Selvaggia Lucarelli lascia Ballando e sbarca in Mediaset: svolta clamorosa che cambia la tv

Addio a Ballando: il bilancio di un ruolo divisivo

Selvaggia Lucarelli ha incarnato il giudice più discusso di Ballando con le stelle, catalizzando consenso e critiche. La stagione appena conclusa ha confermato la sua centralità: interventi netti, giudizi che spaccano il pubblico, discussioni prolungate sui social. Presenza imprescindibile ma polarizzante, ha alimentato il dibattito oltre la diretta, contribuendo alla forza del format di Milly Carlucci. Ora il suo futuro al tavolo dei giudici è in bilico: tra riconferma e nuove opportunità, il “dopo Ballando” si impone come tema caldo nell’ambiente televisivo e tra gli spettatori.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Indizi social e corteggiamento Mediaset

Sui profili di Selvaggia Lucarelli è comparso uno scatto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, accompagnato dall’appello: “Maria, ora dammi il trono over”. Il messaggio, tra ironia e strategia, ha acceso i social: su X e Instagram pioggia di commenti a favore di un suo sbarco nei programmi di Maria De Filippi. Il clamore alimenta l’ipotesi di un interesse di Mediaset per la giornalista, mentre Uomini e Donne chiude una stagione forte. Restano domande aperte: permanenza in Rai o nuovo capitolo nella galassia De Filippi?

Nuovi scenari: dal trono over alle prossime mosse televisive

Lo scatto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, unito alla frase “Maria, ora dammi il trono over”, ha rilanciato l’ipotesi di un passaggio a Uomini e Donne. L’approdo di Selvaggia Lucarelli nel parterre over resterebbe, al momento, suggestione social, ma intercetta il favore del pubblico e l’interesse di Mediaset. Tra riconferma in Rai e possibile debutto nei format di Maria De Filippi, il ventaglio di opzioni è aperto: presenza da opinionista, partecipazioni mirate o ruolo centrale nel daytime, in linea con la sua cifra critica e narrativa.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Chi è la protagonista della notizia?

    Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le stelle.

  • Cosa ha scatenato le ipotesi di cambio rete?

    Una foto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e la frase “Maria, ora dammi il trono over”.

    SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

  • Quale programma viene evocato per il futuro?

    Il “trono over” di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

  • La trattativa con Mediaset è confermata?

    No, si parla di suggestioni alimentate dai social e dal gradimento del pubblico.

  • Resterà in Rai a Ballando?

    La riconferma è incerta: il futuro al tavolo dei giudici è ancora aperto.

  • Quali ruoli alternativi sono possibili?

    Opinionista, presenza in daytime o partecipazioni mirate nei format di Mediaset.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com