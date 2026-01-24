Home - SPETTACOLI & CINEMA - Rai rivoluziona i palinsesti, sparisce la fiction simbolo del prime time e il malcontento del pubblico esplode online

Rivoluzione di febbraio

Il mese di febbraio porta sui canali della **Rai** una vera scossa ai palinsesti, con cambi che toccano prime time e daytime in vista di appuntamenti considerati strategici. Le **Olimpiadi di Milano-Cortina** e il **Festival di Sanremo** costringono la tv pubblica a ridisegnare orari, serate evento e spazi dedicati all’intrattenimento seriale.

Fra le decisioni più discusse spicca la fine anticipata di una fiction amatissima: la serie con **Luisa Ranieri** saluta il pubblico con un episodio conclusivo fissato per lunedì 2 febbraio in prima serata su **Rai 1**, subito dopo **Affari Tuoi** condotto da **Stefano De Martino**. Un addio che arriva nonostante ascolti superiori ai 4,5 milioni di telespettatori e punte di share oltre il 26%, numeri oggi rari nella generalista.

Lo scontento del pubblico, già molto attivo sui social, nasce dal contrasto fra risultati eccellenti e scelta di chiudere il racconto in tempi stretti, per fare spazio a nuovi prodotti e alla programmazione speciale legata ai grandi eventi sportivi e musicali di inizio anno.

Serie chiusa, fan infuriati

Il finale della fiction ambientata nel mondo scolastico, guidata dall’interpretazione di **Luisa Ranieri**, promette di sciogliere i nodi narrativi rimasti in sospeso, ma lascia la netta sensazione di un potenziale ancora inespresso. Gli appassionati speravano in una seconda stagione, mentre la rete ha optato per comprimere l’arco narrativo in poche puntate, senza una vera continuità seriale.

Sui profili ufficiali della **Rai** e delle star coinvolte si moltiplicano i commenti di chi contesta la scelta editoriale, accusando l’azienda di sacrificare una delle rare fiction capaci di unire qualità di scrittura e grandi numeri. Lo scontro è tra strategia industriale e fidelizzazione del pubblico, in una fase in cui la concorrenza delle piattaforme streaming impone scelte rapide e spesso impopolari.

Lo spostamento di risorse verso l’offerta live – sport, musica, informazione – rende più difficile mantenere in palinsesto serie di alto profilo per lunghi cicli, spingendo la tv pubblica verso stagioni brevi, eventi speciali e rotazione accelerata dei titoli.

Daytime tra conferme e spostamenti

Se la fiction serale subisce tagli e riorganizzazioni, il pomeriggio di **Rai 1** mantiene in posizione privilegiata **Il Paradiso delle Signore 10**, vera colonna del daytime. La soap continuerà ad andare in onda senza interruzioni anche durante le giornate dominate dalla copertura olimpica, a conferma del peso strategico di una produzione capace di garantire ascolti costanti e una community fedelissima.

Diverso il destino di trasmissioni come **Ore 14** e **Bella Mà**, che su **Rai 2** dovranno fare i conti con palinsesti fortemente condizionati dalle gare di **Milano-Cortina**. Previsti slittamenti, riduzioni e talvolta sospensioni temporanee, con l’obiettivo di trasformare il secondo canale nel fulcro televisivo dei Giochi Invernali. Un banco di prova importante per la tenuta degli show di approfondimento e dei talk dedicati al pubblico più giovane.

Tra le novità più rilevanti emerge il ritorno di **Citofonare Rai 2**, condotto da **Paola Perego** affiancata da **Paola Barale**, che sostituisce **Simona Ventura**. Il programma abbandona la formula “solo domenica” e si allarga al sabato mattina, dalle 11:05, trasformandosi in un doppio appuntamento del weekend pensato per intercettare famiglie e telespettatori in cerca di leggerezza.

FAQ

D: Perché la fiction con Luisa Ranieri chiude così presto?

R: La chiusura è legata alla necessità di liberare spazi di prime time per Olimpiadi e Sanremo, nonostante gli ottimi ascolti.

D: La serie potrà avere una seconda stagione?

R: Al momento non esistono conferme ufficiali da parte della **Rai** su un eventuale seguito, ma le pressioni del pubblico potrebbero incidere sulle scelte future.

D: Quando andrà in onda l’ultimo episodio della fiction scolastica?

R: Il finale è programmato per lunedì 2 febbraio in prima serata su **Rai 1**, dopo **Affari Tuoi**.

D: Cosa succede a Il Paradiso delle Signore 10?

R: La soap resta saldamente in palinsesto pomeridiano, con trasmissione regolare anche durante la copertura olimpica.

D: I programmi Ore 14 e Bella Mà verranno cancellati?

R: No, ma subiranno modifiche di orario e possibili riduzioni, a causa della forte presenza delle gare olimpiche su **Rai 2**.

D: In quali giorni andrà in onda Citofonare Rai 2?

R: Il programma sarà trasmesso il sabato e la domenica mattina, a partire dalle 11:05 su **Rai 2**.

D: Chi conduce la nuova stagione di Citofonare Rai 2?

R: La conduzione è affidata a **Paola Perego** e **Paola Barale**, che subentra al posto di **Simona Ventura**.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di queste informazioni?

R: I dettagli sui palinsesti e sulle decisioni editoriali provengono da ricostruzioni pubblicate da testate specializzate come **TvBlog** e altri portali di informazione televisiva italiana.