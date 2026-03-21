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Fedez annuncia la futura paternità con un tenero video col cane

Fedez e Giulia Honegger, terzo figlio in arrivo dopo la separazione

Fedez diventerà padre per la terza volta: il rapper milanese, 36 anni, ha confermato di fatto la gravidanza della compagna Giulia Honegger con una foto domestica pubblicata sui social. Nell’immagine, scattata in casa a Milano nelle ultime ore, la giovane stilista mostra un pancione ormai evidente, seduta sul divano accanto al cantante e al cagnolino Maurizio. La coppia, legata dall’estate 2025, corona così una relazione rapida ma intensa, arrivata dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. La decisione di avere un figlio, a poco più di un anno dall’inizio della storia, delinea il nuovo equilibrio familiare di Fedez e apre una fase inedita anche nei rapporti con l’ex moglie, già informata della gravidanza per tutelare il benessere di Leone e Vittoria, gli altri due figli del rapper.

In sintesi:

  • Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio, conferma implicita tramite una foto sui social.
  • La relazione è iniziata nell’estate 2025, dopo la separazione da Chiara Ferragni.
  • La gravidanza era stata smentita a Sanremo, probabilmente per tutelare i primi mesi.
  • Anche Chiara Ferragni vive una nuova relazione con il manager José Hernandez.

La nuova famiglia di Fedez tra gravidanza, lavoro e co‑genitorialità

La storia tra Fedez e Giulia Honegger è diventata ufficiale nell’estate 2025, segnando il primo legame stabile del rapper dopo la rottura con Chiara Ferragni.

Classe 23 anni, milanese, Giulia è stilista e imprenditrice: nel 2024 ha fondato a Milano un marchio di moda con l’amica Lucrezia Savol di Bellavitis, dopo gli studi al collegio San Carlo. Era al fianco del rapper anche durante l’ultimo Festival di Sanremo, quando lui aveva definito “infondate” le voci di una presunta gravidanza.

Le indiscrezioni si sono però intensificate da marzo 2026, mentre sui social crescevano gli indizi e gli utenti analizzavano ogni scatto. Secondo diverse ricostruzioni, il rapper avrebbe informato direttamente Chiara Ferragni della futura paternità, in un’ottica di co‑genitorialità condivisa per i piccoli Leone e Vittoria. Un amore travolgente, raccontano fonti vicine alla coppia, che avrebbe portato alla scelta di allargare subito la famiglia.

Nel nuovo ritratto casalingo compare anche il Chihuahua a pelo lungo Maurizio, adottato e presentato a marzo 2026 nelle storie Instagram di Fedez, affiancato al Golden Retriever Silvio, arrivato nel 2024.

L’immagine, priva di didascalie, insiste sui dettagli: il pancione di Giulia, il contesto domestico, i cani di famiglia. Un linguaggio visivo che suggerisce stabilità e intimità più che spettacolarizzazione mediatica, dopo anni di esposizione continua della vita privata del rapper e dell’ex coppia Ferragni‑Fedez.

Nuovi equilibri per Fedez e Chiara Ferragni tra vita privata e immagine pubblica

Mentre Fedez si prepara alla terza paternità, anche Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo assetto sentimentale. Dopo le brevi frequentazioni con Silvio Campara e Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale è oggi legata a José Hernandez, manager di origini colombiane che vive e lavora a Milano.

Entrambi gli ex coniugi, protagonisti di una delle coppie mediatiche più osservate in Italia, stanno dunque costruendo famiglie e relazioni separate, con l’obiettivo dichiarato di preservare un clima sereno per Leone e Vittoria.

La gravidanza di Giulia Honegger, unita alla nuova relazione di Ferragni, potrebbe ridisegnare la narrazione pubblica dei due, spostandola da una dimensione conflittuale post‑separazione verso un modello di “famiglia allargata” più strutturata. Per il pubblico di social e piattaforme streaming, abituato a seguire ogni passaggio della loro vita privata, i prossimi mesi offriranno un banco di prova decisivo sulla gestione mediatica di questo nuovo equilibrio personale e professionale.

FAQ

Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez?

Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice milanese, 23 anni, fondatrice nel 2024 di un brand di moda creato con Lucrezia Savol di Bellavitis.

Quando è iniziata la relazione tra Fedez e Giulia Honegger?

La relazione è iniziata ufficialmente nell’estate 2025, rappresentando il primo legame stabile di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Come è stata confermata la gravidanza di Giulia Honegger?

La gravidanza è stata di fatto confermata da una foto sui social, dove Giulia appare con un pancione ormai evidente accanto a Fedez.

Qual è oggi la situazione sentimentale di Chiara Ferragni?

Attualmente Chiara Ferragni è legata a José Hernandez, manager di origini colombiane che vive e lavora a Milano, dopo alcune brevi frequentazioni precedenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione è basata su un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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