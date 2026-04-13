INPS chiarisce bonus mille euro nuovi nati e modalità domanda

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Bonus nuovi nati 2026 da 1.000 euro, cosa succede davvero ora

Il bonus da 1.000 euro per i nati nel 2026, previsto dalla legge di Bilancio 2025 come premio alla nascita, è in vigore ma non ancora concretamente richiedibile sul portale INPS. Le famiglie di tutta Italia, soprattutto quelle con figli nati nei primi mesi del 2026, temono di perdere il beneficio perché la norma fissa 120 giorni per la domanda. L’attesa riguarda la data ufficiale di avvio delle istanze telematiche e l’eventuale proroga dei termini. Il nodo operativo nasce dal ritardo informatico dell’INPS, mentre sul piano normativo il diritto al bonus resta pienamente confermato.

In sintesi:

Il bonus nuovi nati da 1.000 euro è attivo anche per i nati nel 2026.

Ad oggi il portale INPS accetta solo domande riferite alle nascite 2025.

La circolare INPS n. 45/2026 chiarisce regole ISEE e modalità di domanda.

Attesa una finestra straordinaria per tutelare i nati nei primi mesi 2026.

Come funziona davvero il bonus nuovi nati 2026 e cosa manca

La misura, finanziata in via sperimentale per il biennio 2025-2026, riconosce un bonus una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato o minore adottato.

Il problema è che, ad oggi, il portale INPS consente ancora l’invio delle domande soltanto per le nascite avvenute nel 2025, escludendo i figli nati dal 1° gennaio 2026.

La recente circolare INPS n. 45 del 10 aprile 2026 ha confermato l’operatività del bonus anche per il 2026, ma non ha fissato la data di apertura delle istanze per questo anno.

Alla luce di casi analoghi del passato, è altamente probabile l’introduzione di una clausola di salvaguardia, con una finestra straordinaria – ipotizzabile fino al 30 giugno 2026 – per consentire a chi è già nato nel 2026 di recuperare i termini ordinari di 120 giorni.

ISEE 2026, nuovi criteri e aggiornamenti obbligatori per ottenere il bonus

La circolare INPS richiama un requisito essenziale: per il bonus nuovi nati serve un ISEE 2026 aggiornato e correttamente compilato.

Chi ha presentato la DSU prima della nascita del figlio dovrà obbligatoriamente aggiornarla inserendo il nuovo componente nel nucleo familiare; in caso contrario, l’ISEE è considerato non corretto ai fini dell’erogazione e la domanda rischia il rigetto.

L’INPS ha inoltre illustrato le modalità operative: domanda telematica tramite sito istituzionale, accesso con SPID, CIE o CNS, oppure assistenza tramite patronati o intermediari abilitati.

Resta però inevasa la questione cruciale: la data ufficiale di apertura delle domande per i nati nel 2026, elemento che continua a generare incertezza e rallenta la programmazione economica delle famiglie.

Il quadro si intreccia con le nuove regole dell’ISEE per prestazioni familiari e di inclusione, che si applicano anche al bonus nascita.

Tra le prestazioni interessate rientrano, oltre al bonus nuovi nati da 1.000 euro, l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro e il bonus asilo nido.

Le novità principali riguardano una franchigia più elevata sulla prima casa e coefficienti più favorevoli per i figli nel calcolo dell’ISEE, con effetti potenzialmente positivi sugli importi di diverse misure legate alla natalità e al sostegno economico delle famiglie.

Prossime mosse dell’INPS e impatto sulle famiglie con nuovi nati

Il bonus è confermato, le regole ISEE risultano più favorevoli e le istruzioni operative di base sono state pubblicate.

Il vero elemento mancante resta l’attivazione tecnica della procedura per i nati nel 2026, decisiva per trasformare il diritto teorico in un beneficio concreto.

Nel frattempo, le famiglie possono prepararsi aggiornando la DSU e verificando l’ISEE 2026, così da essere pronte all’invio immediato appena INPS aprirà la piattaforma.

La probabile introduzione di una tutela per non perdere i termini costituirà un banco di prova della volontà politica di sostenere davvero la natalità, anche sotto il profilo dell’affidabilità amministrativa.

FAQ

Chi ha diritto al bonus nuovi nati da 1.000 euro nel 2026?

Hanno diritto i nuclei con figli nati o adottati nel biennio 2025-2026, residenti in Italia e in possesso di ISEE 2026 valido entro i limiti fissati dalla normativa.

Quando sarà possibile inviare la domanda per i nati nel 2026?

Sarà possibile solo dopo l’apertura ufficiale sul portale INPS; la data non è ancora stata comunicata, ma è attesa con una prossima integrazione operativa.

Cosa devo fare subito per non perdere il bonus nuovi nati 2026?

È sufficiente predisporre e aggiornare la DSU, ottenere l’ISEE 2026 corretto includendo il nuovo nato e monitorare quotidianamente il sito INPS per l’avvio delle domande.

L’aggiornamento ISEE 2026 può aumentare altri benefici per la famiglia?

Sì, perché le nuove regole ISEE più favorevoli incidono anche su Assegno Unico, Assegno di Inclusione, bonus asilo nido e Supporto Formazione e Lavoro.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per queste informazioni sul bonus?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.