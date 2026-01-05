Educazione finanziaria giovani italiani in crisi: il motivo sorprendente del divario con la media OCSE

Quadro OCSE: il divario italiano

Adolescenti italiani immersi nei pagamenti digitali mostrano competenze finanziarie deboli. Nell’indagine OCSE-PISA 2022 ottengono 484 punti contro la media 498, lontani da Belgio (527), Danimarca (521), Canada (519). La prova misura capacità concrete: confrontare offerte, valutare interessi, riconoscere rischi e truffe. Solo il 5% rientra tra i top performer (media OCSE 11%), mentre il 18% non raggiunge il livello minimo per gestire situazioni semplici. L’Italia resta nella fascia medio-bassa, tra eccellenze rare e una base ampia con lacune operative nel prendere decisioni economiche quotidiane.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Fattori chiave: competenze, territorio, genere

Il rendimento in alfabetizzazione finanziaria dipende soprattutto da matematica e lettura (73% della variabilità, contro l’80% OCSE), ma pesa anche il contesto. Il divario territoriale è marcato: Nord Ovest a 509 punti, Sud e Isole a 448. Differenze nette tra indirizzi: licei 507, tecnici 478, professionali 409, con quasi uno su due sotto la soglia minima nei professionali. Il gap di genere è tra i più alti: i ragazzi superano le ragazze di 20 punti (media internazionale 5), anche per minore fiducia dichiarata dalle studentesse nella gestione del denaro.

Leve di miglioramento: scuola, famiglia, strumenti digitali

Integrare stabilmente l’educazione finanziaria nei curricula, come previsto dal DDL 674-B (2024), è prioritario: moduli brevi, esercitazioni su tassi, rate, truffe online, lessico chiave e casi reali. A scuola servono prove pratiche, simulazioni di budget, comparatori di prezzi e verifica delle fonti. In famiglia, conversazioni oltre la gestione quotidiana: interessi, rischi digitali, investimenti di base. Sul digitale, promuovere conti per minori, pagamenti tracciati e micro-risparmio, abbandonando il “contante nel cassetto”. Obiettivo: avvicinare gli studenti a strumenti semplici e sicuri, riducendo divari territoriali e di genere.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Qual è l’obiettivo principale dell’integrazione prevista dal DDL 674-B? Rafforzare competenze pratiche su spesa, risparmio, interessi, rischi digitali con attività didattiche strutturate.
  • Perché puntare su simulazioni e casi reali a scuola? Per collegare concetti a decisioni quotidiane come confrontare offerte, valutare rate e riconoscere truffe.
  • Che ruolo ha la famiglia nell’alfabetizzazione finanziaria? Trasmettere atteggiamenti e comportamenti, includendo temi come investimenti, interessi e sicurezza online.
  • Quali strumenti digitali sono utili ai minori? Conti dedicati, app con limiti di spesa, micro-risparmio automatico e pagamenti tracciabili.
  • Perché ridurre l’uso del contante in casa? Per favorire familiarità con prodotti finanziari di base e controlli più sicuri delle spese.
  • Come si possono ridurre i divari territoriali e di genere? Standard minimi nazionali, formazione docenti, monitoraggi periodici e percorsi mirati per competenze e fiducia delle studentesse.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com