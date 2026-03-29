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MillionDay estrazioni di oggi e risultati MillionDay Extra con tutti i numeri vincenti aggiornati

MillionDay estrazioni di oggi e risultati MillionDay Extra con tutti i numeri vincenti aggiornati

MillionDay 29 marzo 2026: numeri, orari estrazioni, cosa sapere

Il concorso MillionDay e MillionDay Extra di domenica 29 marzo 2026 propone, come ogni giorno, due estrazioni ufficiali dei numeri vincenti.
Gli appuntamenti sono fissati per le ore 13.00 e per le ore 20.30, con possibilità di verifica in tempo reale sui principali siti d’informazione specializzati.

Il gioco, regolato da concessione pubblica e controlli statali, consente di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su 55; l’opzione Extra offre una seconda chance sugli stessi numeri giocati, aggiungendo un costo contenuto alla schedina di base.

In sintesi:

  • MillionDay ed Extra: due estrazioni ufficiali quotidiane, alle 13.00 e alle 20.30.
  • Premio massimo di 1 milione di euro per chi indovina 5 numeri su 55.
  • MillionDay Extra: seconda combinazione estratta sugli stessi numeri giocati.
  • Gioco soggetto a regolamento pubblico e controlli dell’Agenzia delle Dogane.

Come funziona MillionDay e cosa offre l’opzione Extra

MillionDay è un gioco numerico a quota fissa: il partecipante sceglie 5 numeri compresi tra 1 e 55 e, in caso di cinquina esatta, può accedere a un premio massimo pari a un milione di euro predefinito dal regolamento.
Le giocate possono essere effettuate in ricevitoria o tramite i canali online autorizzati, entro pochi minuti dall’orario di estrazione delle 13.00 e delle 20.30.

L’opzione MillionDay Extra rappresenta una seconda combinazione vincente estratta sulla stessa base numerica, che rimette in gioco i numeri già scelti dal giocatore: per attivarla è necessario aggiungere un euro alla puntata standard.
Le probabilità di vincita e le strutture premi sono dettagliate nei documenti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che stabilisce anche limiti, controlli e modalità di riscossione, con particolare attenzione alla tutela del giocatore e alla prevenzione del gioco eccessivo.

Gioco responsabile e prospettive per i concorsi futuri

La popolarità di MillionDay e MillionDay Extra continua a crescere grazie alla frequenza quotidiana delle estrazioni e alla semplicità delle regole.
Gli operatori ricordano però che si tratta di un gioco d’azzardo: è essenziale fissare un budget, evitare inseguimenti alle perdite e considerare la giocata come intrattenimento, non come fonte di reddito.

Le future evoluzioni del concorso potrebbero riguardare canali digitali più integrati, strumenti di autolimitazione e maggiore trasparenza sulle statistiche di vincita, in linea con le linee guida europee sul gioco responsabile e con le politiche nazionali di tutela dei consumatori.

FAQ

Come si gioca a MillionDay in modo corretto e regolamentato?

È necessario scegliere 5 numeri da 1 a 55 e convalidare la schedina in ricevitoria o online sui canali autorizzati, rispettando orari e limiti di puntata previsti dal regolamento ufficiale.

Qual è il costo minimo di una giocata MillionDay?

Il costo minimo è di 1 euro per la giocata base MillionDay. Aggiungendo 1 euro si attiva l’opzione MillionDay Extra, raddoppiando le combinazioni d’estrazione disponibili sui medesimi numeri scelti.

Quando e dove si possono verificare i risultati delle estrazioni?

I risultati sono disponibili subito dopo le estrazioni delle 13.00 e 20.30 su siti autorizzati, ricevitorie, app ufficiali e canali informativi convenzionati che pubblicano le combinazioni vincenti aggiornate.

Come si riscuotono le vincite MillionDay e MillionDay Extra?

Le vincite fino a una certa soglia si ritirano in ricevitoria, oltre tale limite presso filiali bancarie convenzionate o uffici indicati dall’Agenzia delle Dogane, presentando scontrino vincente e documenti richiesti.

Qual è la fonte delle informazioni su MillionDay e MillionDay Extra?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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