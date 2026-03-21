Home / NEWS / Referendum, come i partiti ridisegnano alleanze e strategie politiche dopo il voto

Referendum sulla giustizia, l’esito che apre la corsa politica al 2027

Il 23 marzo 2026, con il referendum sulla giustizia, la politica italiana entra di fatto nel 2027 elettorale.

Al voto sono chiamati poco meno di 51,5 milioni di cittadini, inclusi 5,5 milioni all’estero.

Qualunque sia il risultato, il governo guidato da Giorgia Meloni non si dimetterà e nessuna forza di opposizione ne ha chiesto la caduta.

L’esito del referendum, però, peserà sulla coesione della maggioranza, sui rapporti interni al centrodestra e sulla credibilità complessiva dell’Esecutivo.

Allo stesso tempo condizionerà la strategia del fronte progressista in vista delle prossime elezioni politiche, in cui sarà in gioco la guida di Palazzo Chigi.

La chiusura delle urne segna quindi il passaggio dalla campagna sulla giustizia alla lunga marcia verso il voto nazionale.

In sintesi:

Il referendum sulla giustizia segna l’avvio politico del 2027 elettorale

Meloni non collegherà la permanenza a Palazzo Chigi all’esito del voto

non collegherà la permanenza a Palazzo Chigi all’esito del voto L’esito influenzerà coesione del centrodestra e strategia del campo progressista

Dopo il referendum torneranno centrali legge elettorale e leadership di opposizione

Dopo il voto, partite aperte su maggioranza, opposizioni e legge elettorale

In caso di bocciatura della riforma, la tenuta politica della coalizione di centrodestra verrà inevitabilmente messa alla prova, così come la percezione dell’azione del governo da parte degli elettori.

Nella settimana successiva alle urne, la maggioranza dovrà affrontare nodi finora rinviati per non disturbare la campagna.

Al centro ci saranno i chiarimenti sui presunti affari del sottosegretario Andrea Delmastro con soggetti vicini al clan Senese e l’avvio del confronto sulla legge elettorale, con l’ipotesi delle preferenze già depositata alla Camera e attesa, dopo Pasqua, in commissione Affari costituzionali.

Sul fronte progressista, Partito Democratico, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra dovranno definire tempi e metodo per il tavolo programmatico comune.

Il M5S ha in programma una lunga fase di ascolto della base, potenzialmente fino all’estate, mentre nel Pd e in Avs prevale l’urgenza di avviare subito il confronto.

Restano incognite le posizioni di Più Europa, Italia Viva e Azione, con quest’ultima orientata a restare fuori dal perimetro unitario.

Decisiva sarà la scelta del candidato o candidata da contrapporre a Meloni per la guida del governo, riaprendo il dossier primarie e rendendo poco praticabile l’ipotesi di una designazione negoziata tra i leader.

Sul piano interno al Pd, il Nazareno dovrà inoltre fare i conti con gli esponenti dem – inclusa l’eurodeputata Pina Picierno – che si sono spesi per il “Sì”.

Incidenti, attacchi social e narrazione contrapposta sulla riforma

Le ultime ore di silenzio elettorale sono state segnate da strappi e tensioni.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui social una locandina con la sola scritta “Sì”, di fatto forzando la tregua.

A disturbare il clima, anche episodi di intimidazione e violenza verbale.

A Torino l’auto del presidente dell’Anm Cesare Parodi, schierato per il “No”, è stata danneggiata sotto casa: finestrino rotto, ma senza furto, alimentando l’ipotesi di un gesto mirato.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato sui social messaggi “gravi e inaccettabili” ricevuti sotto un appello al voto sul referendum.

“Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno – sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio”, ha dichiarato Fontana.

Sul merito della riforma, la campagna si è chiusa con dichiarazioni nette sui principali quotidiani, confermando una profonda polarizzazione.

A Il Secolo d’Italia, Giorgia Meloni ha rivendicato il cambio di sistema disciplinare per i magistrati.

“Dopo ottant’anni avremo un sistema nel quale i magistrati che non fanno il proprio dovere saranno giudicati da un organismo disciplinare terzo e imparziale e non più da un Csm eletto su base correntizia”, ha affermato la premier, denunciando un sistema che “chiude gli occhi davanti agli errori”.

Su la Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein ha invitato a votare No per bloccare “una riforma sbagliata e dannosa, che indebolisce la magistratura, sfregia la Costituzione e non risolve uno solo dei problemi della giustizia”.

Per la responsabile segreteria di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, intervistata da Il Giornale, “se vince il No chi avrà inutilmente tentato la spallata al governo si ritroverà con una giustizia ancora imbrigliata dalle sue fragilità e la Meloni presidente del Consiglio”.

Il post-referendum si preannuncia dunque come un banco di prova decisivo per la riorganizzazione dei poli e la definizione delle leadership che accompagneranno il Paese verso il voto del 2027.

FAQ

Cosa succede al governo Meloni se vince il No al referendum?

Formalmente il governo resta in carica: Giorgia Meloni non ha collegato la sopravvivenza dell’Esecutivo all’esito del referendum, pur subendo conseguenze politiche.

Quanti elettori sono chiamati a votare al referendum sulla giustizia?

Sono chiamati al voto poco meno di 51,5 milioni di aventi diritto, di cui circa 5,5 milioni residenti all’estero, secondo le stime ufficiali.

Quando può iniziare l’iter della nuova legge elettorale in Parlamento?

L’iter della proposta, già depositata alla Camera, può iniziare dopo Pasqua in commissione Affari costituzionali, aprendo il confronto su preferenze e sistema di voto.

Come si sta organizzando il campo progressista dopo il referendum?

Il M5S prepara una fase di ascolto fino all’estate, mentre Pd e Avs puntano ad accelerare tavolo programmatico e scelta del candidato premier.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul referendum?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.