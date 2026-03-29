Home / EVENTI / Kimi Antonelli domina in Giappone e rilancia l’Italia al vertice del Mondiale di Formula 1

Kimi Antonelli, doppietta Mercedes e record di precocità nel Mondiale F1

A Suzuka, in Giappone, domenica, il 19enne bolognese Kimi Antonelli ha conquistato il secondo successo consecutivo in Formula 1 con la Mercedes, dopo il trionfo di due settimane fa a Shanghai. Con questa vittoria è balzato in testa al mondiale piloti, diventando il più giovane leader di sempre. Il risultato interrompe un digiuno ventennale per l’Italia in F1 e riapre il tema del ruolo dei piloti italiani nell’élite del motorsport. L’impresa di Antonelli, costruita su velocità pura e gestione di gara matura, ridisegna gli equilibri del campionato e accende nuove prospettive tecniche e commerciali per il team di Brackley e per l’intero movimento automobilistico italiano.

In sintesi:

Kimi Antonelli vince a Suzuka dopo il successo di Shanghai con la Mercedes .

vince a Suzuka dopo il successo di Shanghai con la . A 19 anni diventa il più giovane leader del mondiale piloti di Formula 1 .

. Interrompe il digiuno azzurro dopo Giancarlo Fisichella e aggiorna record storici di Ascari e Patrese .

e aggiorna record storici di e . Il doppio acuto rilancia il peso dei piloti italiani nella F1 moderna.

La doppietta di Antonelli e i record italiani riscritti in F1

Il successo di Kimi Antonelli a Suzuka certifica il passaggio da promessa a protagonista della Formula 1. Dopo l’emozione di Shanghai, il bolognese ha gestito il weekend giapponese con lucidità da veterano: qualifica al top, passo gara costante, nessun errore sotto pressione.

Con la seconda vittoria consecutiva, Antonelli si porta in testa al mondiale piloti e diventa il più giovane leader di sempre. L’ultimo italiano in vetta era stato Giancarlo Fisichella nel 2005, grazie al successo nella gara inaugurale, mentre la sua vittoria in Malesia 2006 rappresentava l’ultimo acuto tricolore prima dell’“uragano” Antonelli.

Il nuovo talento della Mercedes ha inoltre eguagliato traguardi che appartenevano alla storia: prima di lui, l’unico italiano capace di vincere due GP consecutivi era stato il leggendario Alberto Ascari nel 1953; l’ultimo connazionale a siglare due pole position di fila era stato Riccardo Patrese, in Williams, nel 1991. Numeri che collocano Antonelli in una linea ideale di continuità con i grandi del passato, ma con un potenziale proiettato al futuro.

Le prospettive future per Mercedes, Italia e mondiale piloti

La doppietta tra Shanghai e Suzuka cambia il baricentro del campionato: la Mercedes ritrova un riferimento tecnico e carismatico, mentre l’Italia torna al centro del racconto globale F1 con un pilota capace di vincere e fare statistica.

L’immagine di Antonelli che esulta in stile Bolt certifica la nascita di un nuovo personaggio mediatico, appetibile per sponsor e piattaforme digitali. Per il mondiale piloti, la leadership del 19enne apre uno scenario inedito: un’intera stagione da gestire al vertice, tra sviluppo della monoposto, pressione psicologica e risposta degli avversari storici del team di Brackley.

FAQ

Quanti anni ha Kimi Antonelli e perché il suo record è storico?

Antonelli ha 19 anni e diventa il più giovane leader del mondiale F1, superando tutti i precedenti primati anagrafici dei piloti italiani.

Quando un italiano era stato leader del mondiale F1 l’ultima volta?

L’ultimo italiano leader era stato Giancarlo Fisichella nel 2005, dopo la vittoria nella gara inaugurale di quella stagione.

Quali record italiani ha eguagliato o superato Antonelli in Formula 1?

Antonelli ha interrotto il digiuno di vittorie italiane, avvicinato la doppietta di Alberto Ascari e ricordato le pole consecutive di Riccardo Patrese.

Cosa significa la doppietta di Antonelli per la Mercedes in questo campionato?

La doppietta consolida la Mercedes come contendente al titolo, rafforza la strategia giovani e orienta gli sviluppi tecnici sulla guida di Antonelli.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda sportiva descritta nell’articolo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.