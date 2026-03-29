Porsche cabriolet travolge auto in sosta a Milano e provoca tre feriti, conducente ventunenne in condizioni critiche

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Lombardia e Catalogna, nuovo asse chimico al centro dell’Europa industriale

Chi: le regioni Lombardia e Catalunya/Catalogna, guidate da Guido Guidesi e Miquel Sàmper. Cosa: una nuova alleanza strutturale sulla chimica e sulle politiche industriali europee. Dove: tra Milano, Barcellona e i tavoli decisionali di Bruxelles. Quando: percorso avviato con l’intesa di novembre 2025 a Barcellona e rilanciato nel 2026. Perché: difendere le filiere manifatturiere ad alta intensità chimica, incidere sulle regole UE su energia, transizione ecologica e competitività, costruendo un blocco di regioni industriali in grado di fare lobby comune sulle istituzioni europee.

In sintesi:

Nuova alleanza strutturale tra Lombardia e Catalogna per chimica, manifattura e politiche industriali Ue.

Lombardia vicepresidente Ecrn , Catalogna alla presidenza: progetti per circa 19-20 milioni di euro.

, Catalogna alla presidenza: progetti per circa 19-20 milioni di euro. Tre assi strategici: innovazione, competenze, transizione ecologica con programmi Horizon ed Erasmus+.

Obiettivo: blocco europeo di regioni industriali per difendere filiere e chimica strategica.

Un asse industriale che ridisegna il peso delle regioni in Europa

La Lombardia consolida il ruolo di piattaforma politica e industriale dell’Europa manifatturiera, puntando su reti transnazionali come Automotive Regions Alliance, European Chemical Regions Network (Ecrn) ed European Semiconductor Regions Alliance (Esra), oltre agli accordi con , Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Valencia, Baden-Württemberg e Baviera.

Nel cuore di questo mosaico si inserisce l’asse con la Catalunya, evoluzione della storica cooperazione dei “Quattro Motori”. La chimica diventa il perno: in Lombardia il 98% dei prodotti manifatturieri incorpora componenti chimiche; in Catalogna il comparto vale il 12,5% del Pil regionale ed è il principale settore esportatore.

Da gennaio 2026 la Catalogna guida l’Ecrn, raccogliendo il testimone da una Lombardia che aveva raddoppiato i membri (da 10 a 21) e attivato progetti per circa 19 milioni di euro. La Lombardia mantiene la vicepresidenza con delega alle alleanze strategiche e rappresenta l’associazione nella Critical Chemicals Alliance, canale diretto verso la Commissione europea sulle sostanze critiche e sulle regole che condizionano investimenti, energia e transizione verde.

L’intesa bilaterale, rafforzata nell’incontro di Milano dopo la tappa di Barcellona del novembre 2025, prevede gruppi di lavoro congiunti e un coordinamento stabile tra ecosistemi industriali. “Collaborare in modo strutturale significa potenziare il sostegno ai comparti della chimica”, ha sottolineato Guido Guidesi. Per Miquel Sàmper, “l’alleanza con la Lombardia è strategica per rafforzare resilienza e competitività del tessuto economico catalano”.

Chimica strategica, talenti e transizione verde: cosa cambia ora

L’alleanza lombardo-catalana si articola su tre direttrici. Prima: innovazione e ricerca, con partecipazione congiunta a programmi Horizon ed Erasmus+ su chimica verde, materiali avanzati, tecnologie industriali sostenibili. Seconda: competenze e capitale umano, con percorsi comuni di formazione specialistica, mobilità di ricercatori e tecnici, risposta al gap di profili ad alta qualificazione richiesti dalla chimica avanzata.

Terza: transizione ecologica, dalla decarbonizzazione dei processi al riciclo chimico, posizionando Lombardia e Catalogna come laboratori europei della chimica sostenibile e competitiva. In gioco non c’è solo un settore, ma l’intera base industriale europea: dalla farmaceutica all’automotive, dall’edilizia sostenibile alla chimica fine e specialistica.

Sul piano politico, la collaborazione diventa un moltiplicatore di influenza a Bruxelles: le due regioni mirano a presentarsi con una voce coordinata sui dossier energia, regolazione industriale e finanziamenti alla transizione. L’Ecrn e la Critical Chemicals Alliance si configurano come strumenti chiave per trasformare interessi regionali in linee guida comunitarie, difendendo investimenti e occupazione ad alta intensità di know-how.

FAQ

Qual è l’obiettivo principale dell’alleanza tra Lombardia e Catalogna?

L’obiettivo è rafforzare la chimica europea, difendere le filiere manifatturiere strategiche e incidere sulle politiche Ue su energia, competitività e transizione ecologica, agendo come blocco coordinato di regioni industriali.

Che ruolo hanno Lombardia e Catalogna nell’European Chemical Regions Network?

La Catalogna presiede l’Ecrn dal 2026, mentre la Lombardia è vicepresidente con delega alle alleanze strategiche, dopo aver raddoppiato i membri della rete e promosso progetti per circa 19 milioni di euro.

Perché la chimica è considerata settore chiave in Lombardia e Catalogna?

Lo è perché in Lombardia il 98% dei prodotti manifatturieri include componenti chimiche, mentre in Catalogna il settore rappresenta il 12,5% del Pil e il principale comparto esportatore regionale, con forte impatto su occupazione e innovazione.

Quali strumenti europei vengono utilizzati dall’asse lombardo-catalano?

L’asse utilizza programmi Ue come Horizon ed Erasmus+ per finanziare ricerca, innovazione, formazione avanzata e mobilità dei talenti, oltre alle piattaforme Ecrn e Critical Chemicals Alliance per influenzare regolazione e strategie industriali europee.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo è elaborato congiuntamente a partire da contenuti e dati provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati in modo autonomo dalla nostra Redazione.