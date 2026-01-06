Emma reagisce a domanda scomoda su Stefano De Martino: il video del podcast che spiazza tutti

Domanda imbarazzante nel podcast di Cabello

Victoria Cabello lancia il podcast Fuori di Cabello e apre con un’ospite di peso: Emma Marrone. Nel corso della registrazione, la conduttrice pone alla cantante una domanda ironica e spiazzante: autovalutarsi in ambito “amoroso” da 1 a 10, con il “10” identificato in Stefano De Martino. Il riferimento diretto all’ex compagno, già al centro di vecchie cronache sentimentali e recenti rumor smentiti, rende il momento particolarmente delicato. La risposta di Emma, netta e infastidita — “Ma io cosa ne so?!” — fotografa il tono dell’interazione: leggerezza televisiva che sfiora il privato e lo trasforma in incastro narrativo. La clip della puntata, attesa per mercoledì 7 gennaio, alimenta l’attenzione sul debutto del format e sul ruolo della cantante come ospite inaugurale. Il quesito proposto da Cabello, a metà tra gioco e provocazione, sintetizza il registro del podcast: ritmo pungente, capacità di accendere curiosità e di misurare il confine tra spettacolo e vita personale, con la coppia mediatica Emma–De Martino usata come metro di paragone, più che come notizia in sé.

Reazioni di Emma e chiarimenti sul rapporto con De Martino

Alla battuta di Victoria Cabello, Emma Marrone ha mantenuto la linea della riservatezza, chiudendo la questione con una replica breve e non collaborativa. Nessuna concessione al gossip, nessun rilancio sul passato con Stefano De Martino. Il messaggio implicito è chiaro: l’ex coppia è oggi un capitolo archiviato dal punto di vista sentimentale, mentre resta un rapporto civile, raccontato negli ultimi mesi da uscite amichevoli e interazioni pubbliche prive di sottotesto romantico. La cantante evita di trasformare l’ironia del podcast in materiale da titolo facile e ribadisce, di fatto, la distanza tra narrazione mediatica e realtà. L’eco social della clip — complice il lancio di Fuori di Cabello — riaccende i rumor, ma la posizione dell’artista resta coerente con quanto già reso noto: stima e amicizia con De Martino, stop a letture retrospettive. Il frame scelto dalla conduttrice, che usa l’ex come “scala” di misura, resta un espediente televisivo; la risposta di Emma ricentra la conversazione sul presente, evitando conferme o smentite ulteriori oltre a quelle già circolate.

Inviti televisivi, rifiuti e nuovi incroci in tv

L’asse tra Emma Marrone e Stefano De Martino resta cordiale ma professionale. Dopo l’ospitata dell’8 aprile 2025 a Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, il conduttore avrebbe invitato la cantante alla speciale di Affari Tuoi legata alla Lotteria Italia del 6 gennaio: secondo l’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su Chi nella rubrica “C’è Chi Dice”, l’invito è stato declinato con toni cortesi. La scelta non incrina gli equilibri: i due, oggi legati da un’amicizia priva di retropensieri, continuano a incrociarsi nel circuito televisivo e figurano tra gli ospiti della nuova stagione di C’è posta per te. Il percorso pubblico post-rottura indica una linea di condotta condivisa: massima collaborazione quando il contesto lo richiede, nessun assist a ricostruzioni nostalgiche. Le recenti uscite in gruppo e le interazioni social, che avevano alimentato ipotesi di ritorno di fiamma poi smentite, vengono ricondotte a normali dinamiche tra ex che hanno ritrovato un equilibrio. La notizia resta quindi l’agenda: apparizioni mirate, partecipazioni selettive e una gestione dell’esposizione calibrata sui progetti, non sul privato.

