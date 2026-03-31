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DiMartedì su La7 anticipazioni e tutti gli ospiti della nuova puntata

DiMartedì su La7 anticipazioni e tutti gli ospiti della nuova puntata

diMartedì del 31 marzo 2026 mette alla prova il Governo Meloni

Stasera, 31 marzo 2026, alle 21:15 su La7, il talk politico diMartedì, condotto da Giovanni Floris, diventa un banco di prova per il Governo Meloni. In studio si analizzeranno le conseguenze della recente sconfitta referendaria, che ha aperto crepe nella maggioranza di centrodestra, mentre la crisi internazionale – segnata dalla guerra in Iran e dalle mosse del presidente USA Donald Trump – aggrava l’incertezza sui mercati.

Il programma cercherà di rispondere a una domanda cruciale: la “Fase 2” dell’esecutivo può davvero partire o siamo all’inizio di una crisi politica profonda, con un’opposizione che tenta di ricompattarsi attorno a una proposta alternativa credibile?

In sintesi:

  • Analisi delle conseguenze politiche e parlamentari della sconfitta referendaria sul Governo Meloni.
  • Approfondimento su guerra in Iran, decisioni di Trump e riflessi su energia e mercati.
  • Focus su stagflazione, caro-prezzi e tenuta del potere d’acquisto delle famiglie italiane.
  • Confronto tra ospiti e copertina satirica di Luca e Paolo sulle contraddizioni della settimana.

Maggioranza in affanno e opposizioni alla ricerca di una strategia comune

La puntata si apre sulle conseguenze del voto referendario, che ha indebolito la narrazione di solidità del centrodestra. Nei partiti della maggioranza cresce il sospetto reciproco: il risultato elettorale rilancia vecchie rivalità interne e rende più fragile la leadership di Giorgia Meloni.

Il tema chiave è la tenuta parlamentare del governo: quali misure di riforma possono ancora essere approvate senza spaccature decisive? Parallelamente, diMartedì esamina la reazione delle opposizioni: il tentativo di costruire un fronte unitario sembra avanzare, ma restano divergenze strategiche su programma economico, politica estera e riforme istituzionali.

Le analisi demoscopiche di Nando Pagnoncelli mostreranno quanto il consenso sia mobile dopo il referendum, evidenziando aree sociali e geografiche dove l’erosione del sostegno al governo è più marcata e dove, invece, il centrodestra conserva ancora un vantaggio competitivo.

Crisi internazionale, stagflazione e percezione di insicurezza economica

Il quadro esterno aggrava le difficoltà interne. La guerra in Iran è ormai un fattore di instabilità strutturale, con ripercussioni dirette sui costi energetici europei. Per un Paese importatore come l’Italia, l’aumento dei prezzi di gas e petrolio si traduce in pressioni immediate su inflazione, logistica e bollette.

Le scelte di Donald Trump, tra annunci improvvisi e svolte protezionistiche, innestano ulteriore volatilità sui mercati finanziari, rendendo più delicata la gestione del debito pubblico italiano e dei rendimenti sui titoli di Stato. In questo contesto si fa strada il rischio di stagflazione: crescita piatta, inflazione ostinata, salari reali in calo.

A diMartedì si discuterà se il governo disponga ancora di margini per intervenire su carburanti e beni essenziali, attraverso tagli temporanei alle accise o misure mirate per le fasce più fragili, o se la rigidità dei conti pubblici costringa a scelte selettive e impopolari.

Ospiti, satira e possibili scenari futuri per la legislatura

Il confronto in studio vedrà protagonisti, tra gli altri, il giornalista Aldo Cazzullo e l’ex portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino, chiamati a interpretare la fase politica e comunicativa del governo e delle opposizioni. La tradizionale copertina di Luca e Paolo offrirà, con ironia, una lettura corrosiva delle contraddizioni emerse.

Sul tavolo, una domanda di fondo: l’esecutivo riuscirà a trasformare la crisi referendaria in occasione di rilancio, ridefinendo priorità economiche e sociali, o questa puntata di diMartedì segnerà l’inizio di un logoramento irreversibile della legislatura, con possibili riposizionamenti dentro e fuori la maggioranza?

FAQ

Quando va in onda la puntata di diMartedì del 31 marzo 2026?

Va in onda stasera alle 21:15 su La7, in diretta, come appuntamento centrale della programmazione politica del canale.

Qual è il tema principale della puntata di diMartedì?

Il tema principale è l’impatto della sconfitta referendaria sulla tenuta del Governo Meloni e sui futuri equilibri politici.

Che ruolo ha la guerra in Iran nel dibattito della puntata?

Ha un ruolo centrale: viene analizzato l’effetto su forniture energetiche, inflazione, mercati finanziari e margini di intervento del governo italiano.

Come viene affrontato il problema della stagflazione a diMartedì?

Viene affrontato con analisi su inflazione, crescita ferma, salari reali e possibili misure su carburanti e beni essenziali.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo sulla puntata?

Sono state utilizzate, ed elaborate dalla nostra Redazione, informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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