PlayStation Store: svelate migliaia di nuove offerte imperdibili che spingono gli sconti a livelli record

Nuove promozioni in evidenza

Sony PlayStation Store amplia gli Sconti di Gennaio con migliaia di nuove promozioni su PS4 e PS5. Tra le novità spicca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a 47,99 € (da 79,99 €), minimo storico sullo store. Cambiando registro, Metaphor: ReFantazio scende a 34,99 € con taglio del 50%. Sul fronte action, DOOM: The Dark Ages è proposto a 39,99 € (-50%), mentre DOOM Eternal cala a 9,99 €. Forte riduzione anche per Like a Dragon: Infinite Wealth, ora a 20,99 €. Il roguelite Absolum è disponibile a 19,99 € (-20%). Tra i first-party, Horizon Forbidden West scende a 39,59 € (-34%) e Stellar Blade a 49,59 € (-38%). Per chi cerca maxi contenuti, Hogwarts Legacy Deluxe Edition tocca 12,74 € (-85%), mentre il bundle Red Dead Redemption 1+2 è a 39,99 € (-60%). Le offerte sono già visibili nel catalogo aggiornato del PlayStation Store e interessano sia edizioni base sia bundle con DLC, con tagli di prezzo aggressivi su generi differenti, dall’infiltrazione al GDR fino allo shooter frenetico.

Sconti imperdibili su titoli AAA e indie

La tornata di sconti combina blockbuster e produzioni indipendenti con ribassi netti su edizioni base e bundle. Tra i tripla A, **Metal Gear Solid Delta: Snake Eater** resta l’affare più visibile a 47,99 €, seguito da **DOOM: The Dark Ages** a 39,99 € e **DOOM Eternal** a 9,99 € per chi vuole recuperare la serie a costo minimo. In ambito ruolistico, **Metaphor: ReFantazio** scende a 34,99 €, mentre **Like a Dragon: Infinite Wealth** è fra i tagli più incisivi a 20,99 €. Sul fronte first-party, **Horizon Forbidden West** cala a 39,59 € e **Stellar Blade** a 49,59 €, posizionandosi come opzioni solide per chi cerca produzioni esclusive a prezzo ridotto. Tra i pacchetti ricchi di contenuti spiccano **Hogwarts Legacy Deluxe Edition** a 12,74 € e il bundle **Red Dead Redemption 1+2** a 39,99 €, soluzione conveniente per chi punta a ore di gioco estese. In ambito indie, il roguelite **Absolum** è proposto a 19,99 €, sconto mirato per chi preferisce esperienze compatte ma impegnative. La selezione copre generi eterogenei—dall’infiltrazione al GDR, fino allo shooter—consentendo di ottimizzare il budget con acquisti mirati in base a preferenze e backlog.

Scadenze e consigli per l’acquisto

Le nuove promozioni del PlayStation Store restano attive fino alle 01:59 del 22 gennaio, mentre le offerte precedenti sono valide solo fino all’8 gennaio: chi punta a Hogwarts Legacy Deluxe Edition, DOOM Eternal o il bundle Red Dead Redemption 1+2 dovrebbe prioritizzare l’acquisto entro l’8 per evitare riallineamenti di prezzo. Per cogliere il minimo storico, monitorare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a 47,99 € e bloccarlo se rientra nel budget; gli sconti simili su prime uscite sono rari. Valutare i bundle con DLC quando lo sconto supera il 35%: su Horizon Forbidden West e Stellar Blade il taglio attuale è competitivo, ma può non includere upgrade futuri. Chi costruisce backlog dovrebbe preferire titoli longevità/prezzo favorevole come Like a Dragon: Infinite Wealth (20,99 €) e Metaphor: ReFantazio (34,99 €). Per gli indie, Absolum a 19,99 € è un entry point solido se si cercano sessioni brevi ad alta difficoltà. Consigli pratici: aggiungere i giochi alla wishlist per notifiche di cambio prezzo, verificare regioni e tasse del proprio account, controllare dimensioni download e spazio su PS5/PS4, e confrontare le edizioni base con eventuali upgrade inclusi.

