fronte IA e possibile taglio del 20% della forza lavoro globale.

Come funzionano gli agenti IA di Meta e cosa cambierà in azienda

L’agente di IA di Zuckerberg è un software autonomo che esegue compiti configurati ad hoc: dalla raccolta di dati interni ed esterni alla produzione di sintesi operative, fino a scenari previsionali a supporto delle decisioni strategiche.

Secondo il Wall Street Journal, oggi lo strumento viene utilizzato soprattutto per ottenere rapidamente risposte che richiederebbero normalmente molteplici ricerche, interazioni con i team e attraversamento di diversi livelli gerarchici.

In parallelo, gli ingegneri di Meta stanno sviluppando Second Brain, una piattaforma IA specializzata nell’indicizzare e interrogare grandi volumi di documenti relativi ai progetti interni. L’obiettivo è trasformare la conoscenza aziendale in un database interrogabile in linguaggio naturale dai circa 78mila dipendenti, riducendo tempi morti e duplicazioni.

La strategia conferma il progressivo disimpegno dall’idea di metaverso come fulcro aziendale, nonostante il rebranding a Meta del 2021. “Stiamo investendo in strumenti nativi di IA affinché gli individui di Meta possano fare di più e assottigliare i team”, aveva dichiarato Zuckerberg presentando i risultati trimestrali. Questa scelta si intreccia con le indiscrezioni riportate da Reuters su un possibile taglio di circa il 20% della forza lavoro globale, pari a quasi 16mila persone, con l’obiettivo di rendere l’azienda più snella e competitiva rispetto alle startup specializzate in IA.

Dalle promesse del metaverso a un nuovo modello di lavoro guidato dall’IA

La sperimentazione di un “amministratore delegato artificiale” segna un passaggio simbolico: l’adozione dell’IA non solo come prodotto, ma come infrastruttura decisionale. Nei prossimi anni, strumenti come l’agente di Zuckerberg e Second Brain potrebbero diventare standard nelle grandi organizzazioni, ridefinendo ruoli manageriali, processi di reporting e responsabilità interne.

Per Meta, la posta in gioco è duplice: recuperare centralità dopo il parziale fallimento del metaverso e dimostrare al mercato di saper competere con i leader dell’IA generativa, da OpenAI a Google. Il successo o l’insuccesso di questo passaggio sarà un banco di prova decisivo per la sostenibilità di lungo periodo del gruppo e per il modello di governance ibrida uomo-macchina che sta cercando di imporre.

FAQ

Cosa fa l’agente di intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg?

L’agente di IA di Mark Zuckerberg supporta il CEO recuperando, sintetizzando e collegando rapidamente informazioni complesse, riducendo i passaggi intermedi necessari per assumere decisioni strategiche operative.

Che cos’è Second Brain sviluppato da Meta e a cosa serve?

Second Brain è un sistema IA che indicizza e interroga documenti interni di Meta, permettendo ai dipendenti di accedere velocemente alla conoscenza aziendale con query in linguaggio naturale.

Meta sta davvero abbandonando il progetto metaverso?

Meta non abbandona formalmente il metaverso, ma ridimensiona priorità e investimenti. La strategia attuale privilegia l’intelligenza artificiale come motore centrale di prodotti, efficienza interna e crescita futura.

Perché Meta valuta un taglio del 20% della forza lavoro globale?

Meta valuta un taglio di circa il 20% dei dipendenti per ridurre costi, snellire la struttura, riallocare risorse su progetti IA strategici e competere più efficacemente con le startup dell’intelligenza artificiale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Meta e l’intelligenza artificiale?

L’articolo si basa su una elaborazione giornalistica derivata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.