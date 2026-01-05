Selvaggia Lucarelli lascia Ballando e sbarca in Mediaset: svolta clamorosa che cambia la tv

Addio a Ballando: il bilancio di un ruolo divisivo

Selvaggia Lucarelli ha incarnato il giudice più discusso di Ballando con le stelle, catalizzando consenso e critiche. La stagione appena conclusa ha confermato la sua centralità: interventi netti, giudizi che spaccano il pubblico, discussioni prolungate sui social. Presenza imprescindibile ma polarizzante, ha alimentato il dibattito oltre la diretta, contribuendo alla forza del format di Milly Carlucci. Ora il suo futuro al tavolo dei giudici è in bilico: tra riconferma e nuove opportunità, il “dopo Ballando” si impone come tema caldo nell’ambiente televisivo e tra gli spettatori.

Indizi social e corteggiamento Mediaset

Sui profili di Selvaggia Lucarelli è comparso uno scatto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, accompagnato dall’appello: “Maria, ora dammi il trono over”. Il messaggio, tra ironia e strategia, ha acceso i social: su X e Instagram pioggia di commenti a favore di un suo sbarco nei programmi di Maria De Filippi. Il clamore alimenta l’ipotesi di un interesse di Mediaset per la giornalista, mentre Uomini e Donne chiude una stagione forte. Restano domande aperte: permanenza in Rai o nuovo capitolo nella galassia De Filippi?

Nuovi scenari: dal trono over alle prossime mosse televisive

Lo scatto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, unito alla frase “Maria, ora dammi il trono over”, ha rilanciato l’ipotesi di un passaggio a Uomini e Donne. L’approdo di Selvaggia Lucarelli nel parterre over resterebbe, al momento, suggestione social, ma intercetta il favore del pubblico e l’interesse di Mediaset. Tra riconferma in Rai e possibile debutto nei format di Maria De Filippi, il ventaglio di opzioni è aperto: presenza da opinionista, partecipazioni mirate o ruolo centrale nel daytime, in linea con la sua cifra critica e narrativa.

