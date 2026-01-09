Meteo weekend sorpresa neve dove cadrà e cosa aspettarsi tra città e montagne

Aree e quote interessate dalle nevicate

Gelo e afflussi freddi dall’Europa occidentale, legati alla tempesta Goretti, stanno spingendo aria più rigida sul Mediterraneo, determinando un netto calo termico e l’abbassamento della quota neve fino a 700–1.000 metri. Nella mattina di venerdì 9 gennaio, fiocchi fino in pianura tra Lombardia e Veneto, con deboli nevicate su Brescia, Vicenza e Padova.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Al Nord, nuovi episodi nevosi, a tratti moderati o intensi, hanno coinvolto gran parte delle Alpi settentrionali, con neve fino ai fondovalle in Valle d’Aosta e a bassa quota su Verbano-Cusio-Ossola, Valtellina, Orobie, valli bergamasche e bresciane. Imbiancata Domodossola; a Cervinia accumuli compresi tra 50 e 80 cm.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Sulle regioni centrali e al Sud precipitazioni diffuse: 16 mm su Sorrento, 25/30 mm tra Cosentino e Catanzarese, circa 30 mm vicino all’Aspromonte. Fenomeni deboli su Puglia e parte della Sardegna (specie interne), oltre a Levante ligure, Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, con accumuli locali fino a 15/20 mm, e quota neve in progressivo calo sulle aree interne appenniniche.

Previsioni per sabato: dove e quando nevicherà

Sabato 10 gennaio nubi estese al Nord, mentre il maltempo si concentra al Centro con precipitazioni frequenti su Lazio e Abruzzo; neve nelle aree interne tra 700 e 800 metri. Sulle restanti zone centrali, tra Toscana e Umbria, transiti nuvolosi e locali velature.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

In Sardegna attese piogge e rovesci con quota neve in calo dai 1.200/1.000 metri fino a circa 800 metri nelle fasi più fredde. Al Sud piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 metri sull’Appennino meridionale.

Nel pomeriggio poche variazioni: persistono fenomeni su Centro e Sud, con locali rovesci intensi tra Calabria e Sicilia; al Nord scenario più stabile ma grigio. Tra sera e notte miglioramento deciso con progressive schiarite al Centro e attenuazione dei fenomeni al Sud, in un contesto di marcato calo termico che favorisce un ulteriore abbassamento della quota neve nelle vallate interne.

FAQ

  • Quando sono attese le nevicate più consistenti? Tra mattina e pomeriggio di sabato su interne di Lazio e Abruzzo tra 700–800 m.
  • Dove scenderà maggiormente la quota neve? Su interne appenniniche e in Sardegna fino a circa 800 m nelle fasi più fredde.
  • Il Nord vedrà nuove nevicate sabato? Scenario prevalentemente nuvoloso con fenomeni più deboli e irregolari rispetto ai giorni precedenti.
  • Che tempo è previsto al Sud? Piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 m sui rilievi.
  • Quando è previsto un miglioramento? Tra la serata e la notte di sabato, con schiarite al Centro e attenuazione al Sud.
  • Le temperature come saranno? In calo sensibile, con ulteriore supporto all’abbassamento della quota neve.

Domenica e inizio settimana: tregua e residui fenomeni

Domenica 11 gennaio si afferma una fase più stabile al Nord, con condizioni asciutte o poco nuvolose e temperature in contenuto recupero nelle ore diurne. Sulle regioni del Centro scenario in miglioramento, ma con nubi irregolari e deboli precipitazioni pomeridiane attese soprattutto in Abruzzo, nevose oltre 800–1.000 metri nelle aree interne.

Al Sud insisteranno piogge residue su Molise, Calabria e Sicilia, in attenuazione entro sera; neve relegata ai rilievi oltre 900–1.200 metri. Ventilazione in graduale attenuazione, salvo locali rinforzi sui crinali appenninici e sui canali tra Sicilia e Calabria.

Tra lunedì e l’inizio settimana si consolida la “tregua”: prevalenza di tempo stabile al Nord e su gran parte del Centro, residua variabilità sul medio-basso Adriatico e sul Sud con isolate precipitazioni a carattere debole. Clima freddo al mattino con possibili gelate nelle pianure interne e nelle valli, massime in lieve rialzo durante il giorno.

FAQ

  • Che tempo è atteso domenica al Nord? Condizioni asciutte o poco nuvolose con clima freddo al mattino.
  • Dove persisteranno precipitazioni domenica? Deboli fenomeni in Abruzzo e residui rovesci su Molise, Calabria, Sicilia.
  • A che quota è prevista la neve domenica? Oltre 800–1.000 m al Centro, 900–1.200 m al Sud.
  • Quando inizierà la vera tregua? Tra la serata di domenica e lunedì con stabilità più diffusa.
  • Come saranno i venti? In attenuazione, con locali rinforzi su crinali appenninici e canali tra Sicilia e Calabria.
  • Ci saranno gelate? Possibili al primo mattino nelle pianure e valli interne, specie al Nord e nelle conche del Centro.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com