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PresaDiretta indaga giovani violenti e mafie in crescita, allarme istituzioni

PresaDiretta indaga giovani violenti e mafie in crescita, allarme istituzioni

PresaDiretta racconta violenza giovanile e mafie globali, dall’Italia all’Ecuador

Chi: il programma PresaDiretta di Rai 3, condotto da Riccardo Iacona. Cosa: un’inchiesta in due parti su violenza giovanile e mafie internazionali. Dove: dall’Italia – Bergamo, Pescara, La Spezia, Prato, Brescia, Bergamo – fino ad Albania ed Ecuador. Quando: stasera, domenica 29 marzo, in prima serata alle 20:30. Perché: per mostrare come giovani sempre più soli e organizzazioni criminali sempre più globali stiano ridisegnando il volto della sicurezza, della scuola e dell’economia, tra emergenze educative, nuove rotte del narcotraffico e infiltrazioni mafiose nei distretti produttivi europei.

In sintesi:

  • PresaDiretta analizza violenza giovanile in Italia tra casi di cronaca, solitudine e punizioni giudiziarie.
  • Focus sul disagio adolescenziale con testimonianze sul campo ed esperto in studio, Alberto Pellai.
  • Inchiesta “Racconto Criminale” su mafie cinesi, albanesi e italiane tra Prato, Albania, Ecuador.
  • Svelate nuove alleanze nel narcotraffico globale e storie di chi resiste alla criminalità organizzata.

Violenza giovanile, solitudine e limiti della sola repressione penale

La prima parte, PresaDiretta Open, parte dal ferimento dell’insegnante accoltellata da un tredicenne in provincia di Bergamo per raccontare un’Italia in cui la violenza entra nella quotidianità di scuole, oratori e città di provincia. Episodi come il quattordicenne pestato dopo il catechismo in Molise, lo studente universitario ridotto in fin di vita per 50 euro, il sedicenne ucciso con 25 coltellate a Pescara e il ragazzo assassinato nei corridoi di una scuola a La Spezia diventano casi-simbolo.

Attraverso le voci di carabinieri, magistrati, presidi, educatori e dei ragazzi stessi, il programma evidenzia un comune denominatore: adolescenti più isolati, iperconnessi ma privi di reti relazionali solide, con soglia di empatia in caduta libera. Il governo risponde irrigidendo il quadro sanzionatorio, ma dagli operatori sul campo arriva un avvertimento: senza prevenzione, sostegno psicologico e alleanze scuola-famiglia-territorio, la punizione non basta a invertire la tendenza.

In studio, lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai analizza cause e responsabilità collettive, dalla fragilità genitoriale all’assenza di spazi educativi strutturati. L’obiettivo è capire come intervenire prima del reato, ricostruendo contesti in grado di contenere e canalizzare il disagio giovanile.

Mafie transnazionali, distretti economici e nuove rotte della cocaina

Nella seconda parte, Racconto Criminale, Riccardo Iacona sposta l’obiettivo sulle mafie globali che sfruttano le fragilità del sistema economico europeo. A Prato, dietro il successo del maggior distretto europeo del pronto moda, emerge una fitta trama di contrabbando, evasione, lavoro nero e sfruttamento, dove la magistratura ha individuato strutture riconducibili a una vera e propria mafia cinese.

Il Procuratore Luca Tescaroli lancia l’allarme su una criminalità in forte espansione, capace di inserirsi nella logistica, condizionare mercati, dialogare e allearsi con mafie italiane e gruppi albanesi. L’inchiesta segue poi il Gruppo Operativo Antimafia della Guardia di Finanza tra Brescia e Bergamo, ricostruendo l’evoluzione dei clan albanesi nel traffico di cocaina: partner ritenuti affidabili, discreti, rapidi nelle consegne, veri snodi di un modello criminale manageriale.

Il reportage prosegue in Albania, tra Tirana e Durazzo, dove i profitti del narcotraffico alimentano speculazioni immobiliari, grattacieli e resort, con infiltrazioni nei porti e nei gangli istituzionali. Il viaggio si chiude in Ecuador, al porto di Guayaquil, da cui transita circa il 70% della cocaina diretta verso Europa e Stati Uniti, per un giro d’affari stimato in 30 miliardi di euro l’anno. Le telecamere entrano nel carcere più pericoloso del Paese, mostrando dall’interno un ecosistema dominato da cartelli e mafie internazionali.

A contrappunto, le storie di resistenza: giornalisti investigativi sotto minaccia, una suora comboniana impegnata contro le gang e le figlie di Fernando Villavicencio, il candidato alla presidenza ucciso in Ecuador, che raccontano in prima persona il prezzo della lotta alla criminalità.

Conseguenze future tra emergenza educativa e sicurezza globale

L’intreccio tra disagio giovanile interno e potenza economica delle mafie transnazionali disegna uno scenario in cui scuola, famiglie e imprese sono al tempo stesso vittime e possibili argini. La direzione è duplice: rafforzare interventi educativi precoci per ridurre la violenza dei più giovani, e costruire presìdi di legalità nei distretti economici strategici, dall’industria del pronto moda ai porti commerciali.

Le rotte della cocaina da Guayaquil all’Europa e le nuove alleanze tra ’ndrangheta, reti albanesi e mafia cinese mostrano che le frontiere nazionali non bastano più. Le testimonianze di chi resiste indicano però che un contrasto efficace passa anche da informazione indipendente, cooperazione giudiziaria internazionale e partecipazione civica strutturata, elementi destinati a pesare sempre di più nell’agenda politica e nell’attenzione dell’opinione pubblica.

FAQ

Quando va in onda PresaDiretta sulla violenza giovanile e le mafie globali?

La puntata va in onda stasera, domenica 29 marzo, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 20:30.

Chi è l’esperto che interviene sul disagio giovanile a PresaDiretta?

L’ospite in studio è Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva ed esperto di educazione emotiva e prevenzione.

Perché Prato è centrale nell’inchiesta sulle mafie globali?

Prato è centrale perché ospita il principale distretto europeo del pronto moda, dove la magistratura ha individuato una strutturata mafia cinese infiltrata nell’economia.

Qual è il ruolo dell’Albania nelle nuove rotte del narcotraffico?

L’Albania è diventata hub logistico e finanziario, con clan che gestiscono traffici e reinvestono i proventi in immobili, porti e servizi.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questa puntata?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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