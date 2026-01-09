Rampelli querela Scanzi: la smentita su Acca Larentia e saluti romani incendia la polemica
Indice dei Contenuti:
Querela e contestazioni tra Rampelli e Scanzi
Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e esponente di Fratelli d’Italia, annuncia una querela contro il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi per un post su Facebook ritenuto fuorviante.
Il contendere riguarda la sua presenza alla commemorazione di Acca Larentia, collegata da Scanzi a “saluti romani, croci celtiche e ‘Presenti!’ urlati”. Rampelli replica sostenendo che il post attribuisce circostanze inesatte e che occorre “porre un limite alla menzogna”.
L’esponente di FdI precisa di non aver partecipato al raduno serale e di non praticare saluti romani, rivendicando una distanza dal nostalgismo e ricordando il percorso politico dalla destra post-MSI a Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni. Denuncia inoltre una rappresentazione distorta che confonde contesti e orari.
La ricostruzione degli eventi e delle tempistiche
Rampelli rivendica una presenza mattutina alla commemorazione di Acca Larentia, descrivendo un omaggio sobrio: delegazione, tre cuscini di fiori con nastro tricolore privo di simboli di partito, raccolta in silenzio e mano sul cuore.
Secondo questa versione, i “presenti” con saluti romani sarebbero avvenuti in orario serale, come documentato da video, quando lui non era più sul posto. La distinzione tra mattino e sera viene indicata come elemento decisivo per contestare l’accusa di partecipazione a riti nostalgici.
Il riferimento alla croce celtica visibile in foto è ricondotto a segni già presenti sui muri, con rimando alla responsabilità del Campidoglio per la mancata rimozione. Per i sostenitori di FdI, l’equivoco nasce dall’aver miscelato circostanze, luoghi e orari.
FAQ
- Chi ha annunciato la querela?
Fabio Rampelli ha dichiarato di voler querelare Andrea Scanzi.
- Qual è il motivo del contendere?
Un post su Facebook di Scanzi ritenuto da Rampelli fuorviante sulla sua presenza ad Acca Larentia.
- Rampelli era al raduno serale?
No, sostiene di essere stato presente solo al mattino.
- Ci sono stati saluti romani?
Sì, secondo video e testimonianze, durante l’evento serale.
- Cosa dice Rampelli sulla croce celtica?
Che è un simbolo già presente sui muri e non da lui esibito.
- Qual è la posizione di FdI sul nostalgismo?
Viene rivendicata una distanza dalle logiche nostalgiche e dai riti del passato.
La controreplica di Scanzi e il nodo politico-morale
Andrea Scanzi respinge l’accusa di aver collocato Fabio Rampelli al raduno serale, definendo la ricostruzione dell’avversario una “supercazzola” e chiedendo prove di un suo post che lo indichi presente di notte.
Il giornalista sottolinea che il suo primo intervento è precedente all’adunata serale e riconosce che il vicepresidente della Camera non si è esposto accanto ai saluti romani. Ribadisce però che la partecipazione alla giornata, con passaggio davanti alla croce celtica, resta a suo giudizio incompatibile con il ruolo istituzionale.
Per Scanzi, la distinzione tra mattino e sera è irrilevante sul piano etico e politico: l’adesione alla commemorazione in quel contesto simboleggia continuità con un immaginario nostalgico. Richiama il passato nel Fronte della Gioventù e cita figure come Gianni Alemanno per evidenziare una tradizione che considera distante dai principi repubblicani.
