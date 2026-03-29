Home / NEWS / MillionDay estrazioni di oggi e risultati MillionDay Extra con tutti i numeri vincenti aggiornati

MillionDay 29 marzo 2026: numeri, orari estrazioni, cosa sapere

Il concorso MillionDay e MillionDay Extra di domenica 29 marzo 2026 propone, come ogni giorno, due estrazioni ufficiali dei numeri vincenti.

Gli appuntamenti sono fissati per le ore 13.00 e per le ore 20.30, con possibilità di verifica in tempo reale sui principali siti d’informazione specializzati.

Il gioco, regolato da concessione pubblica e controlli statali, consente di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su 55; l’opzione Extra offre una seconda chance sugli stessi numeri giocati, aggiungendo un costo contenuto alla schedina di base.

In sintesi:

MillionDay ed Extra: due estrazioni ufficiali quotidiane, alle 13.00 e alle 20.30.

Premio massimo di 1 milione di euro per chi indovina 5 numeri su 55.

MillionDay Extra: seconda combinazione estratta sugli stessi numeri giocati.

Gioco soggetto a regolamento pubblico e controlli dell’Agenzia delle Dogane.

Come funziona MillionDay e cosa offre l’opzione Extra

MillionDay è un gioco numerico a quota fissa: il partecipante sceglie 5 numeri compresi tra 1 e 55 e, in caso di cinquina esatta, può accedere a un premio massimo pari a un milione di euro predefinito dal regolamento.

Le giocate possono essere effettuate in ricevitoria o tramite i canali online autorizzati, entro pochi minuti dall’orario di estrazione delle 13.00 e delle 20.30.

L’opzione MillionDay Extra rappresenta una seconda combinazione vincente estratta sulla stessa base numerica, che rimette in gioco i numeri già scelti dal giocatore: per attivarla è necessario aggiungere un euro alla puntata standard.

Le probabilità di vincita e le strutture premi sono dettagliate nei documenti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che stabilisce anche limiti, controlli e modalità di riscossione, con particolare attenzione alla tutela del giocatore e alla prevenzione del gioco eccessivo.

Gioco responsabile e prospettive per i concorsi futuri

La popolarità di MillionDay e MillionDay Extra continua a crescere grazie alla frequenza quotidiana delle estrazioni e alla semplicità delle regole.

Gli operatori ricordano però che si tratta di un gioco d’azzardo: è essenziale fissare un budget, evitare inseguimenti alle perdite e considerare la giocata come intrattenimento, non come fonte di reddito.

Le future evoluzioni del concorso potrebbero riguardare canali digitali più integrati, strumenti di autolimitazione e maggiore trasparenza sulle statistiche di vincita, in linea con le linee guida europee sul gioco responsabile e con le politiche nazionali di tutela dei consumatori.

FAQ

Come si gioca a MillionDay in modo corretto e regolamentato?

È necessario scegliere 5 numeri da 1 a 55 e convalidare la schedina in ricevitoria o online sui canali autorizzati, rispettando orari e limiti di puntata previsti dal regolamento ufficiale.

Qual è il costo minimo di una giocata MillionDay?

Il costo minimo è di 1 euro per la giocata base MillionDay. Aggiungendo 1 euro si attiva l’opzione MillionDay Extra, raddoppiando le combinazioni d’estrazione disponibili sui medesimi numeri scelti.

Quando e dove si possono verificare i risultati delle estrazioni?

I risultati sono disponibili subito dopo le estrazioni delle 13.00 e 20.30 su siti autorizzati, ricevitorie, app ufficiali e canali informativi convenzionati che pubblicano le combinazioni vincenti aggiornate.

Come si riscuotono le vincite MillionDay e MillionDay Extra?

Le vincite fino a una certa soglia si ritirano in ricevitoria, oltre tale limite presso filiali bancarie convenzionate o uffici indicati dall’Agenzia delle Dogane, presentando scontrino vincente e documenti richiesti.

Qual è la fonte delle informazioni su MillionDay e MillionDay Extra?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.