Pensione a 67 anni: come ottenere di più dall’INPS con richieste che pochi conoscono

Chi può richiedere la neutralizzazione dei contributi

Possono richiedere la neutralizzazione i pensionati che hanno lasciato il lavoro con un trattamento anticipato e hanno successivamente compiuto i 67 anni. Rientrano nel perimetro, ad esempio, chi è uscito con 42 anni e 10 mesi di contributi o tramite altri canali di prepensionamento previsti dalla normativa vigente.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La facoltà riguarda i soggetti con calcolo misto o retributivo per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 (o fino al 31 dicembre 2011 se in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), poiché è in questi segmenti che i periodi finali con retribuzioni più basse possono comprimere l’assegno.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Restano inclusi anche coloro che, negli ultimi anni di carriera, hanno avuto riduzioni salariali, demansionamenti o hanno fruito di ammortizzatori sociali come la NASpI, con effetti negativi sulla media retributiva. Il diritto è stato ulteriormente consolidato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30803/2024, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di sterilizzare i periodi contributivi penalizzanti una volta raggiunti i 67 anni, ottenendo così un ricalcolo più favorevole dell’assegno.

Cosa significa neutralizzare i periodi penalizzanti

Neutralizzare i contributi significa escludere dal calcolo pensionistico quei periodi finali che abbassano la media retributiva utilizzata per determinare l’assegno. L’operazione non cancella i contributi versati, ma li rende ininfluenti ai fini della misura della pensione, evitando che retribuzioni ridotte o indennità sostitutive incidano al ribasso.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

In concreto, vengono “sterilizzati” gli anni con retribuzioni inferiori, riduzioni d’orario, demansionamenti o coperture tramite NASpI e altri ammortizzatori, se collocati nella fase conclusiva della carriera. L’effetto è un ricalcolo della quota retributiva basata sulle migliori retribuzioni, con un incremento dell’importo mensile.

La facoltà opera nel perimetro del sistema retributivo o misto, dove conta la media delle retribuzioni dell’ultimo periodo assicurativo. Nel sistema contributivo puro non si applica, perché la pensione dipende dal montante e non dalla media degli ultimi stipendi. La giurisprudenza recente, culminata nella Cassazione n. 30803/2024, ha rafforzato l’accesso alla sterilizzazione per chi è uscito in anticipo e ha raggiunto i 67 anni, legittimando l’esclusione dei periodi sfavorevoli senza pregiudicare il diritto già maturato.

Come presentare la domanda all’INPS e quali vantaggi ottenere

La richiesta si presenta dopo il compimento dei 67 anni, tramite INPS con accesso a MyINPS (SPID, CIE o CNS), patronato o contact center 803 164/06 164 164. Nella domanda va indicata la pensione interessata e i periodi da neutralizzare, allegando buste paga, estratto conto contributivo e documentazione sugli ammortizzatori sociali.

È consigliabile verificare prima l’estratto conto e chiedere il ricalcolo simulato, così da circoscrivere gli anni penalizzanti nella fase finale di carriera. In assenza di risposta, si può presentare sollecito e, se necessario, ricorso amministrativo entro i termini previsti dall’INPS.

Il procedimento non comporta la cancellazione dei contributi, ma la loro esclusione dal calcolo retributivo: l’assegno resta dovuto, con riliquidazione dalla data di domanda e possibilità di arretrati se riconosciuti. L’ente può richiedere integrazioni; mantenere copia di ogni atto e ricevuta di protocollazione.

Vantaggi: incremento della quota retributiva grazie all’eliminazione degli anni con retribuzioni ridotte, riliquidazione dell’importo mensile e riconoscimento di differenze maturate.

L’operazione è coerente con la Cassazione n. 30803/2024, che consolida il diritto alla sterilizzazione per chi è andato in anticipo e ha compiuto 67 anni.

Restano esclusi i periodi interamente nel sistema contributivo puro; nei regimi misti l’effetto riguarda solo la porzione calcolata con criterio retributivo.

FAQ

  • Chi può richiedere la neutralizzazione? Pensionati usciti in anticipo che hanno compiuto 67 anni, con periodi retributivi o misti penalizzati negli ultimi anni.
  • Come si presenta la domanda? Online su MyINPS, tramite patronato o contact center, indicando i periodi da escludere e allegando prove retributive.
  • Quali documenti servono? Estratto conto contributivo, buste paga finali, attestazioni di NASpI/ammortizzatori e ogni evidenza di riduzioni orarie.
  • Da quando decorre l’aumento? Dalla data della domanda; possibili arretrati se riconosciuti in riliquidazione.
  • Vale per il sistema contributivo puro? No, opera solo sulla quota calcolata con metodo retributivo nei regimi retributivi o misti.
  • Qual è il riferimento giurisprudenziale? La Corte di Cassazione n. 30803/2024 che rafforza il diritto alla sterilizzazione dei periodi penalizzanti.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Riferimento esplicito alla sentenza riportata e alle indicazioni diffuse da INPS e cronaca giuridica specializzata.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com