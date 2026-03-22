Home / EDITORE3 / Pininfarina Battista Novantacinque svela una nuova idea di hypercar oltre la semplice ricerca di velocità

Pininfarina Battista Novantacinque, l’hypercar elettrica che chiude un’era

La Pininfarina Battista Novantacinque è una hypercar elettrica one‑off che celebra i 95 anni del marchio di Torino. Presentata come capitolo conclusivo della serie Battista, limitata a 150 esemplari, nasce per un collezionista internazionale e per consolidare il ruolo di Automobili Pininfarina nell’élite dell’auto elettrica di lusso. Con 1.900 CV, quattro motori a zero emissioni e un design in fibra di carbonio a vista, unisce tradizione stilistica italiana, ingegneria avanzata e visione sostenibile del futuro dell’hypercar.

In sintesi:

Hypercar elettrica one‑off che celebra i 95 anni di Pininfarina .

. Quattro motori elettrici, 1.900 CV e 350 km/h di velocità massima.

Design in carbonio a vista Tinted Rosso Gloss con livrea Pura dedicata.

Chiude la serie Battista da soli 150 esemplari complessivi.

Numeri, design e tecnologia della Battista Novantacinque

La Battista Novantacinque porta a sintesi quasi un secolo di design italiano applicato alla mobilità ad alte prestazioni. Il powertrain full electric eroga 1.900 CV e una coppia complessiva di 2.340 Nm, per uno 0‑100 km/h in 1,86 secondi, 0‑200 km/h in 4,75 secondi e una punta di 350 km/h. Dati che la collocano fra le hypercar stradali più rapide al mondo.

La carrozzeria in fibra di carbonio a vista, tinta Tinted Rosso Gloss, è abbinata alla livrea ‘Pura’ con contrasti Vision Gold e Nero Torino. Il pacchetto aerodinamico ‘Furiosa’ aggiunge dettagli dorati studiati per enfatizzare flussi e superfici. Il nome Novantacinque campeggia sull’alettone posteriore a richiamare esplicitamente l’anniversario.

I cerchi ‘Iconico’ con finitura ‘Precision Polished Colourless’ e inserti nero opaco bilanciano eleganza e aggressività, mentre le pinze freno rosse segnalano immediatamente la vocazione prestazionale. L’abitacolo adotta sedili Pilota in pelle e Alcantara nera con cuciture nero‑oro e logo ‘95’ ricamato in oro sui poggia‑ginocchia. Carbonio satinato a vista, alluminio anodizzato e comandi rotanti ricavati dal pieno – disegnati solo per questa versione – evidenziano la componente artigianale.

Le cinque modalità di guida – Calma, Pura, Energica, Furiosa, Carattere – rimappano erogazione, risposta e sonorità sintetica per trasformare la dinamica in esperienza emozionale modulabile. Nel complesso, la Novantacinque funziona come manifesto: dimostra che elettrificazione, lusso e prestazioni estreme possono coesistere senza compromessi tecnici o stilistici.

Perché la Novantacinque pesa sul futuro delle hypercar elettriche

La Battista Novantacinque è più di un omaggio celebrativo: anticipa come i marchi di nicchia interpreteranno l’hypercar elettrica nei prossimi anni. L’approccio one‑off, altamente personalizzato e ad altissimo contenuto artigianale, indica un modello industriale basato su poche unità, forte marginalità e identità di marca estremamente riconoscibile.

La combinazione fra design emotivo, materiali nobili e piattaforma a zero emissioni intercetta le nuove esigenze dei collezionisti: prestazioni estreme, ma con narrativa di sostenibilità e valore culturale. Per Automobili Pininfarina, la Novantacinque chiude il ciclo Battista fissando un benchmark: le prossime vetture elettriche ad alte prestazioni dovranno misurarsi con questo equilibrio fra heritage e innovazione.

FAQ

Quanti esemplari di Pininfarina Battista Novantacinque saranno prodotti?

La Battista Novantacinque è realizzata come esemplare unico, mentre l’intera produzione Battista è limitata a soli 150 esemplari complessivi.

Che prestazioni offre la Pininfarina Battista Novantacinque?

La vettura eroga 1.900 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h.

La Battista Novantacinque è omologata per l’uso stradale?

Sì, la Battista Novantacinque nasce come hypercar stradale omologata, pensata per clienti collezionisti che desiderano prestazioni da pista in un contesto stradale.

Quali sono le principali caratteristiche di design della Novantacinque?

Dispone di carrozzeria in carbonio Tinted Rosso Gloss, livrea Pura Vision Gold e Nero Torino, dettagli Furiosa dorati e cerchi Iconico dedicati.

Qual è la fonte delle informazioni sulla Pininfarina Battista Novantacinque?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.