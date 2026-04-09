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Pino Insegno denuncia maxi truffa sull’auto fantasma e difficoltà economiche

Pino Insegno denuncia maxi truffa sull’auto fantasma e difficoltà economiche

Pino Insegno racconta la truffa da 70mila euro subita nel 2009

Il conduttore televisivo Pino Insegno ha rivelato di essere stato truffato per circa 70mila euro, durante un’ospitata a “La Volta Buona”, programma Rai condotto da Caterina Balivo.
Il fatto risale al 2009 e riguarda l’acquisto di una nuova automobile, curato da un conoscente che operava all’interno di un’associazione benefica per l’aiuto ai bambini.
L’uomo, attivo nel settore della vendita di auto, avrebbe dovuto gestire la permuta del veicolo di Insegno e l’acquisto di una nuova macchina a Livorno, ma sarebbe poi sparito con il denaro e con la vettura.

In sintesi:

  • Pino Insegno denuncia una truffa da circa 70mila euro subita nel 2009.
  • Il presunto truffatore era un conoscente impegnato in un’associazione che aiutava bambini.
  • C’è stata una denuncia penale vinta in primo grado, poi finita in prescrizione.
  • Il conduttore parla di forte violenza psicologica e di tradimento umano.

Il racconto di Insegno tra truffa, processo e delusione personale

Nel salotto di Caterina Balivo, Pino Insegno ha spiegato di essersi affidato a un conoscente che riteneva “persona fidata”, perché impegnato con lui in un’associazione che aiutava bambini.
Quest’uomo, che “vendeva macchine”, avrebbe dovuto prendere la sua auto in permuta e acquistare un nuovo veicolo a Livorno per lui e altre persone. “Gli ho dato non solo quei soldi ma anche la mia macchina da vendere. Non l’ho più visto”, ha ricordato il conduttore di “Reazione a Catena”.

Secondo il suo racconto, l’auto sarebbe poi tornata, e contro il presunto responsabile è partita una denuncia penale, vinta in primo grado ma successivamente caduta in prescrizione.
Insegno afferma di sapere perfettamente chi sia la persona coinvolta e che questa viva a Roma, ma di non aver potuto recuperare il denaro. “Credo sia libero e felice mentre io non sono riuscito a recuperare i miei soldi”, ha dichiarato.

La ferita principale, però, resta umana: “Mi sono sentito male, è una violenza psicologica molto forte”, ha confidato, parlando di tradimento all’interno di una cerchia che si occupava intensamente di solidarietà verso i bambini.

Le ricadute sulla vita privata e il tema delle truffe ai personaggi noti

Pino Insegno ha spiegato di aver lasciato l’associazione benefica dopo l’episodio, ricordando di non “navigare nell’oro” nonostante la percezione pubblica.
“Erano soldi che volevo spendere per quella macchina che mi piaceva molto. Ci sono rimasto male, deluso, sporco”, ha aggiunto, sottolineando come le truffe colpiscano anche i volti noti.

Il caso mette in luce un fenomeno diffuso: l’uso del contesto solidale e delle relazioni di fiducia per orchestrare frodi complesse, spesso a danno di più persone.
Secondo il racconto di Insegno, il presunto truffatore si sarebbe allontanato con “un paio di milioni”, segno di una presunta attività reiterata. Il conduttore definisce questo esito un “tradimento triplo”: personale, economico e rispetto alla causa dei bambini che l’associazione dichiarava di sostenere.

FAQ

Chi avrebbe truffato Pino Insegno e in quale contesto è avvenuto?

La truffa, secondo Pino Insegno, è avvenuta nel 2009 ad opera di un conoscente coinvolto in un’associazione benefica che aiutava bambini e vendeva automobili.

Qual è l’importo che Pino Insegno dichiara di aver perso?

Pino Insegno afferma di aver perso complessivamente circa 70mila euro, tra denaro versato e valore dell’auto data in permuta per acquistare una nuova vettura.

Che esito ha avuto l’azione penale avviata da Pino Insegno?

La denuncia penale, spiega Insegno, è stata vinta in primo grado ma il procedimento è successivamente caduto in prescrizione, impedendo il recupero delle somme perse.

Quale impatto personale ha avuto la truffa su Pino Insegno?

Pino Insegno riferisce un forte disagio psicologico, parla di “violenza psicologica”, di tradimento umano e di profonda delusione, tanto da abbandonare l’associazione benefica coinvolta.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione è stata elaborata attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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