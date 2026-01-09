Meteo weekend sorpresa neve dove cadrà e cosa aspettarsi tra città e montagne

Aree e quote interessate dalle nevicate

Gelo e afflussi freddi dall’Europa occidentale, legati alla tempesta Goretti, stanno spingendo aria più rigida sul Mediterraneo, determinando un netto calo termico e l’abbassamento della quota neve fino a 700–1.000 metri. Nella mattina di venerdì 9 gennaio, fiocchi fino in pianura tra Lombardia e Veneto, con deboli nevicate su Brescia, Vicenza e Padova.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Al Nord, nuovi episodi nevosi, a tratti moderati o intensi, hanno coinvolto gran parte delle Alpi settentrionali, con neve fino ai fondovalle in Valle d’Aosta e a bassa quota su Verbano-Cusio-Ossola, Valtellina, Orobie, valli bergamasche e bresciane. Imbiancata Domodossola; a Cervinia accumuli compresi tra 50 e 80 cm.

Sulle regioni centrali e al Sud precipitazioni diffuse: 16 mm su Sorrento, 25/30 mm tra Cosentino e Catanzarese, circa 30 mm vicino all’Aspromonte. Fenomeni deboli su Puglia e parte della Sardegna (specie interne), oltre a Levante ligure, Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, con accumuli locali fino a 15/20 mm, e quota neve in progressivo calo sulle aree interne appenniniche.

Previsioni per sabato: dove e quando nevicherà

Sabato 10 gennaio nubi estese al Nord, mentre il maltempo si concentra al Centro con precipitazioni frequenti su Lazio e Abruzzo; neve nelle aree interne tra 700 e 800 metri. Sulle restanti zone centrali, tra Toscana e Umbria, transiti nuvolosi e locali velature.

In Sardegna attese piogge e rovesci con quota neve in calo dai 1.200/1.000 metri fino a circa 800 metri nelle fasi più fredde. Al Sud piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 metri sull’Appennino meridionale.

Nel pomeriggio poche variazioni: persistono fenomeni su Centro e Sud, con locali rovesci intensi tra Calabria e Sicilia; al Nord scenario più stabile ma grigio. Tra sera e notte miglioramento deciso con progressive schiarite al Centro e attenuazione dei fenomeni al Sud, in un contesto di marcato calo termico che favorisce un ulteriore abbassamento della quota neve nelle vallate interne.

FAQ

Quando sono attese le nevicate più consistenti? Tra mattina e pomeriggio di sabato su interne di Lazio e Abruzzo tra 700–800 m.

Tra mattina e pomeriggio di sabato su interne di e tra 700–800 m. Dove scenderà maggiormente la quota neve? Su interne appenniniche e in Sardegna fino a circa 800 m nelle fasi più fredde.

Su interne appenniniche e in fino a circa 800 m nelle fasi più fredde. Il Nord vedrà nuove nevicate sabato? Scenario prevalentemente nuvoloso con fenomeni più deboli e irregolari rispetto ai giorni precedenti.

Scenario prevalentemente nuvoloso con fenomeni più deboli e irregolari rispetto ai giorni precedenti. Che tempo è previsto al Sud? Piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 m sui rilievi.

Piogge e temporali diffusi, neve oltre 900–1.200 m sui rilievi. Quando è previsto un miglioramento? Tra la serata e la notte di sabato, con schiarite al Centro e attenuazione al Sud .

Tra la serata e la notte di sabato, con schiarite al e attenuazione al . Le temperature come saranno? In calo sensibile, con ulteriore supporto all’abbassamento della quota neve.

Domenica e inizio settimana: tregua e residui fenomeni

Domenica 11 gennaio si afferma una fase più stabile al Nord, con condizioni asciutte o poco nuvolose e temperature in contenuto recupero nelle ore diurne. Sulle regioni del Centro scenario in miglioramento, ma con nubi irregolari e deboli precipitazioni pomeridiane attese soprattutto in Abruzzo, nevose oltre 800–1.000 metri nelle aree interne.

Al Sud insisteranno piogge residue su Molise, Calabria e Sicilia, in attenuazione entro sera; neve relegata ai rilievi oltre 900–1.200 metri. Ventilazione in graduale attenuazione, salvo locali rinforzi sui crinali appenninici e sui canali tra Sicilia e Calabria.

Tra lunedì e l’inizio settimana si consolida la “tregua”: prevalenza di tempo stabile al Nord e su gran parte del Centro, residua variabilità sul medio-basso Adriatico e sul Sud con isolate precipitazioni a carattere debole. Clima freddo al mattino con possibili gelate nelle pianure interne e nelle valli, massime in lieve rialzo durante il giorno.

FAQ