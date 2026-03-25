DiMartedì domina gli ascolti e stacca nettamente Grande Fratello Vip

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La7 supera Canale 5: DiMartedì batte Grande Fratello Vip

L’effetto referendum politico scuote i palinsesti tv e premia l’informazione di La7. Nella serata di ieri, in prima serata, il talk DiMartedì di Giovanni Floris, con ospite il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ha registrato il record stagionale.

Siamo in Italia, nel pieno delle polemiche post-consultazione che investono il governo Meloni, e il pubblico sceglie il dibattito politico invece del reality di Canale 5.

La vittoria assoluta di fascia resta a Rai1 con la fiction “Le Libere Donne” con Lino Guanciale, ma il sorpasso di La7 sul Grande Fratello Vip segna un passaggio chiave negli equilibri dell’audience generalista.

In sintesi:

Rai1 vince la serata con “Le Libere Donne” al 18,1% di share

DiMartedì su La7 vola al 14,6% e sorpassa Canale 5 in sovrapposizione

Grande Fratello Vip cala a 1,8 milioni di spettatori e mostra segni di crisi

Tris di record per TgLa7, Otto e mezzo e Propaganda Live dopo il referendum

“Le Libere Donne” su Rai1, con protagonista Lino Guanciale, si conferma primo titolo della serata con il 18,1% di share.

La notizia del giorno, però, è l’eccezionale performance di La7, rete di Urbano Cairo, che consolida il posizionamento sull’informazione politica in prima serata.

DiMartedì centra 2.196.000 spettatori e il 14,6% di share, trainato dal clima rovente seguito al referendum e dalla presenza di Marco Travaglio, tra i più noti sostenitori del No.

Nella fascia in sovrapposizione, dalle 22.02 alle 00.29, il talk di Giovanni Floris balza al 15,2%, superando la rete ammiraglia del Biscione ferma al 14,6%.

La terza puntata del “Grande Fratello Vip” su Canale 5 raccoglie 1.813.000 spettatori con il 15,13% medio, ma l’analisi per fasce orarie evidenzia una progressiva erosione di pubblico a favore dell’approfondimento politico.

Il filone informativo di La7 era già in forte crescita lunedì, con lo speciale TgLa7, Otto e mezzo e Propaganda Live capaci di firmare un tris di record sugli exit poll e sulle prime proiezioni.

Ascolti, crisi del reality e consolidamento dell’informazione La7

La maratona elettorale di Enrico Mentana ha superato in sovrapposizione lo speciale del Tg1, attestandosi al 14,2% di share contro il 13,1% del notiziario diretto da Gianmarco Chiocci.

Questo distacco certifica la centralità di La7 nel racconto in tempo reale delle dinamiche politiche e istituzionali.

Sul fronte intrattenimento, la sconfitta del Grande Fratello Vip contro Rai1 e La7 conferma la fase critica del format condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il reality, tornato in onda dopo il caso Signorini, ha mostrato fin da subito segnali di affaticamento: debutto tiepido al 18,4%, seguito dal calo al 14,3% nel raddoppio settimanale del venerdì.

La terza puntata scende ulteriormente in valori assoluti e subisce la concorrenza dell’attualità, evidenziando i limiti di una formula sempre più prevedibile rispetto alla domanda di contenuti informativi legati alla crisi politica.

Per gli analisti dei palinsesti, il sorpasso di La7 su Canale 5 rappresenta un segnale strutturale più che episodico, legato alla credibilità costruita nel tempo dall’emittente sul fronte dell’informazione.

Cosa aspettarsi ora tra politica, palinsesti e pubblicità

Il successo di DiMartedì e dello speciale TgLa7 apre nuovi scenari competitivi per le prime serate future, soprattutto in coincidenza con passaggi delicati per il governo Meloni.

Le reti generaliste dovranno ripensare l’equilibrio tra intrattenimento e informazione, mentre gli investitori pubblicitari guarderanno con attenzione alla tenuta dei reality in una fase di forte polarizzazione politica.

Se la crisi del Grande Fratello Vip dovesse confermarsi, il Biscione potrebbe essere costretto ad accelerare su nuove formule di infotainment, più aderenti alle aspettative di un pubblico che chiede analisi, dati e contesto oltre al puro spettacolo.

FAQ

Quanto share ha ottenuto DiMartedì su La7 nell’ultima puntata?

DiMartedì ha ottenuto il 14,6% di share medio, salito al 15,2% nella fascia di sovrapposizione con Canale 5.

Come si è comportato Grande Fratello Vip rispetto alle precedenti puntate?

Il Grande Fratello Vip è passato da un debutto al 18,4% al 14,3%, fino agli attuali 15,13% con meno spettatori.

Chi ha vinto complessivamente la serata televisiva in prima serata?

La serata è stata vinta da Rai1 con la fiction “Le Libere Donne” interpretata da Lino Guanciale, che ha totalizzato il 18,1% di share.

Perché La7 cresce così tanto in occasione del referendum?

La7 cresce grazie alla forte domanda di informazione politica, alla maratona di Mentana e ai talk di approfondimento molto riconoscibili editorialmente.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni riportate?

I dati e le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborata dalla nostra Redazione.