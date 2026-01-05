Educazione finanziaria giovani italiani in crisi: il motivo sorprendente del divario con la media OCSE

Quadro OCSE: il divario italiano

Adolescenti italiani immersi nei pagamenti digitali mostrano competenze finanziarie deboli. Nell’indagine OCSE-PISA 2022 ottengono 484 punti contro la media 498, lontani da Belgio (527), Danimarca (521), Canada (519). La prova misura capacità concrete: confrontare offerte, valutare interessi, riconoscere rischi e truffe. Solo il 5% rientra tra i top performer (media OCSE 11%), mentre il 18% non raggiunge il livello minimo per gestire situazioni semplici. L’Italia resta nella fascia medio-bassa, tra eccellenze rare e una base ampia con lacune operative nel prendere decisioni economiche quotidiane.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Fattori chiave: competenze, territorio, genere

Il rendimento in alfabetizzazione finanziaria dipende soprattutto da matematica e lettura (73% della variabilità, contro l’80% OCSE), ma pesa anche il contesto. Il divario territoriale è marcato: Nord Ovest a 509 punti, Sud e Isole a 448. Differenze nette tra indirizzi: licei 507, tecnici 478, professionali 409, con quasi uno su due sotto la soglia minima nei professionali. Il gap di genere è tra i più alti: i ragazzi superano le ragazze di 20 punti (media internazionale 5), anche per minore fiducia dichiarata dalle studentesse nella gestione del denaro.

Leve di miglioramento: scuola, famiglia, strumenti digitali

Integrare stabilmente l’educazione finanziaria nei curricula, come previsto dal DDL 674-B (2024), è prioritario: moduli brevi, esercitazioni su tassi, rate, truffe online, lessico chiave e casi reali. A scuola servono prove pratiche, simulazioni di budget, comparatori di prezzi e verifica delle fonti. In famiglia, conversazioni oltre la gestione quotidiana: interessi, rischi digitali, investimenti di base. Sul digitale, promuovere conti per minori, pagamenti tracciati e micro-risparmio, abbandonando il “contante nel cassetto”. Obiettivo: avvicinare gli studenti a strumenti semplici e sicuri, riducendo divari territoriali e di genere.

FAQ