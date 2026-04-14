Home / SPETTACOLI & CINEMA / Le Iene esplorano La Cura su Italia 1 tra ictus e terapie

Le Iene presentano La Cura, il nuovo speciale sulla salute

Questa sera, martedì 14 aprile, su Italia 1 debutta la nuova edizione di Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, spin-off del programma Le Iene interamente dedicato a salute, ricerca e prevenzione. Alla guida c’è il giornalista Gaetano Pecoraro, che racconta casi reali, terapie innovative e testimonianze di personaggi noti e pazienti comuni.

Lo speciale è pensato per spiegare, con linguaggio accessibile ma rigoroso, come si affrontano oggi ictus, malattie genetiche rare, disturbi intimi e patologie spesso sottovalutate.

Obiettivo dichiarato: informare in modo autorevole, aiutare a riconoscere i sintomi, orientare tra cure disponibili e nuove frontiere della ricerca, offrendo strumenti concreti per “stare meglio”.

In sintesi:

Nuova edizione di Le Iene presentano: La Cura in prima serata su Italia 1 .

in prima serata su . Conduce Gaetano Pecoraro tra casi reali, prevenzione, terapie e ricerca avanzata.

tra casi reali, prevenzione, terapie e ricerca avanzata. Storie di ictus, malattie genetiche rarissime, salute intima e percorsi di rinascita.

Focus su Fondazione Telethon e sulle terapie geniche illustrate dal professor Alessandro Aiuti.

Malattie, ricerca e volti noti: cosa racconta davvero La Cura

Lo speciale mette al centro chi vive la malattia ogni giorno, dalle patologie diffuse a quelle rarissime ancora senza nome.

Fra i casi più forti c’è quello di Platinette, colpito da ictus per due volte: la sua esperienza è il punto di partenza per spiegare rischi, segnali precoci, percentuali di sopravvivenza e importanza assoluta di un intervento tempestivo.

Accanto alle malattie note, grande spazio viene dato alle patologie genetiche rare. Qui entra in gioco il lavoro della Fondazione Telethon e delle terapie avanzate che utilizzano virus modificati, incluso l’HIV inattivato, come “navette” per correggere geni difettosi.

A illustrare benefici e limiti di questi approcci è il professor Alessandro Aiuti, figlio dell’immunologo Fernando Aiuti, che contestualizza risultati clinici, sicurezza dei protocolli e prospettive per i pazienti pediatrici.

La Cura dà voce anche a personaggi noti che raccontano in prima persona malattie croniche, dolori invisibili, disturbi psichici e percorsi di cura spesso lunghi e faticosi, costruendo un racconto corale di fragilità e resilienza.

Tra gli ospiti spiccano Maria Grazia Cucinotta, Martin Castrogiovanni, Romina Power, lo chef Giorgione, il filosofo Stefano Bonaga, la conduttrice Syusy Blady, Selen, l’attivista Giorgia Soleri e Vladimir Luxuria.

Perché questo speciale può cambiare il modo di parlare di salute in tv

La Cura promette un racconto della salute “senza filtri”, ma ancorato a dati, evidenze scientifiche e fonti verificate.

Si parla anche di sfera sessuale maschile, interventi innovativi, condizioni fisiche rare e disturbi spesso taciuti, con l’obiettivo di superare stigma e disinformazione.

In prospettiva, format di questo tipo possono avvicinare il grande pubblico ai temi di prevenzione, ricerca clinica e medicina personalizzata, offrendo una cerniera tra racconti televisivi e informazione medico-scientifica affidabile.

FAQ

Quando va in onda Le Iene presentano La Cura?

Va in onda questa sera, martedì 14 aprile, in prima serata su Italia 1, all’interno del palinsesto Mediaset dedicato all’approfondimento.

Chi è il conduttore dello speciale La Cura?

Conduce il giornalista Gaetano Pecoraro, inviato de Le Iene con lunga esperienza in inchieste sociali e sanitarie televisive.

Qual è il ruolo di Fondazione Telethon nello speciale?

La Fondazione Telethon viene presentata come protagonista nella ricerca sulle malattie genetiche rare e nelle terapie avanzate, in particolare quelle basate su vettori virali modificati.

Di cosa parla il contributo del professor Alessandro Aiuti?

Il professor Alessandro Aiuti illustra come virus modificati, incluso quello dell’HIV, vengano utilizzati in sicurezza per terapie geniche contro gravi malattie rare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.