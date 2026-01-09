Meteo weekend sorpresa neve dove cadrà e cosa aspettarsi tra città e montagne
Indice dei Contenuti:
Aree e quote interessate dalle nevicate
Gelo e afflussi freddi dall’Europa occidentale, legati alla tempesta Goretti, stanno spingendo aria più rigida sul Mediterraneo, determinando un netto calo termico e l’abbassamento della quota neve fino a 700–1.000 metri. Nella mattina di venerdì 9 gennaio, fiocchi fino in pianura tra Lombardia e Veneto, con deboli nevicate su Brescia, Vicenza e Padova.
Al Nord, nuovi episodi nevosi, a tratti moderati o intensi, hanno coinvolto gran parte delle Alpi settentrionali, con neve fino ai fondovalle in Valle d’Aosta e a bassa quota su Verbano-Cusio-Ossola, Valtellina, Orobie, valli bergamasche e bresciane. Imbiancata Domodossola; a Cervinia accumuli compresi tra 50 e 80 cm.
Sulle regioni centrali e al Sud precipitazioni diffuse: 16 mm su Sorrento, 25/30 mm tra Cosentino e Catanzarese, circa 30 mm vicino all’Aspromonte. Fenomeni deboli su Puglia e parte della Sardegna (specie interne), oltre a Levante ligure, Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, con accumuli locali fino a 15/20 mm, e quota neve in progressivo calo sulle aree interne appenniniche.
Previsioni per sabato: dove e quando nevicherà
Sabato 10 gennaio nubi estese al Nord, mentre il maltempo si concentra al Centro con precipitazioni frequenti su Lazio e Abruzzo; neve nelle aree interne tra 700 e 800 metri. Sulle restanti zone centrali, tra Toscana e Umbria, transiti nuvolosi e locali velature.
In Sardegna attese piogge e rovesci con quota neve in calo dai 1.200/1.000 metri fino a circa 800 metri nelle fasi più fredde. Al Sud piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 metri sull’Appennino meridionale.
Nel pomeriggio poche variazioni: persistono fenomeni su Centro e Sud, con locali rovesci intensi tra Calabria e Sicilia; al Nord scenario più stabile ma grigio. Tra sera e notte miglioramento deciso con progressive schiarite al Centro e attenuazione dei fenomeni al Sud, in un contesto di marcato calo termico che favorisce un ulteriore abbassamento della quota neve nelle vallate interne.
FAQ
- Quando sono attese le nevicate più consistenti? Tra mattina e pomeriggio di sabato su interne di Lazio e Abruzzo tra 700–800 m.
- Dove scenderà maggiormente la quota neve? Su interne appenniniche e in Sardegna fino a circa 800 m nelle fasi più fredde.
- Il Nord vedrà nuove nevicate sabato? Scenario prevalentemente nuvoloso con fenomeni più deboli e irregolari rispetto ai giorni precedenti.
- Che tempo è previsto al Sud? Piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 m sui rilievi.
- Quando è previsto un miglioramento? Tra la serata e la notte di sabato, con schiarite al Centro e attenuazione al Sud.
- Le temperature come saranno? In calo sensibile, con ulteriore supporto all’abbassamento della quota neve.
Domenica e inizio settimana: tregua e residui fenomeni
Domenica 11 gennaio si afferma una fase più stabile al Nord, con condizioni asciutte o poco nuvolose e temperature in contenuto recupero nelle ore diurne. Sulle regioni del Centro scenario in miglioramento, ma con nubi irregolari e deboli precipitazioni pomeridiane attese soprattutto in Abruzzo, nevose oltre 800–1.000 metri nelle aree interne.
Al Sud insisteranno piogge residue su Molise, Calabria e Sicilia, in attenuazione entro sera; neve relegata ai rilievi oltre 900–1.200 metri. Ventilazione in graduale attenuazione, salvo locali rinforzi sui crinali appenninici e sui canali tra Sicilia e Calabria.
Tra lunedì e l’inizio settimana si consolida la “tregua”: prevalenza di tempo stabile al Nord e su gran parte del Centro, residua variabilità sul medio-basso Adriatico e sul Sud con isolate precipitazioni a carattere debole. Clima freddo al mattino con possibili gelate nelle pianure interne e nelle valli, massime in lieve rialzo durante il giorno.
FAQ
- Che tempo è atteso domenica al Nord? Condizioni asciutte o poco nuvolose con clima freddo al mattino.
- Dove persisteranno precipitazioni domenica? Deboli fenomeni in Abruzzo e residui rovesci su Molise, Calabria, Sicilia.
- A che quota è prevista la neve domenica? Oltre 800–1.000 m al Centro, 900–1.200 m al Sud.
- Quando inizierà la vera tregua? Tra la serata di domenica e lunedì con stabilità più diffusa.
- Come saranno i venti? In attenuazione, con locali rinforzi su crinali appenninici e canali tra Sicilia e Calabria.
- Ci saranno gelate? Possibili al primo mattino nelle pianure e valli interne, specie al Nord e nelle conche del Centro.