Sanremo 2026 rivoluziona tutto: Max Pezzali, Aurora Leone e SanremoTop cambiano le regole del festival

Programmi satellite e conduzioni

Carlo Conti ha completato il quadro dei programmi satellite del Festival di Sanremo 2026, definendo conduzioni e format di contorno tra PrimaFestival, DopoFestival e lo spin-off post gara. La guida del PrimaFestival è affidata a tre professioniste: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, già al fianco di Conti nella giuria di Sanremo Giovani. Il trio presidierà il pre-show con sintesi, servizi e collegamenti mirati.

Al DopoFestival torna Nicola Savino, alla sua quarta edizione dopo 2016, 2017 e 2020. Con lui in studio il comico Federico Basso, il compositore Enrico Cremonesi e Aurora Leone dei The Jackal, chiamati a commentare “da dopo partita” le esibizioni e le scelte artistiche. Savino imposterà un racconto ritmato e orientato al coinvolgimento del pubblico notturno.

Confermato anche l’asse parallelo tra città e mare con attività sulla nave ancorata davanti a Sanremo, mentre lo spazio post gara sarà assorbito in parte dal nuovo progetto SanremoTop, che sposterà l’analisi a caldo delle classifiche in prima serata su Rai 1, per due appuntamenti dopo la fine del Festival.

Il ritorno di Max Pezzali sulla nave

Un’unica voce accompagnerà il fronte marittimo del Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali sarà protagonista sulla nave da crociera per tutte e cinque le serate, scelta definita da Carlo Conti al TG1 come svolta rispetto alla rotazione degli scorsi anni. La programmazione a bordo rinuncia al turnover di ospiti per puntare su un nome pop trasversale, capace di tenere insieme pubblico generalista e platea social.

La presenza fissa di Pezzali garantisce continuità narrativa tra il palco dell’Ariston e il set off-shore, con performance pensate per colmare i tempi “morti” e alimentare il buzz notturno. L’ancoraggio davanti a Sanremo diventa così un’estensione del racconto televisivo, con scalette costruite per sincronizzarsi ai momenti chiave della gara.

L’obiettivo editoriale è chiaro: unire intrattenimento live e presidio crossmediale, evitando dispersione di format e frammentazioni di linguaggio. Il perimetro musicale di Pezzali – repertorio generazionale e singoli corali – è ritenuto idoneo a consolidare ascolti e share nelle fasce più critiche della diretta, senza appesantire la regia principale.

Aurora Leone protagonista al Dopofestival

Aurora Leone entra nel DopoFestival come spalla strategica di Nicola Savino, con l’obiettivo di accelerare ritmo e ironia del dopo gara. Volto dei The Jackal, porterà linguaggi digitali e timing comico a supporto del format “post-partita” immaginato dal conduttore.

In studio saranno con lei il comico Federico Basso e il compositore Enrico Cremonesi, per un tavolo di analisi che alterna battute, letture musicali e domande dirette agli artisti. La linea editoriale privilegia commenti a caldo, immediatezza e coinvolgimento del pubblico notturno.

Savino, al quarto DopoFestival dopo 2016, 2017 e 2020, conferma un’impostazione sportiva: confronto sulle scelte, sguardo tecnico, rapidità di montaggio nelle clip. Leone ne amplifica il taglio, intercettando la platea social e traducendo i meme della serata in racconto televisivo.

Sanremotop: lo spin-off post gara

SanremoTop debutterà su Rai 1 in due prime serate, il 7 e il 14 marzo, in diretta da Roma. Sul palco saliranno i Big divisi tra le due puntate per commentare a caldo le classifiche dei brani, fungendo da estensione della narrazione oltre l’Ariston.

Il format sposta l’analisi dal notturno al prime time, con scalette orientate alla performance e alla restituzione dell’andamento della gara. L’obiettivo è capitalizzare l’attenzione rimasta sospesa dopo la finale, offrendo approfondimento e continuità di engagement.

La struttura privilegia ritmo, chiarezza dei dati e interazione con i protagonisti, senza sovrapporsi al DopoFestival, che resta il luogo del commento immediato.

SanremoTop si presenta come cerniera editoriale tra il post-Festival e la memoria delle classifiche: due serate su Rai 1, il 7 e il 14 marzo, in diretta da Roma, con i Big distribuiti in blocchi equilibrati per garantire rappresentatività e ritmo. La conduzione privilegerà schede essenziali, clip di recap e finestre di confronto sui posizionamenti, senza ricorrere a talk dilatati.

L’architettura del programma prevede segmenti scanditi da dati, interazioni rapide e momenti performativi mirati: riletture dei brani, duetti tematici, focus sulle variazioni di percezione tra giuria, streaming e airplay. Obiettivo: consolidare l’attenzione maturata durante la gara e restituire al pubblico una fotografia ordinata dell’esito, evitando sovrapposizioni con il commento notturno del DopoFestival.

Scenografia e regia punteranno su grafica dinamica a supporto delle classifiche e su tempi televisivi serrati. L’impianto editoriale, pensato come estensione dell’Ariston, valorizza l’immediatezza del “dopo” in un contesto di prime time, preservando chiarezza, verificabilità dei numeri e centralità degli artisti.

