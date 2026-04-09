Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gerry Scotti chiarisce la battuta sugli insegnanti di sostegno e si scusa

Gerry Scotti, la frase sugli insegnanti di sostegno che accende il dibattito

Il conduttore televisivo Gerry Scotti è al centro di una controversia nata durante una puntata de La Ruota della Fortuna, registrata negli studi Mediaset e andata in onda nei giorni scorsi.

Commentando il ruolo di una concorrente, docente e insegnante di sostegno, Scotti ha pronunciato una battuta percepita come svalutante verso questa figura professionale.

L’episodio ha scatenato reazioni indignate sul web e da parte di famiglie, associazioni e realtà impegnate con studenti con disabilità, costringendo il conduttore a scusarsi prima sui social e poi in tv.

La vicenda riapre il tema di come l’inclusione scolastica venga raccontata dai media e di quanto il sostegno sia ancora vissuto, in Italia, come ruolo “di ripiego” anziché competenza specialistica centrale per il diritto allo studio.

In sintesi:

Polemiche per una battuta di Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno a La Ruota della Fortuna.

sugli insegnanti di sostegno a La Ruota della Fortuna. Famiglie e associazioni protestano per la percezione del sostegno come ruolo di ripiego.

Scotti si scusa pubblicamente sui social e in trasmissione, riconoscendo l’errore.

Il caso riaccende il dibattito sul valore strutturale del sostegno nella scuola italiana.

Dal caso televisivo al nodo strutturale del sostegno scolastico

La scintilla nasce quando una concorrente, docente di italiano, storia e geografia, spiega di ricoprire quell’anno anche il ruolo di insegnante di sostegno.

Gerry Scotti replica sottolineando che chi vuole lavorare nella scuola deve spesso “accettare quello che passa il convento”, frase letta come riduzione del sostegno a ripiego professionale.

La reazione è immediata: sui social molte famiglie di studenti con disabilità parlano di ferita simbolica, perché la battuta confermerebbe uno stigma diffuso.

Tra le voci più critiche emerge l’Associazione APS Asperger: la presidente Marie Helene Benedetti rimarca che il problema non è solo la singola frase, ma il riflesso di un assetto in cui il sostegno viene ancora troppo spesso vissuto da una parte del corpo docente come “soluzione temporanea”, non come scelta altamente specializzata.

Il caso televisivo diventa così cartina di tornasole di una fragilità sistemica: precarietà delle cattedre di sostegno, formazione discontinua e percezione sociale ancora distante dal ruolo strategico di questi professionisti per l’inclusione reale.

Le scuse di Gerry Scotti e le possibili ricadute future

Nelle ore successive alla polemica, Gerry Scotti pubblica un messaggio sui propri profili social, definendo le parole pronunciate “superficiali” e chiarendo di non aver voluto mancare di rispetto agli insegnanti di sostegno, né agli studenti e alle loro famiglie.

In una successiva puntata de La Ruota della Fortuna il conduttore torna in diretta sull’episodio, ribadendo di aver usato male i termini e di aver offeso, seppure involontariamente, chi usufruisce dell’attività di sostegno.

Scotti sottolinea inoltre che i figli di queste famiglie meritano un’attenzione maggiore, anche nella selezione degli insegnanti che li seguono.

La vicenda potrebbe ora spingere emittenti televisive, scuole e istituzioni a una comunicazione più attenta sull’inclusione e a dare maggiore visibilità alle competenze specialistiche del sostegno, trasformando un errore in occasione di consapevolezza collettiva.

FAQ

Cosa ha detto Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno?

Scotti ha affermato che chi vuole insegnare spesso “deve accettare quello che passa il convento”, frase percepita come svalutante verso il sostegno.

Perché le parole di Scotti hanno suscitato tante polemiche?

Le polemiche nascono perché la battuta è stata letta come conferma di uno stigma: il sostegno visto come scelta di ripiego.

Come ha reagito l’Associazione APS Asperger alle dichiarazioni?

L’Associazione APS Asperger, con Marie Helene Benedetti, ha criticato il caso come sintomo di un problema strutturale sul ruolo del sostegno.

Gerry Scotti ha chiesto scusa pubblicamente per l’episodio?

Sì, Scotti si è scusato prima sui social e poi in diretta, riconoscendo l’errore e il possibile effetto offensivo.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.