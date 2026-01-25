Pensioni di reversibilità cambiano davvero tutto: nuova disciplina, aumenti a sorpresa, controlli stringenti e scadenze nascoste

Pensioni di reversibilità cambiano davvero tutto: nuova disciplina, aumenti a sorpresa, controlli stringenti e scadenze nascoste

Pensioni di reversibilità 2026: novità, importi e adempimenti

Nuove regole dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 gli assegni ai superstiti subiscono un doppio effetto: la rivalutazione automatica e l’impatto delle ultime modifiche normative approvate dal legislatore. Il risultato è un quadro più articolato, in cui gli importi variano in modo marcato in base alla situazione familiare e reddituale di chi percepisce la prestazione.

Il trattamento minimo INPS sale a 611,85 euro mensili e diventa il riferimento per il calcolo delle soglie oltre le quali scattano le riduzioni. Al coniuge superstite spetta, in linea generale, il 60% della pensione diretta del defunto; la percentuale cresce se sono presenti altri aventi diritto, come orfani minorenni, studenti o inabili fiscalmente a carico. Le nuove norme non modificano le aliquote, ma incidono sulla platea e sull’intensità delle decurtazioni.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Resta fermo che nessuna riduzione si applica quando nel nucleo risultano figli minorenni, studenti o invalidi già a carico del pensionato deceduto. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata dei tribunali italiani, la decurtazione non può mai superare il valore del reddito aggiuntivo del beneficiario, evitando tagli superiori alla capacità economica effettiva.

Importi, soglie e tagli per reddito

La verifica del reddito personale è centrale per determinare l’assegno effettivo. Se i superstiti non rientrano nelle categorie tutelate (come nuclei con figli minori o inabili), la pensione può essere ridotta in base a precisi scaglioni legati al nuovo minimo di 611,85 euro, che innalza automaticamente tutte le soglie di riferimento.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nessuna riduzione opera fino a 23.862,15 euro annui. Tra 23.862,16 e 31.816,20 euro la prestazione si riduce del 25%. Tra 31.816,21 e 39.769,25 euro la riduzione sale al 40%. Oltre tale limite la decurtazione arriva al 50%. L’incremento del trattamento minimo genera quindi una lieve estensione delle fasce di protezione, ma anche un riallineamento delle soglie ai livelli di inflazione.

Per i superstiti con redditi misti (lavoro, rendite, altre pensioni) diventa decisiva la corretta dichiarazione all’INPS tramite modello RED e canali telematici. Errori o omissioni possono tradursi in conguagli e recuperi negli anni successivi, con possibili rateizzazioni forzate sugli importi futuri.

Rivalutazione e adempimenti nel 2026

La rivalutazione 2026, basata sul tasso provvisorio ISTAT dell’1,4%, si applica in prima battuta alla pensione originaria del dante causa, e solo dopo viene calcolata la quota spettante ai superstiti. È un meccanismo “a monte” che rende gli incrementi meno lineari rispetto alle pensioni dirette, specialmente per gli assegni più alti.

Restano in vigore le fasce di perequazione: adeguamento pieno fino a quattro volte il minimo, riconoscimento del 90% dell’inflazione tra quattro e cinque volte il minimo, e solo il 75% oltre tale soglia. In pratica, più la pensione di origine è elevata, più l’aumento percentuale effettivo della reversibilità risulta attenuato. Nel 2026 questo schema produce differenze sensibili tra coniugi con trattamenti bassi e superstiti di ex lavoratori con assegni oltre la media.

Sul fronte degli adempimenti, restano obbligatori l’aggiornamento periodico dello stato civile, della composizione del nucleo e dei requisiti di studio o invalidità dei figli. Le verifiche automatiche dell’INPS tramite banca dati anagrafica e controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate rendono rischiose le omissioni, con sospensioni e richieste di restituzione delle somme indebitamente percepite.

FAQ

D: Chi ha diritto alla pensione ai superstiti nel 2026?
R: Hanno diritto coniuge, parte di unione civile, figli minorenni, studenti o inabili e, in assenza di questi, alcuni parenti a carico con requisiti specifici.

D: Quanto spetta al coniuge superstite?
R: In via ordinaria spetta il 60% della pensione del defunto, percentuale incrementabile se sono presenti altri familiari aventi diritto.

D: Quando scattano le riduzioni per reddito?
R: Le decurtazioni si applicano solo se il beneficiario supera le soglie legate al nuovo trattamento minimo e non ha nel nucleo figli minorenni, studenti o inabili a carico.

D: Come incidono le nuove soglie del 2026?
R: L’aumento del minimo INPS a 611,85 euro sposta verso l’alto i limiti di reddito, modificando l’area in cui scattano tagli del 25%, 40% o 50%.

D: In che modo opera la rivalutazione per il 2026?
R: L’adeguamento all’inflazione dell’1,4% si applica prima alla pensione originaria, poi si ricalcola la quota ai superstiti con le aliquote previste.

D: Sono previsti obblighi dichiarativi annuali?
R: Sì, in molti casi è necessario inviare il modello RED o comunicare online all’INPS eventuali variazioni di reddito e nucleo familiare.

D: Cosa succede se non dichiaro un reddito aggiuntivo?
R: L’INPS può procedere a conguaglio, chiedere la restituzione delle somme e trattenere mensilmente parte dell’assegno futuro.

D: Qual è la fonte delle informazioni riportate?
R: I dati sono ricavati dalla normativa previdenziale vigente, dalle circolari ufficiali INPS e dall’analisi giornalistica pubblicata su un quotidiano economico nazionale.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com